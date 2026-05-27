Чернігів під ударом: дрони РФ атакували місто, пролунало щонайменше 15 вибухів

В результаті атаки було пошкоджено одне з підприємств міста.

Росія влаштувала масовану атаку на Чернігів

У ніч на 27 травня Чернігів перебував під масованим обстрілом ворожих дронів. У місті пролунало понад 15 вибухів. У результаті пошкоджено одне з підприємств міста. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

"У місті пролунало близько 15 вибухів. Пошкоджено одне з підприємств міста. Інформації про постраждалих не надходило", - написав він у Telegram.

Чиновник поки що не надав більше інформації про атаку РФ на місто та її наслідки.

Варто зазначити, що незадовго до обстрілу Повітряні Сили попереджали про рух дронів у напрямку Чернігова та області.

Як писав Главред, в ніч на 26 травня російська окупаційна армія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Одесі. В результаті було пошкоджено об'єкт інфраструктури в одному з районів міста. Є загиблі та постраждалі.

Вночі 24 травня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши балістичні ракети, крилаті ракети, гіперзвукові "Кинжали" та ударні дрони. Найпотужніші удари припали на Київ та Київську область.

По Білій Церкві РФ била ракетами "Орешник", співробітникам ДСНС довелося гасити 3 гаражі.

Загалом у Києві постраждали 86 осіб. Двоє людей загинули.

Росія погрожує "системними ударами" по Києву - що відомо

Як писав Главред, 25 травня глава російського МЗС Сергій Лавров провів телефонну розмову з держсекретарем США Марко Рубіо. Під час переговорів країна-агресор Росія офіційно попередила США про початок системних ударів по Києву, які Москва називає відповіддю на нібито терористичні атаки з боку України проти цивільного населення та об'єктів на території РФ.

Хто такий Дмитро Брижинський Дмитро Брижинський — полковник Збройних сил України та колишній командир 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Був начальником штабу та першим заступником командира військової частини 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського. Брижинський безпосередньо керував обороною Чернігова та є його почесним громадянином. 17 лютого 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження №19/2023-рп про призначення Дмитра Брижинського начальником Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області.

