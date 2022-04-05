Готуємося до жорстокої активності окупантів на Донбасі і біля Харкова – Зеленський

Російські загарбники планують посилити наступ на східному і південному напрямках.
Окупанти стягують значну кількість військ і техніки на Донбас та в сторону Харкова, готуючись посилити на цих напрямках наступ.
Така активність лише показує, що санкцій, які уже застосували проти Росії, замало, щоб її зупинити. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.
"Продовжуємо готуватися до ще більш жорстокої активності окупантів на східному та південному напрямках. Ми знаємо, що вони збираються робити на Донбасі. Знаємо, що вони збираються робити біля Харкова, у деяких інших районах держави. Росія концентрує там значну кількість військових і техніки. І ця активність доводить, що застосованих проти Росії санкцій замало. Буде більше", – сказав глава Української держави.
Раніше повідомлялося, що окупанти РФ перекидають війська і резерви з Київської області в напрямку Донбасу. Про маневри окупаційних військових підрозділів раніше попереджали українська влада і розвідка Заходу.
Також повідомлялося, що російський окупанти готуються до захоплення міста Харків. Крім того, вони мають намір оточити українські сили операції Об'єднаних сил.
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