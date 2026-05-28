Кремль погрожує новими ударами по Києву: чи може зрости інтенсивність атак

Марія Николишин
28 травня 2026, 09:58
Жданов нагадав, що Україна живе під російськими обстрілами вже п’ятий рік.
Загроза ударів по Києву / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Головне із заяви Жданова:

  • РФ не має ресурсів для "знищення" Києва
  • "Орєшнік" менш ефективний за "Іскандер"
  • Погрози Кремля спрямовані на Захід

Країна-агресор Росія має обмежені можливості для того, щоб реалізувати погрози про нібито "повне знищення Києва". Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в коментарі ТСН.ua.

Він підкреслив, що Україна живе під російськими обстрілами вже п’ятий рік, а інтенсивність атак у деякі періоди була навіть більшою, ніж зараз.

"Я думаю, що в них (росіян, - ред.) дуже обмежені можливості стосовно того, щоб розбомбити Київ. Вони нас вже п’ятий рік бомблять. Причому активність чи інтенсивність і потужність ударів іноді буває набагато більше, ніж останній раз", - наголосив експерт.

За його словами, нещодавнє використання Росією комплексу "Орєшнік" не стало серйозною зміною ситуації.

"Єдине, що особливість була в тому, що вони цей "Орєшнік" свій витягнули. Але ми знаємо, що ефективність "Орєшніка" набагато менша, ніж ефективність звичайної балістичної ракети від комплексу "Іскандер". Так що це більше інформаційно-психологічна операція", - вважає Жданов.

Він додав, що заяви Кремля про нібито "повне знищення Києва" адресовані передусім західним партнерам України.

"Особливо розраховані в більшій ступені, на мій погляд, на західних партнерів. Коли Лавров особисто дзвонить Рубіо і каже, що заберіть дипломатів, бо ми ж тут Київ будемо зносити з лиця землі", - підсумував експерт.

Ракета "Орєшнік" / Інфографіка: Главред

Можливість нових ударів по Києву

Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський заявляв, що Москва має можливість масовано атакувати Київ, однак організація ударів вимагає великих витрат і серйозної підготовки.

За його словами, головною метою таких ударів стає не стільки військовий результат, скільки психологічний та інформаційний тиск.

"Зараз мова йде скоріше про створення медійного ефекту та демонстрацію вибухів у Києві, ніж про реальне знищення ключових центрів управління", - пояснив він.

Олег Жданов говорив, що Росія готує повторний удар по Києву, і цілі атаки можуть включати урядові будівлі, такі як Верховна Рада та Офіс президента. Це робить загрозу набагато більшою та вимагає від українських сил ППО підвищеної готовності.

Також у Кремлі розглядають можливість регулярних обстрілів столиці. Дмитро Пєсков, виступаючи перед російськими медіа, фактично підтвердив, що удари можуть повторюватися без прив’язки до чіткої періодичності, що свідчить про системний характер.

Як раніше повідомляв Главред, Росія також накопичує балістичні ракети, щоб використати брак українських антибалістичних ракет. Генерал Ігор Романенко прогнозує, що новий масований удар може відбутися вже через тиждень.

Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

