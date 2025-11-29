Посланець Путіна таємно спокушав команду Трампа вигодами від 'дружби' з РФ - WSJ

Західні розвідки вважають, що Кремль намагався представити Росію Трампу як вигідного союзника, а не загрозу.

https://glavred.net/war/poslannik-putina-tayno-soblaznyal-komandu-trampa-vygodami-ot-druzhby-s-rf-wsj-10719899.html Посилання скопійоване

Посланець Путіна спокушав переговорників Трампа / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse, скріншот з відео

Коротко:

Представник РФ переконував США у вигодах двосторонньої співпраці

Кремль намагався представити Росію як вигідного союзника, а не загрозу

Американці проявили інтерес

Представник Росії Кирило Дмитрієв під час переговорів зі США щодо завершення війни проти України, намагався переконати американців у вигодах потенційної двосторонньої співпраці. Американські перемовники зацікавилися. Про це пише The Wall Street Journal.

За даними видання, Дмитрієв провів низку переговорів зі спецпосланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом, а також зі зятем президента Джаредом Кушнером. На цих перемовинах намагався переконати команду Трампа в перевагах тіснішої співпраці з Росією, пропонуючи їм вкрай вигідні, на перший погляд, умови "нової дружби".

відео дня

"Мирний план" та пропозиції Дмитрієва

За інформацією WSJ, дискусії під час зустрічей, зокрема в жовтні у Маямі, виходили далеко за межі питань війни в Україні. Повідомляється, що саме Дмитрієв значною мірою сформував першу чернетку "мирного плану" з 28 пунктів, що висувала вимоги Москви про здачу українських територій та відмову Києва від членства в НАТО.

Його головною спокусою стала ідея поділити заморожені російські активи в Європі. Представник Кремля запропонував використати кошти для "американсько-російських інвестиційних проєктів і очолюваної США відбудови України".

Тобто Росія, яка розв’язала війну, отримувала б можливість заробити на "спільних проєктах", що й викликало шок у Європі. Паралельно на столі лежали пропозиції про спільні енергетичні проєкти в Арктиці, інфраструктурні програми й навіть участь у космічній місії на Марс через SpaceX.

Стратегія Кремля

Західні розвідджерела припускають, що Дмитрієв діяв заздалегідь продуманою кремлівською стратегією - представити Росію Трампу не як противника, а як країну великих можливостей. Такий підхід, схоже, знайшов відгук у Кушнера та Віткоффа, які є бізнесменами та поділяють погляди Трампа про те, що "кордони менш важливі за бізнес".

Стів Віткофф підтвердив ці настрої, заявивши, що "Росія має велетенські ресурси і велетенські території" і що спільний успіх "природним чином буде запобіжником від нових конфліктів". Водночас Дмитрієв запевняв американців, що Москва більше хоче співпрацювати зі США, ніж із Європою, бо європейські лідери "наговорили багато нісенітниць" про перспективи миру.

"Питанням для історії залишається, чи Путін застосував цей підхід в інтересах завершення війни, чи як трюк, щоб загравати з США, тим часом затягуючи конфлікт – у якому, з його точки зору, він повільно, але неминуче переможе", – зазначають автори публікації.

Чи справді Кремль хоче миру

Деякі джерела видання припускають, що певна зацікавленість у завершенні війни все ж була. Кілька підсанкційних російських олігархів таємно надсилали своїх представників до американського бізнесу для переговорів про можливі проєкти в енергетиці та видобутку рідкісноземельних металів, включно з ідеєю запуску "Північних потоків".

Також згадується, що до введення санкцій Exxon Mobil обговорювала з "Роснєфтью" можливість поновлення співпраці на Сахаліні, якщо на це буде політичний дозвіл. У статті підкреслюють, що немає доказів, що Віткофф, Кушнер чи Білий дім були в курсі неформальних контактів російських олігархів із американським бізнесом.

Яка реакція Європи

Європейські спецслужби, за даними WSJ, були шоковані. Перед зустріччю Трампа з Путіним на Алясці у серпні вони підготували доповіді для урядів кількох держав Європи, де описували економічні плани, які обговорювали між собою представники Трампа й Росії. Особливо їх здивувала ідея спільного видобутку мінералів у Арктиці.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Як Віткофф підставив Трампа - думка експерта

Політолог і міжнародний експерт Максим Несвітайлов у коментарі 24 каналу зазначив, що оприлюднений мирний план навряд чи був частиною головної стратегії Білого дому. Більшість членів команди Дональда Трампа дізналися про документ із медіа, тож напрацювання Стіва Віткоффа не розглядали як серйозний політичний курс.

Проте після раптової появи плану у ЗМІ він викликав жваве обговорення у США та спричинив реакцію в Європі й Україні. Вашингтон фактично опинився в ситуації, коли змушений був реагувати на несподівані заяви.

Запропоновані у документі ідеї критикували як демократи, так і частина республіканців. У результаті Трамп не отримав жодних політичних дивідендів, натомість зіткнувся з хвилею зауважень і критики від давніх союзників.

"Віткофф дуже сильно підставив Трампа", - наголосив експерт.

Дипломатія Віткоффа - новини за темою

Спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним без участі представника Держдепартаменту, порушивши усталений дипломатичний протокол. Після цієї зустрічі він повідомив Трампу про нібито "значні територіальні поступки" з боку Росії, що спричинило плутанину серед американських та європейських чиновників.

Як повідомляв Главред, агентство Bloomberg опублікувало стенограму розмови, в якій Віткофф давав помічнику Путіна Юрію Ушакову поради, як вигідніше подати російські пропозиції щодо "мирної угоди" Трампу. Видання також оприлюднило бесіди Ушакова зі спецпосланцем Кремля Кирилом Дмитрієвим, де вони обговорювали, як видати російський план за американську ініціативу.

Попри скандал, президент США Дональд Трамп назвав такі дії Віткоффа "стандартною практикою", заявивши, що будь-які переговори передбачають тиск і взаємні поступки сторін.

Читайте також:

Про джерело: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред