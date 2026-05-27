Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

РФ готує небезпечний план атак через Білорусь: які області і траси під загрозою

Дар'я Пшеничник
27 травня 2026, 09:42
google news Підпишіться
на нас в Google
Аналітики припускають, що Кремль може використати заяви Мінська як привід для "ударів у відповідь" - але не військами, а безпілотниками.
Лукашенко, Путин
Путін готує нову операцію з Білорусі / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru

Головне з новини:

відео дня
  • Москва і Мінськ готують підстави для виправдання ударів
  • ISW фіксує нову тактику Кремля
  • Білоруський напрямок стає дроновою загрозою

Мінськ і Москва синхронно формують інформаційний фон, який може стати виправданням для запуску російських ударних безпілотників по Україні з білоруської території. Про це попереджають в Інституті вивчення війни у своєму свіжому звіті.

Аналітики звертають увагу на заяву генерал-лейтенанта Радбезу Білорусі Олександра Вольфовича, який повідомив про нібито 116 спроб українських БпЛА перетнути кордон республіки за останній тиждень. Він також стверджував, що частина дронів начебто намагалася атакувати білоруську прикордонну інфраструктуру.

У звіті наголошується, що ці заяви пролунали на тлі попереджень Києва про тиск Кремля на Мінськ із вимогою провести операції проти України або однієї з держав НАТО. Попри це, аналітики підкреслюють:

"Білорусь навряд чи розпочне наземне вторгнення проти України. ISW незалежно не спостерігала і не підтверджувала жодного нарощування білоруських сил на білорусько-українському кордоні, яке було б достатнім для наземного вторгнення. Росії також бракує резервів, необхідних для підтримки білоруських військ у разі наземного вторгнення в Україну".

Удари з білоруської території

Попри низьку ймовірність наземної операції, в ISW вважають, що Москва може використати заявлені Мінськом "інциденти" з БпЛА, щоб обґрунтувати запуск ударних дронів із території Білорусі.

Такий сценарій дозволив би російським операторам безперервно атакувати українські наземні лінії зв’язку на заході та північному заході країни - напрямки, які нині важко вразити з російської території з достатньою точністю та корисним навантаженням.

Американські фахівці зазначають, що використання білоруських майданчиків може розширити можливості "Шахедів" і "Молній" для ударів по автомагістралі М‑06 та залізничних маршрутах, які з’єднують Україну з Польщею.

У звіті згадується і підтверджений українськими чиновниками випадок від 22 грудня 2025 року, коли російський оператор, що базувався в Білорусі, здійснив удар FPV‑керованим "Шахедом" по вантажному поїзду поблизу Коростеня.

"Заяви Вольфовича та нещодавні українські попередження щодо Білорусі свідчать про те, що Росія створює інформаційні умови для подальшого використання Мінська у власних військових цілях. Зокрема, для ударів по стратегічно важливих об’єктах глобального нагляду в тилу західної України", - підсумовують аналітики.

Чи можливий наступ з Білорусі на Київ - думка експерта

Як писав Главред, військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак заявив, що теоретично наступ з боку Білорусі можливий, проте наразі немає жодних ознак підготовки до таких дій.

За його словами, Державна прикордонна служба не спостерігає скупчення російських військ поблизу українського кордону. Водночас експерт допускає можливість нової спроби Росії здійснити наступ на Київ, але підкреслює, що події за сценарієм 2022 року вже не повторяться.

"Такий варіант є. Однак все буде зовсім не так, як у 2022 році. Не буде такого блискавичного просування російських військ з півночі до Києва", - вказав він.

армия Беларуси инфографика
Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Загроза з Білорусі - останні новини за темою

Військовий експерт Іван Ступак заявив про те, що Кремль навмисно створює "гарячі точки" на кордонах України, щоб змусити розпорошувати оборонні сили. За його словами план РФ полягає у створенні пастки для ЗСУ із втягненням Білорусі у війну.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк висловив думку, що повномасштабний наступ із Білорусі наразі є малоймовірним, а у разі загрози Україна відреагує максимально жорстко та своєчасно. Подоляк зазначив, що Україна готова відповісти на можливе вторгнення з білоруської території.

Як раніше повідомляв Главред, військовий експерт Іван Ступак розкрив задум Росії щодо втягнення Білорусі у війну проти України. За його словами, це має на меті розтягнення оборонних ресурсів України та створення додаткової загрози на півночі. Він додав, що Москва свідомо застосовує ці методи для психологічного тиску і стратегічного впливу.

Вас може зацікавити:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Білорусь війна Росії та України Інститут вивчення війни
Новини партнерів

Головне за день

Більше
ЗСУ перейшли в наступ, росіяни відступають: Тимочко — про ситуацію на фронті

ЗСУ перейшли в наступ, росіяни відступають: Тимочко — про ситуацію на фронті

10:55Фронт
РФ готує небезпечний план атак через Білорусь: які області і траси під загрозою

РФ готує небезпечний план атак через Білорусь: які області і траси під загрозою

09:42Війна
Атака на Крим і Кубань: під удар ракет потрапили НПЗ і штаб ВПС РФ — подробиці

Атака на Крим і Кубань: під удар ракет потрапили НПЗ і штаб ВПС РФ — подробиці

09:26Війна
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра, 27 травня: Свиням - розбіжності, Зміям - каверза

Китайський гороскоп на завтра, 27 травня: Свиням - розбіжності, Зміям - каверза

"Не допомагаємо": син Коляденка зробив зізнання про стосунки з батьком

"Не допомагаємо": син Коляденка зробив зізнання про стосунки з батьком

Два прості предмети гарантовано врятують від кліщів: що радять зробити лісники

Два прості предмети гарантовано врятують від кліщів: що радять зробити лісники

В Україні схвалили різке зростання тарифів на світло - що зміниться і для кого

В Україні схвалили різке зростання тарифів на світло - що зміниться і для кого

"Все вмирає": відомий співак жорстко висловився про стан Повалій

"Все вмирає": відомий співак жорстко висловився про стан Повалій

Останні новини

11:05

Як охолодити квартиру без кондиціонера в спеку: лайфхак від іспанців

10:55

ЗСУ перейшли в наступ, росіяни відступають: Тимочко — про ситуацію на фронті

10:47

Варум розповіла про зради Агутіна: "Він — як цунамі"

10:42

Календар посівних робіт на червень 2026 року: найкращі дні для посіву та посадки

10:36

Що буде з цінами на молоко та молочні продукти влітку: прогноз експерта

Отримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна "витягують" тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляютьсяОтримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна «витягують» тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляються
09:42

РФ готує небезпечний план атак через Білорусь: які області і траси під загрозою

09:26

Атака на Крим і Кубань: під удар ракет потрапили НПЗ і штаб ВПС РФ — подробиціВідео

09:25

Трьом знакам зодіаку від сьогодні і до кінця червня 2026 року пощастить із грошима

08:40

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 27 травня (оновлюється)

Реклама
08:27

Не обійшлося без пропаганди: Росія в ООН висунула умови для мирної угоди з Україною

08:13

Карта Deep State онлайн за 27 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:02

Путін втрачає відчуття реальності: Портников попередив про велику небезпекуПогляд

07:53

Вибухи та чорний дим у РФ: під удар Storm Shadow потрапили аеродром та авіазавод — моніториВідео

06:49

Чернігів під ударом: дрони РФ атакували місто, пролунало щонайменше 15 вибухів

05:45

Один символ Польщі "ламає" всю історію Росії: чого боїться Кремль та яка роль УкраїниВідео

05:06

Що робити якщо пересолили страву: секретний трюк від професійних кухарів

04:41

Для чого в СРСР водії клали м'яч під заднє скло авто: відповідь точно здивує

04:00

IQ-челендж: потрібно знайти 3 відмінності на картинці птаха, що летить, за 29 с

03:57

Через одну помилку зарядка для телефона перестає працювати: що не варто робити

03:37

Україна може повністю залишитися без врожаю: яких фруктів не буде на прилавках влітку

Реклама
01:31

Осліпла у 30 років: Енн Гетевей розповіла про свою ранню хворобу

01:21

"Не лізьте до мене": Рассел Кроу матом вилаявся на фанатів

00:41

"Секретні крила": Сили безпілотних систем паралізували постачання окупантів на півдніВідео

26 травня, вівторок
23:43

"На останньому подиху": ослаблений Сільвестр Сталлоне з'явився з палицею

22:51

Черешня більше ніколи не буде червивою: як врятувати врожай від вишневої мухи

22:41

Фінансовий успіх вже на порозі: чотирьом знакам зодіаку пощастить найбільше

22:26

В Україні назвали нові формати перемир'я з Росією - що пропонують Кремлю

22:13

Ефект за 2 хвилини: як позбутися мух у будинку за допомогою простого методу

21:47

Два прості предмети гарантовано врятують від кліщів: що радять зробити лісники

21:42

Відомий український актор вразив схудненням на 40 кг: фото до та після

21:41

Сигнали, який помічають одиниці: як насправді коти вибачаютьсяВідео

21:34

Доп'єте або вилиєте — скільки днів "живе" відкрите вино різних сортів

21:25

Кондиціонер не потрібен: німецький спосіб охолодити повітря без електрики

21:22

Щоб чоловіки оберталися: дизайнер назвав стильні акценти

21:11

Посилення мобілізації в Україні: чи збільшилась кількість груп ТЦК на Черкащині

21:03

Улюбленці долі: народжені в які 3 місяці мають найсильніший захист від проблем

20:46

Вірусний лайфхак з фольгою біля Wi-Fi роутера: чи дійсно він працює

20:41

"Половина вже померла": Кіркоров поскаржився на заздрісних однокласників

20:15

Не комиш і не очерет: як насправді називають рослину з коричневою "сосискою"

20:12

Ніякої хімії: мурахи забудуть дорогу до рослин назавжди

Реклама
19:57

500 об'єктів: Україна визначила цілі для ударів по Білорусі у разі наступу

19:45

Польща запустить виробництво ракет Patriot зі схвалення США - деталі

19:19

В Україні схвалили різке зростання тарифів на світло - що зміниться і для кого

19:12

Генеральний директор назвав звички, які непомітно спустошують гаманець

19:10

Наступні обстріли Києва: Денисенко попередив, до чого готується КремльПогляд

19:08

Дві ложки під кущ: просте підживлення, що збільшить урожай лохини

19:01

Забуте українське слово "стрих": що воно насправді означає

18:44

Кому 27 травня молитися про зцілення від важких хвороб: яке церковне свято

18:34

"Туман в голові": де в Україні знаходиться найнебезпечніше підземелля на планетіВідео

18:25

Сусідка "з пекла" 15 років змушувала подружжя боятися виходити з дому

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ХарковаНовини ЖитомираНовини ПолтавиНовини ОдесиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти