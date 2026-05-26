Армія РФ завдала удару по Одесі, є загиблий та поранені: подробиці

Анна Ярославська
26 травня 2026, 06:50оновлено 26 травня, 07:38
Один із постраждалих перебуває у важкому стані, екстрені служби ліквідують наслідки удару.
​В Одесі пошкоджено об'єкт інфраструктури / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

  • Росія вночі атакувала Одесу
  • В результаті удару загинула одна людина
  • Пошкоджено будинки та навчальний заклад

У ніч на 26 травня російська окупаційна армія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Одесі. В результаті було пошкоджено об'єкт інфраструктури в одному з районів міста. Є загиблий та постраждалі.

Як повідомили в міській військовій адміністрації, одна людина загинула. Лікарі боролися за її життя, але отримані травми виявилися несумісними з життям.

Також у результаті атаки постраждали ще три людини. Їм надається необхідна медична допомога. Один із постраждалих перебуває у важкому стані.

Вибуховою хвилею пошкоджено вікна в навчальному закладі та прилеглих житлових будинках.

Наслідки атаки на Одесу
Наслідки атаки в Одесі / Фото: t.me/odeskaODA

На місці працюють екстрені та комунальні служби. Триває ліквідація наслідків атаки.

Фахівці районної адміністрації проводять обстеження будівель для фіксації пошкоджень та надання допомоги мешканцям.

Оновлено. Голова Одеської МВА Сергій Лисак повідомив, що станом на 7:00 комунальні служби завершили ліквідацію наслідків вечірньої атаки у житловому секторі. У 5 будинках, де ударною хвилею вибило близько 50 вікон, усі роботи вже виконані.

Зараз продовжують працювати у школі - там пошкоджено 47 вікон. Через складність робіт залучили спецтехніку, щоб якнайшвидше закрити всі віконні отвори.

  Наслідки атаки по Одесі 26 травня
    Наслідки атаки по Одесі 26 травня Фото: t.me/odesaMVA/2275, t.me/odeskaODA
Ракетно-дроновий удар по Україні 24 травня 2026 року — що відомо

Як писав Главред, вночі 24 травня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши балістичні ракети, крилаті ракети, гіперзвукові "Кинжали" та ударні дрони. Найпотужніші удари припали на Київ та Київську область.

В результаті чергової російської атаки в ніч на 24 травня на території Київської області зафіксовано пошкодження житлових будинків, складських та господарських будівель, а також загоряння в декількох районах області.

По Білій Церкві РФ била ракетами "Орєшнік", співробітникам ДСНС довелося гасити 3 гаражі.

Загалом у Києві постраждали 86 осіб. Двоє людей загинули.

Українська ППО збила 55 ракет і 549 безпілотників. При цьому 16 ракет і 51 безпілотник вразили 54 цілі, а уламки впали на 23 об'єкти. ПСЗ України додали, що ще 19 ракет, ймовірно, не досягли своїх цілей.

​Звідки РФ запускають ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Росія готує повторний удар по Києву: прогноз експерта

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що ризик нових масштабних атак на Київ залишається досить високим, хоча між подібними ударами Росія може робити більш тривалі паузи.

За словами Жданова, під час останньої атаки російська армія використовувала практично весь спектр ракетного озброєння, включаючи міжконтинентальну балістичну ракету.

"Можливість повторів є. Просто інтервал між такими ударами може бути більшим. В принципі, вони витримали майже два тижні між останнім масованим нальотом на Київ і цією атакою. Причому в цю атаку вони зібрали все, що змогли зібрати", — сказав Жданов.

Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

