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Ворог пішов на штурм на Донбасі, збирає сили для наступу на Сєвєродонецьк

3 квітня 2022, 01:13

Ворог продовжує здійснювати систематичні ракетні та авіаційні удари.

війна, Київ
/ Фото Reuters

Російські окупанти продовжують завдавати систематичні ракетні та авіаційні удари по військових і цивільних об'єктах в Україні, проте інтенсивність ударів знизилася, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

"Ворог продовжує здійснювати систематичні ракетні та авіаційні удари по військових і цивільних об'єктах, але інтенсивність нанесення ракетних ударів і ударів із застосуванням високоточної зброї знизилася", - йдеться в зведенні.

Також зазначається, що триває підготовка додаткових підрозділів противника для участі в бойових діях на території України. Планується створення "добровольчих" батальйонів з жителів тимчасово окупованих територій України та найманців.

На Волинському напрямку суттєвих змін у стані та становищі підрозділів окупаційних військ та їх союзників не відзначено.

На Поліському напрямку окупанти продовжують виведення підрозділів на територію Республіки Білорусь. При відведенні військ противник здійснює мінування шляхів висування та окремих населених пунктів.

На Сіверському ворог завершив виведення підрозділів з територій нашої держави в російську федерацію і Республіку Білорусь. Основні маршрути руху колон противника проходять в напрямку населених пунктів Гомельської та Могилевської областей. У складі колон, крім вантажних автомобілів, зафіксовані елементи понтонно-мостового парку, реактивні системи залпового вогню, пускові установки ОТРК"Іскандер". Військова техніка противника зосереджується на залізничних станціях і об'єктах, що мають підведення залізничних колій, що дозволяє здійснити її навантаження і відправку на територію російської федерації.

Йде виведення в російську федерацію (через Сумську область) підрозділів зі складу 2 загальновійськової армії Центрального військового округу, що діяли в напрямку міста Бровари. Забезпечення виведення військ здійснюється батальйонно-тактичною групою 1-ї танкової армії Західного військового округу.

На Слобожанщині противник продовжує часткове блокування міста Харкова і здійснює обстріли житлових і промислових районів міста з артилерійських систем різних типів. Слід зазначити, що інтенсивність обстрілів зменшилася.

Підрозділи окупаційних військ здійснюють перегрупування, ймовірно, з метою продовження активних дій на Ізюмському напрямку. Ворог намагається проводити розвідку, в тому числі із застосуванням безпілотних літальних апаратів.

На Донецькому напрямку противник продовжував вогневий вплив на деякі підрозділи Збройних сил України та проводить штурмові дії на окремих напрямках. Основні зусилля окупанти продовжували зосереджувати на захопленні населених пунктів Рубіжне, Попасна, підготовці до наступу на Сєвєродонецьк, отриманні повного контролю над Маріуполем, а також виході в Вугледар і Мар'їнку. Успіху не добилися.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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Генштаб ЗСУ війна Росії та України
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