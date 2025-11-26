'Продати Україну': ЗМІ злили записи розмов Віткоффа з Кремлем, які будуть наслідки

Злив записів переговорів спецпредставника Трампа з росіянами може серйозно вплинути на внутрішньополітичну ситуацію в США та на переговори з Україною.

Записи розмов Віткоффа з росіянами - що на плівках і чим закінчиться скандал / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Що обговорювалось на "плівках Віткоффа"

Хто насправді автор "мирного плану Трампа"

Як відреагували в США та світі на злив "плівок Віткоффа" та чи варто чекати на його відставку

25 листопада видання Bloomberg опублікувало стенограми записів телефонної розмови між спецпосланцем США Стівом Віткоффом та помічником президента РФ Юрієм Ушаковим. У ній, за даними оприлюднених стенограм, Віткофф дає поради Кремлю, як "продати" Трампу російські умови миру щодо України.

Крім того, було опубліковано запис переговорів Ушакова із спецпосланцем Путіна Кирилом Дмитрієвим, в якому обговорювалось те, як видати російський план закінчення війни за американський. Цей інцидент, який моментально сколихнув дипломатичні кабінети по обидва боки Атлантики. В Республіканській партії США навіть заговорили про держзраду Віткоффа.

Главред зібрав головне, що варто знати про "плівки Віткоффа".

Що обговорювалось на "плівках Віткоффа"

Bloomberg оприлюднив стенограму розмови між спецпосланцем США Стівом Віткоффом і радником Путіна Юрієм Ушаковим щодо підготовки американського мирного плану. За інформацією видання, дзвінок відбувся 14 жовтня — наступного дня після укладення домовленостей між Ізраїлем і "Хамас". Матеріал розкриває деталі формування проєкту щодо завершення війни в Україні. Із розмови видно, що Віткофф фактично дає Ушакову поради, як домогтися сприятливої реакції Трампа, і пропонує організувати дзвінок перед запланованим візитом Зеленського до Білого дому.

"Ми склали 20-пунктний план Трампа, який складався з 20 пунктів для миру, і я думаю, що, можливо, ми зробимо те саме з вами", — сказав Віткофф Ушакову, згідно із записом розмови, переглянутим і транскрибованим Bloomberg.

Під час переговорів з Ушаковим Віткофф висловив йому свою глибоку повагу до Путіна та зазначив, що вже говорив Трампу про те, що, на його думку, Росія завжди прагнула досягти мирної домовленості. Американський спецпосланець також нагадав про запланований візит Зеленського й запропонував, аби Путін зв’язався з Трампом до цієї зустрічі.

"Зеленський приїде до Білого дому в п'ятницю. Я піду на цю зустріч, бо вони хочуть, щоб я був там, але я думаю, що, якщо можливо, ми маємо зателефонувати вашому босові перед цією п'ятничною зустріччю", – сказав Віткофф.

У відповідь Ушаков поцікавився, чи буде Путіну "корисно" подзвонити Трампу. Віткофф підтвердив, що це варто зробити. Він також порадив, щоб Путін привітав Трампа з угодою щодо Гази, підкреслив підтримку Росії та наголосив на повазі до американського президента як до прихильника миру.

"Тоді це буде дійсно хороший дзвінок. Ось що, на мою думку, було б чудово. Можливо, він (Путін, - ред.) скаже президенту Трампу: знаєте, Стів і Юрій обговорили дуже схожий 20-пунктний план миру, і ми вважаємо, що це може трохи зрушити ситуацію, ми відкриті до таких речей", – сказав Віткофф.

Ушаков врахував ці рекомендації і зауважив, що Путін висловить привітання і підкреслить, що Трамп є справжнім миротворцем.

Через два дні Трамп і Путін дійсно поговорили телефоном — розмова відбулася за ініціативою Москви. Президент США назвав її "дуже продуктивною". Після цього він заявив про намір зустрітися з Путіним у Будапешті, хоча цей саміт досі не відбувся, і згадав, що російський лідер привітав його з досягненням угоди щодо Гази.

Хто насправді автор "мирного плану Трампа" - злив переговорів Ушакова і Дмитрієва

Помічник президента РФ Юрій Ушаков та глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв обговорювали спосіб передати російський варіант "мирного плану" команді Дональда Трампа так, щоб США могли представити його як власну ініціативу.

Як повідомляє Bloomberg, у розпорядженні якого опинився запис цієї розмови, Ушаков і Дмитрієв 29 жовтня обговорювали передачу документа Стіву Віткоффу — давньому другу Трампа та спеціальному посланцю американського президента з питань Росії.

Злив переговорів Дмитрієва і Ушакова / Фото: скріншот

За задумом Кремля, Віткофф мав отримати російський проєкт домовленостей і подати його як власний план врегулювання війни в Україні.

Під час розмови Дмитрієв запропонував зробити передачу "неформально", щоб Вашингтон міг видати документ за свою розробку, водночас висловивши сподівання, що текст залишиться максимально наближеним до російського з "максималістськими вимогами" Кремля.

Ушаков висловив занепокоєння такою схемою, побоюючись, що Віткофф може змінити зміст документа і потім приписати ці правки схваленню Москви, що викривить російські вимоги.

Дмитрієв запевнив, що попросить Віткоффа зберегти формулювання "дослівно" та що все буде зроблено обережно. Він додав, що Ушаков матиме можливість особисто обговорити документ із Віткоффом згодом.

Bloomberg не вдалося з’ясувати, які саме пропозиції були передані США та чи мали вони вплив на фінальну версію 28-пунктного плану.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Як відреагував Трамп на "злив Віткоффа"

Президент США Дональд Трамп назвав розмову між своїм спецпосланцем Стівом Віткоффом і радником Путіна з міжнародної політики Юрієм Ушаковим, яка, ймовірно, відбулася 14 жовтня, звичайною переговорною практикою.

Під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One ввечері 25 листопада Трампа запитали, чи він чув аудіозапис, де Віткофф нібито пояснює, як Путіну із ним говорити щодо "мирного плану". У відповідь Трамп зазначив, що сам запис йому невідомий, але такі ситуації є звичними в дипломатичній практиці.

"Він (Віткофф, - ред.) має продати це Україні, він має продати Україну Росії. Це питання майстерності укладання угод. Ти маєш сказати: "вони хочуть це — ти маєш переконати їх у цьому". Це стандартна форма переговорів. Я не чув запису, але мені казали, що це типові перемовини, і я уявляю, що вони приблизно сказали приблизно так само українцям", — сказав Трамп.

Реакція Ушакова і Дмитрієва на злив

Помічник президента Росії з міжнародних питань Юрій Ушаков відреагував на оприлюднені Bloomberg стенограми його телефонних розмов зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та ще одним радником Кремля Кирилом Дмитрієвим.

В коментарі російським пропагандистським ЗМІ Ушаков заявив, що поширення цих матеріалів, на його думку, є спробою зірвати процес "налагодження відносин" між Москвою та Вашингтоном.

"Я з Віткоффом досить часто розмовляю, але суть розмов - вони мають закритий характер - я не коментую. Та ніхто не повинен коментувати... Хтось зливає, хтось прослуховує, але не ми", - зазначив він.

Ушаков зазначив, що дипломатичні переговори з американцями він вів через WhatsApp

"Так, відбуваються контакти по закритому зв'язку, коли витоків практично не буває, якщо якась сторона спеціально їх не допустить. А бувають деякі розмови по WhatsApp, які в загальному-то хтось якимось чином може, мабуть, прослухати. Тут навряд чи можна припустити, що від учасників розмови міг виходити такий витік", - сказав він.

Дмитрієв своєю чергою вже відреагував на публікацію Bloomberg у соцмережі Х, назвавши оприлюднені записи вигадкою та заявивши, що це нібито робиться для зриву "мирної угоди". Він додав, що війна приносить комусь прибутки, і саме ті, хто на цьому заробляє, намагаються зруйнувати підготовку "мирного плану".

"Фейк. Чим ближче ми підходимо до миру, тим відчайдушнішими стають прихильники війни", - написав він.

Реакція в США

Ряд впливових американських політиків критично висловились щодо майбутнього Віткоффа та засудили його дії в рамках переговорів щодо закінчення війни Росії проти України.

Член Палати представників США Тед Лю у соцмережі X назвав Стіва Віткоффа зрадником.

"Стів Віткофф повинен працювати на Сполучені Штати, а не на Росію", - написав він.

Actual traitor.



Steve Witkoff is supposed to work for the United States, not Russia. https://t.co/a621sj9ZfB — Ted Lieu (@tedlieu) November 25, 2025

Ден Бейкон також виступив із критикою, закликав звільнити Віткоффа та охарактеризував його як російського агента. На його думку, для всіх, хто засуджує російську агресію й підтримує суверенітет та демократичний розвиток України, очевидно, що Віткофф діє в інтересах Росії.

"Йому не можна довіряти ведення цих переговорів. Хіба російський агент за гроші зробив би менше, ніж він? Його слід звільнити", — написав він.

For those who oppose the Russian invasion and want to see Ukraine prevail as a sovereign & democratic country, it is clear that Witkoff fully favors the Russians. He cannot be trusted to lead these negotiations. Would a Russian paid agent do less than he? He should be fired. https://t.co/dxMsda0YV5 — Rep. Don Bacon ??✈️?️⭐️?️ (@RepDonBacon) November 25, 2025

Республіканець Браян Фіцпатрік охарактеризував телефонну розмову як серйозну проблему та наголосив, що подібні неофіційні контакти й закулісні зустрічі мають припинитися.

"Дозвольте державному секретарю Марко Рубіо виконувати свою роботу чесно та об'єктивно", — вказав конгресмен.

This is a major problem. And one of the many reasons why these ridiculous side shows and secret meetings need to stop. Allow Secretary of State Marco Rubio to do his job in a fair and objective manner. https://t.co/GFNlBKLKsD — Rep. Brian Fitzpatrick ?? (@RepBrianFitz) November 25, 2025

Колишній посол США в Росії Майкл Макфолл назвав інцидент шокуючим і підкреслив, що представники американської влади повинні відстоювати інтереси своєї країни.

"Завдання всіх, хто служить у сфері національної безпеки в уряді США, полягає в просуванні американських національних інтересів, а не інтересів інших країн і особливо не варварських імперських підбурювачів війни, таких як Путін", — наголосив Майкл Макфолл.

Just shocking. The Trump-Putin call interrupted a ton of momentum the Ukrainians had going into that Friday meeting with Zelenskyy.



The job of all serving in national security jobs in the USG is to advance AMERICAN national interests, not the interests of other countries and… https://t.co/a4SQKQtDQJ — Michael McFaul (@McFaul) November 26, 2025

Реакція світових ЗМІ

Крім того, відомі журналісти провідних світових ЗМІ також відреагували на публікацію Bloomberg щодо реальної ролі Віткоффа в переговорах щодо завершення війни Росії проти України.

Журналіст Financial Times Крістофер Міллер зазначив, що викладені Bloomberg факти приголомшують, навіть попри те, що постать Віткоффа вже не викликає здивування.

"Тут він прямо дає поради російським чиновникам, як Путіну варто звертатися до Трампа, і при цьому демонструє разюче, фундаментальне нерозуміння цілей Путіна та самої війни", - вказує він.

Remarkable story. Stunning stuff even if it’s what we have come to expect from

Witkoff. Here he explicitly advises Russian officials how Putin should deal with Trump, and also shows a staggering, fundamental misunderstanding of Putin’s goals and the war. https://t.co/e1pwzMqAGgpic.twitter.com/rhpZc74Nlm — Christopher Miller (@ChristopherJM) November 25, 2025

Своєю чергою, оглядач The Economist Олівер Керролл підкреслив, що таке розслідування вражає навіть за мірками епохи Трампа.

"Ось Стів Віткофф, американський чиновник, дає настанови кремлівському раднику про те, як путіну слід поводитись із Трампом", - написав він в дописі в X.

Even in the age of Trump, just staggering. Here is Steve Witkoff, an American offical, coaching a Kremlin adviser about how Putin should deal with Trump. "Congratulate the president on this achievement … that he is a man of peace." https://t.co/VgmfUFtKj0pic.twitter.com/VGDZ8GR87P — Oliver Carroll (@olliecarroll) November 25, 2025

Журналіст видання The Insider Майкл Вайс також висловився щодо скандалу і наголосив, що Віткофф напряму давав поради щодо того, як "підірвати" США, НАТО та Україну.

"Скільки ще разів Віткофф зможе давати нездійсненні обіцянки і не виконувати їх — як перед Трампом, так і перед путіним, якому, як ми тепер знаємо, він давав поради щодо того, як підірвати США, НАТО та Україну?", - сказав він.

Журналіст-розслідувач Христо Грозєв вирішив поцікавитись чи буде звинувачення у державній зраді для Віткоффа.

"Віткофф радить іноземному лідеру, як маніпулювати власним президентом? Цікаво: чи вимагатиме тепер Трамп звинувачення у державній зраді проти Віткоффа?", - іронізує він.

Witkoff advising a foreign leader on how to gaslight his own president?

Now, I wonder if Trump will now call for high treason charges against @SEPeaceMissions. — Christo Grozev (@christogrozev) November 25, 2025

Журналіст Politico Ганс фон дер Бурхард припустив, що "злив" міг бути організований американською розвідкою.

"Виникає спокуса припустити, що американська розвідка злила це, щоб викрити махінації Віткоффа", - написав він.

Dmitriev's words in the leaked call from Oct. 29 with Putin's foreign policy advisor Ushakov sound like a precise prediction of what was going to happen little later.



One is tempted to guess that U.S. intelligence leaked this to expose Witkoff's shenanigans. pic.twitter.com/H444Yr0SUh — Hans von der Burchard (@vonderburchard) November 25, 2025

Реакція України

Журналістські розслідування, зокрема матеріал Bloomberg та інших видань, неминуче впливатимуть на внутрішню політичну ситуацію у США. Про це заявив в інтерв'ю радник радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

На його думку, це матиме певні політичні наслідки, і це очевидно.

Він підкреслив, що для України ця ситуація виглядає інакше. Є офіційні мирні пропозиції, і Україна справді зацікавлена у пошуку формату завершення або хоча б припинення війни. Президент Зеленський неодноразово наголошував, що українська сторона готова до переговорів, але лише в межах реальних обставин.

Подоляк додав, що існують принципові питання, на які Україна не може погодитися. Такої ж позиції дотримуються європейські партнери. Водночас Київ готовий розглядати навіть ті варіанти, що не повністю подобаються українській стороні, якщо вони є офіційною ініціативою Сполучених Штатів.

"Все, що стосується ось цього всього конспірологічного, ну або вже навіть не конспірологічного, а, на мій погляд, доведених фактів якихось, про те, що були якісь додаткові неформальні комунікації на рівні Дмитрієва і всіх інших колег, то, відповідно, я ще раз підкреслюю, це матиме дуже і дуже вагомі наслідки для внутрішньої політичної повістки Сполучених Штатів", - зазначив він.

Подоляк додав, що не вірить у те, що хтось із представників адміністрації Трампа свідомо діє в інтересах Кремля. Водночас він припустив, що окремі люди можуть розглядати можливість отримати спільні вигоди з Росією.

"Ми бачимо, що ці пропозиції були про те, щоб заробляти спільно. Всі представники команди Трампа думають про те, як будуть виглядати Сполучені Штати, як вони будуть заробляти. Але це і в принципі зрозуміло. Це для них найважливіше. Інше питання, що є абсолютно професійні люди, які дивляться стратегічно на багато речей, про те, що не можна одну частину взяти, а іншу частину не брати до уваги. І, відповідно, вони привносять в будь-яку роботу дуже великий обсяг конструктивізму", - вказав він.

Михайло Подоляк / Фото: скріншот

За його словами, в команді Трампа є ті, хто більше звертає увагу на бізнесові аспекти та потенційні економічні переваги. Це, на думку Подоляка, цілком логічно. При цьому він наголосив, що жоден із цих посадовців не займає відверто проросійської позиції.

Усі в адміністрації Трампа працюють насамперед у руслі інтересів самого Трампа, зазначив він. Саме тому важливо грамотно вибудовувати діалог і комунікацію з української сторони, і, на його думку, зараз це вдається.

"Ми знову бачимо, що в адміністрації Трампа є з ким дуже можна плідно працювати. Та ні, мені важко говорити, чи працює він на Кремль, чи ні. Все-таки це офіційні особи. Не можна просто сказати, що він працює на Кремль. Нам не зовсім зрозуміло, чому Україна не може отримати повний обсяг допомоги від Сполучених Штатів", - резюмує він.

Подоляк також вважає, що Віткофф орієнтується на те, що має бути вигідним для Трампа.

"Він хоче, щоб Трамп швидко закінчив війну. Його логіка може бути не зовсім зрозуміла або приємна. Але це не робота на Кремль, а робота на Трампа для посилення, збільшення, отримання великих обсягів і швидкості вирішення завдань", - вказав радник глави ОП.

Як Віткофф підставив Трампа - думка експерта

Політолог і міжнародний експерт Максим Несвітайлов у коментарі 24 каналу зазначив, що так званий мирний план, ймовірно, не був головною стратегією Білого дому. За його словами, більшість команди Дональда Трампа дізналася про документ із медіа, тож напрацювання Стіва Віткоффа не розглядали як серйозний політичний курс.

Однак після того, як план раптово з’явився у ЗМІ, він спричинив жваве обговорення у США та викликав реакцію в Європі й Україні. Несвітайлов наголошує, що Вашингтон фактично опинився в ситуації, коли змушений був реагувати.

Запропоновані в документі ідеї критикували як демократи, так і частина республіканців. У підсумку ситуація склалася для Трампа невдало: політичних дивідендів він не здобув, натомість зіткнувся з хвилею зауважень, включно з критикою від давніх союзників.

"Віткофф дуже сильно підставив Трампа", – зауважив експерт-міжнародник.

