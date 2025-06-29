Загибель пілота F-16 Максима Устименка - Зеленський видав важливе доручення

Зеленський доручив з’ясувати обставини загибелі пілота F-16.

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Зеленський доручив з’ясувати обставини загибелі пілота F-16 / Колаж Главред, фото: УНІАН, Лілія Авер'янова/Facebook

Про що сказав Зеленський:

Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні

Відбиваючи атаку загинув пілот F-16 Устименко

Росія не припинить удари по Україні, поки має можливість їх завдавати

Країна-агресор Росія завдала нового масованого удару по Україні в ніч на 29 червня. Під час комбінованої атаки ворог випустив по Україні 477 БпЛА та 60 ракет різних типів. Під час відбиття атаки загинув український пілот F-16 Максим Устименко. Обставини трагедії з'ясовуються. Про це у своєму Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, російські війська били по об’єктах критичної інфраструктури та цивільних цілях. Зокрема, зафіксовано влучання в житловий будинок у Смілі, де постраждала дитина. Екстрені служби оперативно працюють на місцях.

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"На жаль, відбиваючи атаку, загинув наш пілот F-16 Максим Устименко. Сьогодні він знищив сім повітряних цілей. Мої співчуття родині та побратимам. Доручив з’ясовувати всі обставини загибелі. Українська авіація героїчно боронить небо. Дякую кожному, хто захищає Україну", - зазначив глава держави.

Зеленський підкреслив, що Москва не припинить обстріли, поки матиме змогу завдавати масованих ударів. Тільки за цей тиждень ворог застосував понад 114 ракет, більш як 1270 дронів і майже 1100 керованих авіабомб. Президент наголосив, що щоб завершити війну, необхідно посилити тиск на агресора та забезпечити надійний захист від ракетного й дронового терору.

Дивіться відео Зеленського про наслідки удару по Україні 29 червня:

/ Фото: скріншот

"Україні потрібно посилювати ППО. Те, що найкраще захищає життя. Це американські системи, які ми готові купити. Розраховуємо на лідерство, політичну волю та підтримку Сполучених Штатів, Європи та всіх наших партнерів. Дякую всім, хто допомагає", - резюмував Зеленський.

F-16 / Інфографіка: Главред

Масований удар по Україні 29 червня - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 29 червня Росія здійснила чергову масовану атаку на територію України. Основний удар припав на західні регіони країни — вибухи зафіксували в Запоріжжі, а також у Львівській, Полтавській і Черкаській областях.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російська армія застосувала 537 повітряних засобів ураження.

Під час відбиття цієї масштабної атаки загинув український льотчик.

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Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

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