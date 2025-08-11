Таємна резиденція на Алясці: у якому місті можуть зустрітися Трамп і Путін

За даними The New York Times, Секретна служба США орендувала будинок в Анкориджі.

У п'ятницю, 15 серпня, на Алясці відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа і глави Кремля Володимира Путіна. Білий дім не підтвердив точного місця проведення зустрічі. Однак ЗМІ стало відомо, в якому місті Секретна служба США орендувала будинок.

Як пише The New York Times, рієлтор, який займається короткостроковою орендою житла в Анкоріджі і є почесним консулом Німеччини, повідомив, що для зустрічі він орендував Секретній службі США шестикімнатний будинок.

"Сьогодні вранці зі мною зв'язалися співробітники Секретної служби США і запитали, чи є в мене вільні приміщення, і я відповів, що в мене є приміщення, які їм потрібні", - розповів Ларрі Дісброу.

Тим часом мер Анкоріджа Сюзанна ЛаФранс заявила, що не отримала жодної інформації про те, чи відбудеться в її місті зустріч Трампа і Путіна.

"Приймати лідерів тут, на Алясці - звичайна справа. Бути місцем дипломатії - частина нашої історії, адже ми знаходимося на перехресті доріг усього світу", - сказала мер.

Трамп відвідував Аляску щонайменше п'ять разів із моменту вступу на посаду 2017 року. Здебільшого він зупинявся на Об'єднаній військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі.

Поїздка на Аляску на зустріч із Путіним стане першим офіційним візитом Трампа до цього штату з початку його другого президентського терміну.

Зустріч Путіна і Зеленського - перспективи

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний прокоментував імовірність зустрічі президентів Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

"Я вважаю, що формат за участю трьох лідерів - Трампа, Путіна і Зеленського - найменш імовірний. Я продовжую дотримуватися думки, що Путін ніколи не погодиться сісти за стіл із Зеленським, а сам-на-сам - тим більше", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає, що для російського диктатора це буде приниженням, адже він не вважає Зеленського рівним собі.

Переговори щодо завершення війни в Україні

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп анонсував, що 15 серпня на Алясці він зустрінеться з главою Кремля Володимиром Путіним. Ключовою темою їхніх переговорів буде війна в Україні.

Напередодні Трамп сказав журналістам, що між Україною та Росією може бути "обмін територіями".

Посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що під час переговорів щодо врегулювання в Україні жодні великі шматки території не віддаватимуть просто так, якщо за них "не билися або не завоювали на полі бою".

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав майбутню зустріч між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним в Алясці важливим тестом на серйозність Путіна щодо припинення війни в Україні.

На переговорах з Росією США діятимуть з позиції сили, і врешті-решт буде знайдено спільне рішення для припинення війни. Таку думку озвучила посол України в США Оксана Маркарова.

Президент України Володимир Зеленський може долучитися до діалогу між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним, яка має відбутися на Алясці. Водночас у ЗМІ з'явилася інформація про можливе підключення президента України Володимира Зеленського до цього діалогу.

