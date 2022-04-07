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Спроба атаки на Донбас і провал щодо Харкова: у Міноборони оцінили сценарій окупантів Росії

7 квітня 2022, 18:58

Москва вивела війська з Київської та Чернігівської областей через те, що у боях з ЗСУ вони фактично втратили боєздатність, сказав Олександр Мотузяник.

війська РФ
У Росії немає ресурсів для окупації Харкова - спікер Міноборони / Reuters

Росія оголосила про завершення першого етапу своєї війни проти України. Війська були виведені з Київської та Чернігівської областей через те, що вони в боях з ЗСУ фактично стали небоєздатними. Ворожі підрозділи намагаються поповнити свої резерви, які було виведено на доукомплектацію до Білорусі, і спробує повністю захопити Донбас. У перспективі може бути наступ на інші міста сходу і півдня країни. Противник може спробувати окупувати Харків, проте російським військам навряд чи вдасться реалізувати такий сценарій. Про це заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

Як повідомляє РБК-Україна, він підтвердив відведення військ РФ на Київському та Чернігівському напрямках. Відійшли військові підрозділи, які зазнали суттєвих втрат і втратили боєздатність. Саме тому Москва вирішила їх вивести.

"Дійсно, з Київської та Чернігівської областей окупаційні війська були відведені. Але тут варто відзначити, що в основному це підрозділи російської армії, які в результаті оборонних і контрнаступальних дій Збройних сил України зазнали суттєвих втрат в живій силі і техніці і фактично втратили боєздатність. Власне, саме це ми і вважаємо одним з визначальних факторів, які спонукали Росію до такого рішення", - зазначив Мотузяник.

За його словами, наразі окупаційні російські війська здійснюють спробу посилити свої резерви і піти на операцію з окупації всього Донбасу. Росія не відмовляється і від наступу на інші південні і східні міста української держави.

"За даними нашої розвідки ворог намагається доукомплектувати свої підрозділи, які були виведені на територію республіки Білорусь та Росії, концентруючись надалі на відновленні наступальних дій на сході України та встановленні повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей. Поряд з цим, за наявною інформацією ворог до кінця не відмовляється від наступу також і на інші міста півдня і сходу України в перспективі", - уточнив прессекретар.читайте такожБуде важко, але вони "проваляться": Арестович відповів, чи зможуть окупанти оточити ЗСУ на Донбасі

Також він акцентував увагу на тому, що не можна впевнено сказати про спробу військ РФ піти на Харків вже найближчим часом. Місто постійно обстрілюється, але воно добре захищене. Сили оборони України відігнали окупантів далеко за околиці. Наразі у РФ немає ресурсів для окупації Харкова, проте така загроза постійно залишається.

"Це зовсім не означає, що російська армія прямо зараз намагатиметься захопити, скажімо, Харків. Незважаючи на те, що місто постійно піддається артилерійським і ракетним обстрілам, воно добре укріплено і обороняється, а українські захисники відігнали окупантів далеко за його околиці. Принаймні наразі його сил і засобів явно не достатньо для того, щоб приступом взяти мільйонне місто. Однак така загроза ніколи до кінця й не спадала, тому слід бути готовим до того, що рано чи пізно противник може повернутися до ідеї наступальних дій, у тому числі на Слобожанщині", - підкреслив Олександр Мотузяник.

Дивіться відео ТСН – у Харківській області ЗСУ знищили колону танків ворога та вертоліт

Війна Росії проти України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зробив заяву, згідно з якою Росія, як і раніше, намагатиметься захопити Україну військовим шляхом. Наразі російські війська працюють над перегрупуванням своїх підрозділів. У найближчі тижні вони можуть просунутися на східному і південному напрямках. Вони здійснять спробу захопити всі райони Донбасу.

Президент Зеленський сказав, що Україна готується до наступу Росії на схід. Окупанти стягують велику кількість військ і техніки в напрямку Донбасу і Харкова. За його словами, санкції проти Москви не зупиняють військову агресію Кремля, тому їх слід посилити.

Радник глави ОП Олексій Арестович розповів про те, що РФ стала застосовувати авіацію в основному на Донбасі. На решті території України росіяни стали побоюватися застосовувати авіацію, оскільки проти неї ефективно працює українська система протиповітряної оборони.

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