"Усі об’єкти вражені": після удару Орешника у Білій Церкві горіли три гаражі

У Міноборони РФ вже повідомили про "удар у відплати по військових цілях".

Після удару "Орешника" у Білій Церкві горіли три гаражі

РФ атакувала Київ та область ракетами і дронами

Міноборони РФ заявило про "удар відплати"

В результаті чергової російської атаки в ніч на 24 травня на території Київської області зафіксовано пошкодження житлових будинків, складських та господарських будівель, а також загоряння в декількох районах області.

У Білоцерківському районі, куди РФ завдала удару по Орешнику, співробітникам ДСНС довелося гасити 3 гаражі.

"У місті Біла Церква виникла пожежа в гаражному кооперативі. Горіли три гаражі", — йдеться в повідомленні.

Крім того, від російських ударів у Києві постраждали стадіон імені Лобановського, музей Чорнобиль, Національний художній музей України, церква на Поштовій.

Тим часом у Міноборони РФ вже відзвітували про "удар відплати по військових цілях".

"Удар завдано по об'єктах військового управління, авіабазах та підприємствах оборонно-промислового комплексу України. Усі визначені об'єкти уражені", — йдеться в повідомленні.

Про джерело: ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах цивільного захисту, захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеку, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічну діяльність, пише Вікіпедія.

