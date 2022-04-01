Плани РФ щодо наступу на Донбас і оточення ЗСУ: Арестович розповів про ситуацію

Війська окупантів РФ можуть бути не готові до наземних боїв на Донбасі - Арестович / Reuters

Наразі головна новина полягає в тому, що окупанти Росії не можуть організувати наступальну операцію з оточення Збройних сил України на Донбасі. Але ворог завдає ракетних, авіаційних і артилерійських ударів. Така ситуація може вказувати на неготовність ворога до дій щодо наземної операції. Однак у зоні ООС можуть бути важкі бої. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Під час свого брифінгу у п'ятницю, 1 квітня, він розповів про те, що російські війська наносять ракетні, авіаційні та артилерійські удари по Донбасу. Але наступати вони наразі не готові. Це може вказувати на їх неготовність до боїв на землі. Сьогодні прогноз залишається "обережно оптимістичним".

читайте такожПерекидають війська з Білорусі до Росії: окупанти готуються наступати на схід України - Генштаб"Головна новина сьогодні полягає в тому, що противник жодним чином не може розпочати наступальну операцію з оточення нашого угруповання в зоні ООС. Наразі він завдає тільки ракетних, артилерійських та авіаційних ударів. Це може свідчити про неготовність діяти на землі. Наш прогноз на сьогодні - обережно оптимістичний", - сказав Арестович.

Однак Олексій Арестович підкреслив, що в зоні Операції об'єднаних сил можуть бути важкі бойові зіткнення.

Війна Росії проти України

Мер Броварів Ігор Сапожко зробив заяву про те, що окупаційні війська РФ вийшли з Броварського району. Українська армія переходить до зачистки і робіт з розмінування населених пунктів.

Журналіст Юрій Бутусов розповів, що сили оборони України відкинули ворожі збройні підрозділи з Житомирської траси і усунули загрозу наступу на Київ. Однак він попередив, що очікується ще тривалий період війни Росії проти України.

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань заявив, що Збройні сили України звільняють від російських окупантів населені пункти на півночі регіону. За його словами, йдуть важкі бої, але українські військові просуваються в бік Херсона.

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