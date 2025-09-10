"Шахеди" перетнули кордон Польщі під час атаки — країна підняла винищувачі

https://glavred.net/war/shahedy-peresekli-granicu-polshi-vo-vremya-ataki-strana-podnyala-istrebiteli-10696718.html Посилання скопійоване

У ніч проти 10 вересня російські ударні безпілотники "Шахед" порушили повітряний простір Польщі. Кілька дронів залетіли на територію країни, через що польська авіація була піднята на перехоплення.

За повідомленням Повітряних сил ЗСУ:

"Ворожі ударні БпЛА з Волині наближаються до державного кордону з Польщею!" — о 00:43.

Телеграм-канал "Николаевский Ванек" уточнив, що дрони прямували з Волинської області — мінімум три БпЛА. Загалом монітори зафіксували до восьми російських безпілотників, які опинилися на польській території.

Лише за годину, о 01:13, українські Повітряні сили повідомили про нові групи дронів "Шахед", які залишили повітряний простір України та вже фіксувалися у Польщі:

"БПЛА в Польщі курсом на захід, місто Замосць".

Моніторингові канали повідомляють, що Польща ймовірно підняла у повітря винищувачі F-16 для перехоплення дронів. Станом на 01:30 офіційного підтвердження цієї інформації не надходило.

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що у повітряному просторі діють польські та союзні літаки, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання приведені у стан найвищої готовності.

"Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на захист повітряного простору та громадян, особливо в районах, прилеглих до зони ризику. Оперативне командування моніторить поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування".

Крім того, польський аеропорт "Жешув" у ніч проти 10 вересня був закритий через "незаплановану військову активність". Про це інформує портал Notamify, який повідомляє авіаційні служби про зміни у роботі повітряного простору.

