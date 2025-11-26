Трамп про злиту розмову Віткоффа: "Він повинен продати Україну Росії"

Президент США назвав "нормою" інструкції Кремлю від свого спецпосланця.

Трамп назвав дії Віткоффа "стандартною практикою" ділка / Колаж: Главред, фото: ОП

Головні тези Трампа:

Немає нічого незвичайного в тому, що Віткофф давав поради Кремлю

Переговори завжди передбачають тиск і переконання обох сторін

Президент США Дональд Трамп прокоментував оприлюднений агентством Bloomberg транскрипт розмови спецпосланця Стіва Віткоффа з помічниками Путіна, в якій він давав поради, як Росії краще представити свої пропозиції щодо "мирної угоди" главі Білого дому.

Трамп не побачив у діях свого представника нічого незвичайного, назвавши їх "стандартною практикою" і специфікою роботи ділка.

"Це стандартна практика. Він (Віткофф - ред.) має продати це Україні. Він має продати Україну Росії. Це те, що робить людина, яка укладає угоди", - сказав Трамп під час спілкування з журналістами на борту Air Force 1.

За його словами, він особисто не чув опублікованої розмови, проте вважає таку практику переговорів нормальною.

Президент США наголосив, що ефективний переговорний процес завжди передбачає певний тиск і переконання обох сторін конфлікту.

"Ви повинні переконати їх у цьому. Це дуже стандартна форма переговорів. Я не чув саме цього аудіо, але це звичайна переговорна практика. І уявляю, що він говорить те ж саме Україні, тому що кожна сторона повинна давати і брати (йти на поступки - ред.)", - заявив Трамп.

Віткофф консультував Ушакова щодо "мирного плану" - Bloomberg

Як писав Главред, агентство Bloomberg опублікувало транскрипт телефонної розмови, під час якої спецпосланець президента США Стів Віткофф давав поради помічнику Путіна Юрію Ушакову щодо того, як Росії краще представити свої пропозиції про "мирну угоду" Дональду Трампу.

Телефонна розмова відбулася 14 жовтня.

Спецпосланець Трампа заявив, що "глибоко поважає Путіна" і що, на його думку, Росія завжди прагнула мирної угоди. Він також порадив, щоб Путін зателефонував Трампу перед візитом президента України Володимира Зеленського в Білий дім.

Крім того, він рекомендував передати Путіну привітання Трампу з досягненням мирної угоди щодо Гази і зазначити, що Росія її підтримала, додавши: Путін має показати повагу до президента США "як людини миру".

З іншої розмови, між Ушаковим і спецпосланцем Путіна Кирилом Дмитрієвим, випливає, що так званий "мирний план" із 28 пунктів було підготовлено помічниками Путіна, а Віткофф мав презентувати його як власне напрацювання.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що протягом минулого тижня США досягли величезного прогресу на шляху до мирної угоди. Необхідно врегулювати "кілька делікатних, але не непереборних деталей", через які потрібно продовжувати переговори.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не існує жорстких часових рамок для укладення мирної угоди між Україною та Росією. За його словами, головна мета - припинення вбивств, а не дотримання календарних дат.

За словами Трампа, наступного тижня його спеціальний посланник Стів Віткофф відвідає Москву для зустрічі з лідером Кремля Володимиром Путіним.

За даними Reuters, офіційні особи США та України обговорюють можливість поїздки президента України Володимира Зеленського до США. Можливо, візит відбудеться вже цього тижня.

