РФ готує небезпечний план атак через Білорусь: які області і траси під загрозою

Аналітики припускають, що Кремль може використати заяви Мінська як привід для "ударів у відповідь" - але не військами, а безпілотниками.

Путін готує нову операцію з Білорусі

Головне з новини:

Москва і Мінськ готують підстави для виправдання ударів

ISW фіксує нову тактику Кремля

Білоруський напрямок стає дроновою загрозою

Мінськ і Москва синхронно формують інформаційний фон, який може стати виправданням для запуску російських ударних безпілотників по Україні з білоруської території. Про це попереджають в Інституті вивчення війни у своєму свіжому звіті.

Аналітики звертають увагу на заяву генерал-лейтенанта Радбезу Білорусі Олександра Вольфовича, який повідомив про нібито 116 спроб українських БпЛА перетнути кордон республіки за останній тиждень. Він також стверджував, що частина дронів начебто намагалася атакувати білоруську прикордонну інфраструктуру.

У звіті наголошується, що ці заяви пролунали на тлі попереджень Києва про тиск Кремля на Мінськ із вимогою провести операції проти України або однієї з держав НАТО. Попри це, аналітики підкреслюють:

"Білорусь навряд чи розпочне наземне вторгнення проти України. ISW незалежно не спостерігала і не підтверджувала жодного нарощування білоруських сил на білорусько-українському кордоні, яке було б достатнім для наземного вторгнення. Росії також бракує резервів, необхідних для підтримки білоруських військ у разі наземного вторгнення в Україну".

Удари з білоруської території

Попри низьку ймовірність наземної операції, в ISW вважають, що Москва може використати заявлені Мінськом "інциденти" з БпЛА, щоб обґрунтувати запуск ударних дронів із території Білорусі.

Такий сценарій дозволив би російським операторам безперервно атакувати українські наземні лінії зв’язку на заході та північному заході країни - напрямки, які нині важко вразити з російської території з достатньою точністю та корисним навантаженням.

Американські фахівці зазначають, що використання білоруських майданчиків може розширити можливості "Шахедів" і "Молній" для ударів по автомагістралі М‑06 та залізничних маршрутах, які з’єднують Україну з Польщею.

У звіті згадується і підтверджений українськими чиновниками випадок від 22 грудня 2025 року, коли російський оператор, що базувався в Білорусі, здійснив удар FPV‑керованим "Шахедом" по вантажному поїзду поблизу Коростеня.

"Заяви Вольфовича та нещодавні українські попередження щодо Білорусі свідчать про те, що Росія створює інформаційні умови для подальшого використання Мінська у власних військових цілях. Зокрема, для ударів по стратегічно важливих об’єктах глобального нагляду в тилу західної України", - підсумовують аналітики.

Чи можливий наступ з Білорусі на Київ - думка експерта

Як писав Главред, військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак заявив, що теоретично наступ з боку Білорусі можливий, проте наразі немає жодних ознак підготовки до таких дій.

За його словами, Державна прикордонна служба не спостерігає скупчення російських військ поблизу українського кордону. Водночас експерт допускає можливість нової спроби Росії здійснити наступ на Київ, але підкреслює, що події за сценарієм 2022 року вже не повторяться.

"Такий варіант є. Однак все буде зовсім не так, як у 2022 році. Не буде такого блискавичного просування російських військ з півночі до Києва", - вказав він.

Загроза з Білорусі - останні новини за темою

Військовий експерт Іван Ступак заявив про те, що Кремль навмисно створює "гарячі точки" на кордонах України, щоб змусити розпорошувати оборонні сили. За його словами план РФ полягає у створенні пастки для ЗСУ із втягненням Білорусі у війну.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк висловив думку, що повномасштабний наступ із Білорусі наразі є малоймовірним, а у разі загрози Україна відреагує максимально жорстко та своєчасно. Подоляк зазначив, що Україна готова відповісти на можливе вторгнення з білоруської території.

Як раніше повідомляв Главред, військовий експерт Іван Ступак розкрив задум Росії щодо втягнення Білорусі у війну проти України. За його словами, це має на меті розтягнення оборонних ресурсів України та створення додаткової загрози на півночі. Він додав, що Москва свідомо застосовує ці методи для психологічного тиску і стратегічного впливу.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

