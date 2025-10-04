Повернули контроль і витискають росіян: ISW повідомили про прорив ЗСУ на фронті

Контратаки українських військових змушують окупантів відходити з зайнятих позицій та навіть населених пунктів.

Що повідомили аналітики:

Українські військові контратакують на фронті

Успіх ЗСУ зафіксовано в районі Покровська і на Дніпропетровщині

Росіяни захопили один український вокзал на Харківщині

Окупаційні війська країни-агресорки Росії продовжують спроби наступу у Донецькій та Харківській областях. Але навіть попри складну ситуацію на фронті українським військовим вдається контратакувати і відбивати втрачені позиції.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). За їхніми даними, в обох армій є просування на двох ключових напрямках фронту.

Де вдалося відбити території ЗСУ

Сили оборони України просунулися на Покровському напрямку. Про це свідчать геолокаційні кадри від 2 жовтня, на яких видно прорив українських військових вперед на північні околиці населеного пункту Лисівка, що на південний схід від Покровська.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Кадри від 3 жовтня підтверджують, що українські військові утримують позиції, або вже просунулися у південному Покровську в тих районах, які раніше, згідно з заявами росіян, нібито перебували під їхнім контролем.

Успіх у ЗСУ є і в Дніпропетровській області. Сили оборони, згідно з кадрами від 3 жовтня, відбили населені пункти Соснівка та Вербове, які розташовані на південний схід від Великомихайлівки.

Які успіхи окупантів зафіксували аналітики

Геолокаційні кадри від 3 жовтня свідчать про просування окупантів на півночі Харківщини. Зокрема ворог пройшов вперед вздовж Південної залізниці у західній частині Вовчанська та захопив місцевий залізничний вокзал.

Також росіяни на Новопавлівському напрямку просунулися до східної частини населеного пункту Іванівка, що на південний захід від Новопавлівки.

Успіх ЗСУ на Дніпропетровщині може бути більш масштабний

Главред писав, що за даними проєкту DeepState, українські захисники у вересні здійснили зачистку одразу чотирьох, а не двох населених пунктів Дніпропетровської області. Мова йде про Соснівк, Хороше, Новоселівку та Січневе.

Бійці 3-го штурмового батальйону 225-го окремого штурмового полку зачистили одразу 3 села на Дніпропетровщині, ще одне село зачистила 141-ша окрема механізована бригада.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що наразі лінія фронту в Україні стабілізована, армія країни-агресора Росії не має швидкого просування, але, можливо, ЗСУ доведеться залишити Куп'янськ.

Раніше стало відомо, що восени та взимку цього року російські війська, ймовірно, будуть змушені частково відступити від міста Покровськ, що на Донеччині.

Напередодні командування 110 окремої механізованої бригади Збройних сил України спростувало заяву росіян про нібито захоплення ними населеного пункту Вербове Дніпропетровської області.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

