Москва буде у суцільній темряві: Зеленський потужно пригрозив Росії

Ангеліна Підвисоцька
27 вересня 2025, 18:45
Україна буде бити по Росії у відповідь, якщо ворог буде намагатися лишити українців без світла.
Москва, ракета
Зеленський пригрозив Москві / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, УНІАН

Що відомо:

  • РФ хоче вдарити по українській енергетиці
  • Зеленський погрожує Росії
  • Москва може опинитися без світла

Москва може опинитися у суцільній темряві. Повним блекаутом пригрозив Росії президент України Володимир Зеленський на пресконференції, пише УНІАН.

Такі наслідки чекатимуть на Росію, якщо ворог буде намагатися залишити без світла Київ. Президент наголосив, Україна має реагувати на дії РФ відповідно.

"Не треба чекати м'яких кроків з боку Росії у бік України ... Не треба цього боятись. І не треба бути дуже обережними у риториці з "руськими", якщо вони погрожують. Я вважаю, що така сама риторика має бути і у цивілізованих країн. Бути цивілізованими з нецивілізованими - мені здається, це помилка. Як в риториці, так і в більш змістовних кроках щодо поля бою і ударів вглиб Російської Федерації", - сказав президент.

Зеленський пообіцяв відповідати на ворожі удари та не планує проявляти слабкість щодо РФ. Він додав, що Росія досі має на меті занурити Україну в "блекаут".

"Якщо Росія знищує і ставить ціль "блекауту" в Україні, і ставить цю ціль кожну зиму - я не впевнений, що відповідь від нас й інших партнерів повинна бути іншою. Росія повинна чітко знати, що цивілізовані країни відрізняються від диких тим, що вони ніколи не починають першими, і не є агресорами. Але це не значить - що вони слабкі ... Якщо погрожують, наприклад, столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут в столиці Росії", - наголосив Зеленський.

Дивіться відео із заявою Володимира Зеленського:

зеленский
Зеленський пригрозив Москві / фото: скріншот

РФ готується до нових ударів - спостереження моніторів

Росія може готуватися до нового масованого обстрілу України. 26 вересня п'ять Ту-95МС здійснили переліт з Далекого Сходу на авіабазу "Енгельс-2".

"З метою зарядки ракетами Х-101 здійснено переліт 1х Ту-95МС з Далекого Сходу на "Енгельс-2. Також на авіабазу "Енгельс-2" повернувся 1х борт Ту-160, який прилітав на зарядку КР ще 23.09", - йдеться у повідомленні.

Ракета Х-101 / Інфографіка: Главред

Це вказує на ймовірність ракетної атаки на Україну найближчим часом.

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, дрон РФ вибухнув біля однієї з українських АЕС – МАГАТЕ зробило термінову заяву. На місці падіння безпілотника утворилася велика вирва.

Вдень 26 вересня повідомлялося, що РФ атакує Чернігівщину – є влучання та перебої світла, перші подробиці. Людей закликали перебувати в безпечних місцях.

Нагадаємо, РФ визначила цілі ударів – названо міста та ймовірні терміни нових обстрілів. У противника в наявності постійно перебуває близько 300-400 ударних безпілотників, попередив Олег Жданов.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

