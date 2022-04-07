Росія застосовує авіацію на Донбасі, оскільки в решті України її трощить ППО - Арестович

ППО України впевнено працюють з російською авіацією - Офіс президента / АрміяInform

Окупаційна армія РФ застосовує військову авіацію в зоні Операції об'єднаних сил на Донбасі, тому що в інших регіонах України її ефективно збивають системи протиповітряної оборони нашої країни. Знищено вже 111 безпілотників, росіяни стали побоюватися запускати бойові літаки в український повітряний простір. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Під час свого брифінгу в четвер, 7 квітня, він розповів про те, що наразі росіяни застосовують авіацію в основному на Донбасі, тому що на решті території української держави її знищують.читайте такожПлани РФ щодо наступу на Донбас і оточення ЗСУ: Арестович розповів про ситуацію

Чиновник уточнив, що сили оборони України розтрощили вже 111 безпілотних літальних апаратів. Через різке зростання кількості збитих БПЛА російські окупанти вже побоюються застосовувати військову авіацію.

"Противник зосередив основні зусилля своєї авіації переважно в зоні ООС, тому що на решті території України його впевнено збивають наші Повітряні сили", - підкреслив Олексій Арестович.

Нагадаємо, керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай казав, що найближчим часом на Донбасі можуть відбутися важкі бої. Противник має намір сконцентрувати зусилля на зоні ООС, оскільки не зміг захопити мегаполіси України. Ворог прагне окупувати Донецьку та Луганську область, щоб показати видимість "перемоги" російському суспільству.

Дивіться відео ТСН - Зеленський закликав до посилення санкцій проти РФ, щоб зупинити наступ на Донбас

Війна Росії проти України

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив про те, що Росія, як і раніше, здійснюватиме наступ на територію України. У НАТО розглядають останні маневри росіян як перегрупування і передислокацію військ. Найближчими тижнями може бути просування окупантів на сході і півдні. Вони спробують захопити всі регіони Донецької та Луганської областей.

Президент Зеленський казав, що Україна готується до посилення бойових дій з боку Росії на сході країни. Йдеться про стягування окупантами суттєвої кількості військ і техніки в напрямку Донбасу і Харкова. Активність росіян демонструє, що санкцій щодо РФ недостатньо для того, щоб зупинити російський наступ.

Раніше сили оборони України розповіли про ліквідацію 80 військ противника на Донбасі і 45 одиниць ворожої техніки. Також українським військовим вдалося захопити ворожий танк.

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