Уражено низку важливих об'єктів: в Генштабі розкрили деталі ударів по Росії

ЗСУ продовжують кампанію зі знищення військових об’єктів Росії.

Удари ЗСУ по Росії / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот

Ключові тези:

ЗСУ уразили низку важливих об'єктів РФ

Відомо про удар по НПЗ та ракетному кораблі "Буян-М"

Результати операцій уточнюються

У ніч на 4 жовтня ЗСУ уразили низку важливих об'єктів та цілей на території країни-агресора Росії. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що Сил оборони України завдали удару по підприємству "Кіришінефтеоргсинтез" в Ленінградській області.

"На об’єкті зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються. Кіришський нафтопереробний завод є одним із найбільших НПЗ на території країни-агресора. Його річна потужність — 18,4 млн тонн переробки нафти в рік", - йдеться у повідомленні.

Водночас, в районі Онезького озера (Республіка Карелія) було пошкоджено малий ракетний корабель "Буян-М". В Генштабі наголосили, що ступінь збитків з’ясовується.

Крім того, Сили оборони уразили у Курській області радіолокаційний комплекс "Гармонь" та транспортно-заряджаючу машину зі складу ОТРК "Іскандер".

"Разом з тим, завдано удару по командному пункту 8 армії ЗС противника, що дислокується на тимчасово окупованій території Донеччини. Ціль уражено. Результати уточнюються", - підкреслили у відомстві.

В Генштабі додають, що Сили оборони України продовжують системну кампанію зі знищення військових об’єктів РФ та послаблення її військово-економічного потенціалу.

Удари по російській енергетиці

Раніше президент України Володимир Зеленський пригрозив повним блекаутом Росії, якщо країна-агресор буде намагатися залишити без світла Київ.

Він наголосив, що Україна буде відповідати на ворожі удари та не планує проявляти слабкість.

Удари по Росії - що відомо

Як повідомляв Главред, 3 жовтня ударні безпілотники атакували НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", що розташований у місті Орськ Оренбургської області країни-агресора Росії.

Видання The Sun наголошувало, що Україна завдає серйозного удару по російській економіці, атакуючи об'єкти нафтогазової промисловості. У рамках ретельно спланованої кампанії українці завдали Росії збитків на близько 100 мільярдів доларів.

Водночас, керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко сказав, що Сили оборони України продовжують завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах, але у РФ намагаються приховати деталі цих атак.

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

