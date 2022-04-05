Спроба захоплення Донбасу і коридор до Криму: в НАТО розкрили плани окупантів РФ

Наступ Росії на Донбас може статися найближчими тижнями - НАТО / Reuters

Росія не відмовляється від подальшого наступу на Україну, але в найближчі тижні вона має намір сконцентрувати свої зусилля на окупації Донбасу. У НАТО бачать суттєву передислокацію військ РФ з метою перегрупування, переозброєння, постачання і перемикання їх на схід. У найближчі тижні військові підрозділи окупантів можуть здійснити просування на сході і півдні з метою захоплення всіх районів Донецької та Луганської областей і створення сухопутного коридору до захопленого Криму. Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

Як повідомляє Sky News, він сказав про те, що Москва демонструє жорстокість на війні з Києвом, її дії приносять страждання українському народу. Такий рівень насильства на Заході не спостерігали з часів Другої світової війни.

читайте такожВідведені війська РФ не можуть зараз кинути на Донбас, їм потрібно переоснащення - розвідка Британії"Ті, що ми зараз бачимо, - це жорстокість у масштабах війни, яких ми не бачили у Європі з часів Другої світової. І це надзвичайно серйозно. Це жахливо і, звичайно, заподіює страждання українському народу. Але це також небезпечно для всіх нас", - розповів Столтенберг.

Він також додав, що в характері війни, яку веде Путін, неповага до верховенства закону, міжнародних правил і основних прав людини.

За словами Столтенберга, російська держава не відмовилася від окупації України. Зараз окупаційні війська проводять заходи, пов'язані з перегрупуванням військ. У найближчі тижні очікується наступ на Донбас з метою повного захоплення регіону і побудови сухопутного коридору до захопленого Криму.

"Наразі ми бачимо значне переміщення російських військ з Києва для перегрупування, переозброєння і постачання і перемикання їх фокусу на схід. Найближчими тижнями ми очікуємо на подальший російський поштовх на сході і півдні України, щоб спробувати захопити весь Донбас і створити сухопутний міст до окупованого Криму", - підкреслив Єнс Столтенберг.

Війна Росії проти України

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай зробив заяву про те, що найближчим часом на Донбасі можуть пройти важкі бої. Росія спробує захопити всі райони Донецької та Луганської областей. У разі реалізації такого сценарію у Кремлі мають намір показати росіянам нібито "перемогу".

У Міністерстві оборони заявили, що російські окупаційні війська намагатимуться оточити Збройні сили України на Донбасі з метою окупації Харкова. Для цього вони перекидають війська з інших військових округів і підключають мобілізаційні резерви. Також вони намагаються поліпшити свої позиції на окремих напрямках на півдні.

Президент Володимир Зеленський сказав, що Росія концентрує велику кількість військової техніки на східному і південному напрямках. Києву відомі їхні плани щодо Донбасу і Харкову. Ситуація показує, що санкцій, які вже є, мало для того, щоб зупинити Москву. І обмежень буде більше.

Главред рекомендує: