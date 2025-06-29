Зробив усе можливе: під час відбиття атаки загинув льотчик F-16 Максим Устименко

Йому вдалося збити сім повітряних цілей.

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Загинув пілот F-16 / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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На літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко

Він відбивав масований повітряний напад ворога

Його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту

У ніч на 29 червня російські окупанти завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні. Відбиваючи масований повітряний напад противника загинув льотчик. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

"На жаль, нині маємо ще одну болючу втрату. Цієї ночі, відбиваючи масований повітряний напад противника, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження", - наголосили у відомстві. відео дня

Відомо, що пілот застосував увесь комплекс бортового озброєння, збив сім повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої – його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту.

"Максим Устименко зробив усе можливе, відвів машину від населеного пункту, але катапультуватись не встиг... Загинув, як Герой! Щирі співчуття родині Максима... Вічного польоту, брате, ти зробив усе, що міг!", - поділились в Повітряних силах.

Зазначається, що загалом під час нічного удару Росія застосувала проти України понад 500 повітряних цілей. Авіація, зокрема літаки F-16, знищила десятки Шахедів.

Літак F-16 / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, країна-агресор Росія знову масовано атакувала Україну. Так, в ніч на 29 червня ворог застосував дрони та ракети, велика кількість з яких була направлена на західні області України.

У ніч на суботу, 28 червня, російські сили завдали повітряного удару по Україні, зокрема по Одесі, застосувавши дрони-камікадзе типу Shahed. Крім того, було застосовано безпілотні апарати-імітатори, при цьому атака мала свої особливості.

24 червня у Дніпрі через ворожу атаку виникла пожежа. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Пошкоджень зазнали гуртожиток, гімназія, адмінбудівля, пасажирський потяг, де травм зазнали його пасажири.

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Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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