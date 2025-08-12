Переговори на Алясці: радник Трампа назвав три ключові інструменти впливу на Путіна

Пастор Бернс підтримує використання всіх інструментів для завершення війни і безпеки України.

Пастор Бернс підкреслює важливість посилення тиску на Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот, facebook.com/DonaldTrump

Духовний радник президента США Дональда Трампа, пастор Марк Бернс, впевнений, що зустріч лідерів США і Росії на Алясці може бути успішною. Це станеться, якщо вона призведе до посилення тиску на Путіна через його відмову припинити вбивства в Україні, пише "Укрінформ".

"Саміт на Алясці може допомогти лише в тому випадку, якщо призведе до серйозніших наслідків для Путіна в разі його відмови зупинити вбивства українців", — зазначив Бернс. відео дня

Підтримка України і дії адміністрації США

Пастор також підтвердив свою тверду підтримку народу України і відзначив рішучі дії чинної адміністрації США, зокрема закриття газопроводу "Північний потік" і розгортання атомних підводних човнів у стратегічних регіонах як сигнал для Росії.

"Він закрив трубопровід (Північний потік – ред.), розгорнув атомні підводні човни в ключових регіонах як попередження та чітко дав зрозуміти, що зовсім не добре ставиться до Путіна", — наголосив радник.

Санкції США і коментарі щодо переговорів

Бернс також звернув увагу на економічні санкції США проти Індії за купівлю дешевої російської нафти, а також прокоментував заяви Трампа щодо можливого обміну територіями між Україною і Росією.

"Президент Трамп сказав, що він зрозуміє впродовж перших двох хвилин (зустрічі з Путіним – ред.), чи можна укласти угоду. Він більше не витрачає час на брехню Путіна та його затягування з припиненням убивств", — додав пастор.

Аляска / Інфографіка: Главред

Використання всіх інструментів для завершення війни

За словами Бернса, сильне лідерство включає використання всіх можливих інструментів — економічних, військових і дипломатичних — щоб завершити війну, після чого Україна стане вільною та безпечною.

Позиції України та Європи щодо перемир’я

За даними журналістів, Україна та Європейський Союз наполягають на перемир’ї, яке передбачає заморожування лінії фронту як початковий етап для подальших переговорів щодо довготривалого врегулювання конфлікту.

Водночас Росія наполегливо вимагає від України територіальних поступок — зокрема, передачі Донбасу та окупованого Криму — як умови для розблокування перемир’я та початку переговорного процесу.

Президент Володимир Зеленський твердо заявив про відсутність намірів йти на такі поступки, а європейські лідери підтвердили свою підтримку суверенітету України.

Однак існує занепокоєння, що можливі домовленості між Трампом і Путіним можуть ігнорувати ключові позиції Києва та Брюсселя, що ставить під сумнів перспективи справедливого врегулювання.

Як повідомляв Главред, Трамп підтвердив зустріч із Путіним у п'ятницю, 15 серпня. Щоправда, він, схоже, обмовився і сказав, що нібито поїде на переговори в Росію.

Зеленський і лідери Європи поговорять із Трампом телефоном у середу, 13 серпня. Обговорюватимуть механізми тиску на агресора Росію і так звані територіальні домагання режиму Путіна.

Журналісти Financial Times написали, що Путін нібито готовий повернути Україні Херсонську та Запорізьку області. Однак, мовляв, тільки в тому разі, якщо країна-окупант отримає доступ через ці області в окупований Крим через "сухопутний коридор".

Про персону: Марк Бернс Американський євангельський служитель, телеєвангеліст і політик, який є пастором Harvest Praise & Worship Center у Південній Кароліні. Він був раннім прихильником Дональда Трампа під час президентських виборів у Сполучених Штатах 2016 року, а до 2023 року був членом правління організації Пастори за Трампа. Співзасновник телевізійної мережі NOW.

