УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Війна

Плани РФ щодо наступу на Донбас і оточення ЗСУ: Арестович розповів про ситуацію

1 квітня 2022, 15:13

Російські окупанти наразі не можуть розпочати наступ в зоні Операції об'єднаних сил, сказав Олексій Арестович.

армія РФ, війська РФ
Війська окупантів РФ можуть бути не готові до наземних боїв на Донбасі - Арестович / Reuters

Наразі головна новина полягає в тому, що окупанти Росії не можуть організувати наступальну операцію з оточення Збройних сил України на Донбасі. Але ворог завдає ракетних, авіаційних і артилерійських ударів. Така ситуація може вказувати на неготовність ворога до дій щодо наземної операції. Однак у зоні ООС можуть бути важкі бої. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Під час свого брифінгу у п'ятницю, 1 квітня, він розповів про те, що російські війська наносять ракетні, авіаційні та артилерійські удари по Донбасу. Але наступати вони наразі не готові. Це може вказувати на їх неготовність до боїв на землі. Сьогодні прогноз залишається "обережно оптимістичним".

читайте такожПерекидають війська з Білорусі до Росії: окупанти готуються наступати на схід України - Генштаб"Головна новина сьогодні полягає в тому, що противник жодним чином не може розпочати наступальну операцію з оточення нашого угруповання в зоні ООС. Наразі він завдає тільки ракетних, артилерійських та авіаційних ударів. Це може свідчити про неготовність діяти на землі. Наш прогноз на сьогодні - обережно оптимістичний", - сказав Арестович.

Однак Олексій Арестович підкреслив, що в зоні Операції об'єднаних сил можуть бути важкі бойові зіткнення.

Війна Росії проти України

Мер Броварів Ігор Сапожко зробив заяву про те, що окупаційні війська РФ вийшли з Броварського району. Українська армія переходить до зачистки і робіт з розмінування населених пунктів.

Журналіст Юрій Бутусов розповів, що сили оборони України відкинули ворожі збройні підрозділи з Житомирської траси і усунули загрозу наступу на Київ. Однак він попередив, що очікується ще тривалий період війни Росії проти України.

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань заявив, що Збройні сили України звільняють від російських окупантів населені пункти на півночі регіону. За його словами, йдуть важкі бої, але українські військові просуваються в бік Херсона.

Главред рекомендує:

viber
ЗСУ російські війська Олексій Арестович Офіс президента новини Донбасу війна Росії та України
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 1 квітня 2022: Левам – інтриги, Терезам - гроші, Козерогам - важлива звісткаГороскоп на сьогодні, 1 квітня 2022: Левам – інтриги, Терезам - гроші, Козерогам - важлива звістка Перелом уже близько: український генерал назвав ймовірну дату закінчення війниПерелом уже близько: український генерал назвав ймовірну дату закінчення війни 13-річний син Тіни Кароль до сліз шокував своїм вчинком українських біженців у Польщі13-річний син Тіни Кароль до сліз шокував своїм вчинком українських біженців у Польщі Соковиті відбивні з хрусткою скоринкою: всього один секретний інгредієнт зробить м'ясо чудовимСоковиті відбивні з хрусткою скоринкою: всього один секретний інгредієнт зробить м'ясо чудовим "Путін не піде на компроміс": у США оцінили ймовірність завершення війни в Україні мирним шляхом"Путін не піде на компроміс": у США оцінили ймовірність завершення війни в Україні мирним шляхом

Останні новини

15:13

Плани РФ щодо наступу на Донбас і оточення ЗСУ: Арестович розповів про ситуацію

15:10

У Бучі окупанти замінували кондитерську фабрику і отруїли печивоВідео

14:52

Зеленський і Путін можуть зустрітися у Стамбулі – ЕрдоганВідео

14:33

Чернігівські партизани влаштували "гарячу зустріч" для російської бронетехнікиВідео

14:32

"Намагалися втекти від війни": Житомирська траса всіяна трупами розстріляних українцівВідео

Реклама
14:04

Путін обіцяв росіянам велич і війну в телевізорі, але сам пришвидшив крах РосіїПогляд

13:56

Актор Жерар Депардьє, який отримав російське громадянство, різко засудив звірства Путіна в УкраїніВідео

13:51

Війна стала "стратегічним провалом" Путіна: у США сказали, яка проблема для РФ зараз є головноюВідео

13:40

Росіянам не хочуть продавати речі за кордоном - потрібно писати розписку

13:36

10 країн Європи з безкоштовним проїздом - поїзди та автобуси

13:29

У елітах Кремля починаються розбірки: Путін ізолювався, а на РФ очікує газова війна із Заходом - МВС

13:24

"Не змогла знайти спільну мову": Тодоренко шокувала відповіддю, чому мовчить про війну в Україні

13:11

"Ми вже Північна Корея": в РФ вчителька сказала дітям правду про війну в Україні і загриміла за ґратиВідео

13:07

Український десантник майстерно збив два новеньких російських Су-34Відео

13:00

Путін і Шойгу "омолоджуються" в кривавих ваннах з рогів оленів - ЗМІВідео

12:57

Путіну потрібна ефектна перемога в УкраїніПогляд

12:54

Україна заарештувала російські літаки "Руслан"

12:49

Україна і Росія почали нові переговориВідео

12:45

Якщо Росія зарубає постачання газу до Європи, Німеччина конфіскує "дочки" Газпрому і Роснєфті - ЗМІ

12:38

У Маріуполі окупанти по-звірячому вбили маму і братика трагічно загиблої 11-річної гімнасткиВідео

Реклама
12:25

Згоріли разом з танками і Градами: ЗСУ знищили на Запоріжжі десятки російських окупантівВідео

12:23

Вихідні на травневі свята в Україні: скільки додаткових днів відпочинку очікувати українцям

12:13

Чудові закусочні конвертики з лаваша всього з двох інгредієнтів: неймовірно смачноВідео

12:12

Бої важкі, але ЗСУ просуваються до Херсона - облрадаВідео

11:55

Save Ukraine - #StopWar: яким запамʼятається міжнародний телемарафон на підтримку України

11:54

"Підривайте міномети, нам потрібні фото": окупанти знищують свою техніку і видають її за українськуВідео

11:42

Росія привезла 300 бойовиків Асада з Сирії і відправить їх на війну з Україною - The New York Times

11:39

"Це знає весь шоу-бізнес": Панін розповів про нетрадиційну орієнтацію Баскова, показавши його в обіймах Кадирова

11:34

Путін вже програв і став слабкою та маленькою фігурою - глава британської розвідки

11:30

В ОП запевнили, що Україна не підписуватиме жодних договорів до відведення російських військ

11:28

Австрія приймає українських біженців: як потрапити в країну і куди звертатися

11:23

Росія готується до другого раунду війни: чи скасовується штурм КиєваПогляд

11:13

Фінансовий гороскоп на тиждень 4-10 квітня: Козерогам-труднощі, Водоліям-везіння

11:10

Росіяни злякалися війни: в МВС відповіли на фейки РФ про "авіаудар по нафтобазі" і паніку в БєлгородіВідео

10:49

Оточення Путіна може його вбити чи усунути від влади – колишній глава розвідки Британії

10:46

"Половина України говорить російською": Могилевська запропонувала зробити три державні мови, але поплатилася

10:30

Гороскоп на завтра, 2 квітня 2022: Близнюкам - гроші, Скорпіонам - недруги

10:26

Насувається сильне похолодання і сніг: в яких регіонах України різко погіршиться погода

10:26

Ворог вийшов з Броварського району на Київщині, ЗСУ проводять зачистку

10:06

"Щось на зразок Північної Кореї": експрем'єр Швеції попередив про нові плани Кремля в Україні

Реклама
09:31

Сам зупинив колону і взяв в полон офіцера РФ: український десантник героїчно відзначився у бою

09:27

Лазарева субота 2022: що не можна робити, традиції дня

09:26

Розвідка Британії: зменшення активності РФ немає, Чернігів і Київ - під ракетними ударами

09:11

Путін потрапив у пастку США: війна в Україні для Росії стає надто дорогим задоволеннямПогляд

08:35

Історична перемога ЗСУ в битві за Київ: Бутусов заявив про переломний момент у війні

07:54

Мінус три бомбардувальники і один винищувач: ЗСУ на Харківщині за добу збили чотири літаки

07:11

У російському Бєлгороді спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі

07:01

ЗСУ звільнили від окупантів 11 населених пунктів на Херсонщині

06:37

Три ноги путінізму: як позбавити Росію зубів і змусити зупинити війну в УкраїніПогляд

06:29

Окупантів, які рили окопи в Чорнобилі, в Україні запропонували номінувати на премію ДарвінаВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти