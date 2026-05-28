Зможе наздогнати "Шахеди": в Україні випробували ракетний дрон з Естонії

Анна Ярославська
28 травня 2026, 07:51
Надшвидкий безпілотник P4P є швидким і маневреним, що особливо важливо для перехоплення ворожих дронів.
Безпілотник P4P зможе полювати на російські дрони

  • В Україні провели тести швидкісного перехоплювача P4P
  • Естонський гібридний БПЛА розвиває швидкість до 500 км/год
  • Дрон працює на стику ракетних і електродвигунів

В Україні випробували естонський швидкісний ракетний перехоплювач під назвою P4P. Цей революційний БПЛА поєднує в собі вертикальний зліт мультикоптера та швидкість ракети.

Компанія Alatyr Group, яка є розробником дрона, повідомила, що перехоплювач може розвивати швидкість, достатню для ураження реактивних безпілотників, які рухаються зі швидкістю близько 500 км/год. Раніше такі цілі були недосяжними для звичайних перехоплювачів.

Відомо, що P4P використовує ракетний двигун для швидкого наближення до цілі.

Конструкція дрона досить незвичайна. Він має витягнутий циліндричний корпус, який забезпечує ідеальну аеродинаміку під час горизонтального польоту.

Дрон P4P

Як працює P4P

Чотири потужні електродвигуни піднімають апарат вертикально вгору. Після зльоту вмикається ракетний прискорювач, який миттєво розганяє дрон до цілі. Це робить P4P справжнім гібридом, і він не потребує спеціальних злітних смуг або громіздких катапульт.

Ракетний двигун у поєднанні з електричними моторами робить дрон швидким і маневреним, що особливо важливо для перехоплення БПЛА.

Оскільки РФ активно працює над створенням швидших ударних безпілотників, естонський перехоплювач допоможе боротися саме з такими дронами.

Зараз триває процес вдосконалення системи. Детальні характеристики та кількість переданих одиниць тримають у секреті.

У ГУР показали новий реактивний російський дрон

Як писав Главред, з травня 2026 року війська РФ використовують проти України новий реактивний ударний дрон "Герань-4", який значно небезпечніший за попередні версії.

Новий апарат здатний розганятися до 500 км/год і маневрувати на великих швидкостях.

"Герань-4" має власний новий планер з поліпшеними аеродинамічними якостями, посиленою конструкцією та турбореактивний двигун збільшеної тяги. Крила тепер жорстко з'єднані з центропланом, а кількість технологічних люків на корпусі зменшено для зниження опору повітря.

У ГУР зазначили, що попередні реактивні дрони "Герань-3" росіяни збирали на основі планера бензинової "Герани-2". Однак його міцності виявилося недостатньо для польотів на великих швидкостях і активного маневрування.

​ Шахеди — що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Як РФ змінила тактику атак дронами "Шахед" по Україні

Зазначимо, країна-агресор Росія змінила тактику атак дронами типу "Шахед" по Україні, почавши використовувати їх не тільки вночі, але й у денний час. Такі удари перетворюються на практично безперервні багатогодинні атаки, спрямовані на виснаження країни та тиск на цивільне населення. Про це пише Business Insider.

Український аналітик Ігор Анохін з Інституту науки та міжнародної безпеки зазначив, що останні удари свідчать про формування нової російської тактики.

"Поки що це не можна назвати остаточно сформованою схемою, однак вона вже виглядає як нова оперативна модель", - підкреслив експерт.

Alatyr Group — що відомо про компанію

Alatyr Group — це естонська оборонна та технологічна компанія, яка привернула до себе широку міжнародну увагу в травні 2026 року після проведення в Україні успішних випробувань своєї флагманської розробки — революційного швидкісного дрона-перехоплювача P4P.

Компанія базується в Таллінні (Естонія), який за останні роки перетворився на один із головних європейських хабів розробки передових оборонних технологій (Defense Tech / Miltech).

Alatyr Group активно співпрацює з Силами оборони України.

