Ситуація на Добропільському напрямку: в ОСУВ "Дніпро" зробили важливу заяву

Руслан Іваненко
12 серпня 2025, 00:36
Ворог постійно змінює тактику, використовуючи чисельну перевагу для спроб обійти українські позиції на Донбасі.
Командування ОСУВ "Дніпро" пояснює, що інфільтрація противника не означає захоплення території і наголошує на складності боїв / Колаж: Главред, фото: Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, DeepState/ Коллаж: Главред, фото: Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, DeepState

  • Чому інфільтрація не означає контроль території
  • Яка тактика ворога і як українські війська протидіють
  • Наскільки інтенсивні бої в цих районах

На Добропільському та Покровському напрямках ворог намагається проникати малими групами за першу лінію українських позицій, проте це не означає взяття території під контроль. Про це повідомляє пресслужба ОСУВ "Дніпро".

Тактика ворога і реакція українських військ

Російські сили постійно змінюють тактику, намагаючись використати чисельну перевагу. Незважаючи на великі втрати, ворог просувається невеликими підрозділами та намагається обходити першу лінію оборони.

"Інфільтрація таких груп, хоч і спричиняє необхідність залучення резервів для їх знищення, але не є "взяттям під контроль території"", — наголосили в ОСУВ "Дніпро".

У військовому командуванні відзначили, що нерозуміння цієї ситуації неодноразово призводило до помилок у оцінках обстановки в районі Покровсько-Мирноградської агломерації та в публічних обговореннях.

Ситуація на цих напрямках залишається напруженою, бої там — одні з найінтенсивніших уздовж усієї лінії фронту.

"Українські війська докладають максимальних зусиль, щоб навіть ті групи ворога, які прорвалися через першу лінію, були ліквідовані у найкоротші терміни", — підсумували захисники.

Ситуація на Добропільському напрямку: в ОСУВ
ОСГВ "Дніпро" / Інфографіка: Главред

Наскільки успішно росіяни просуваються на фронті

За даними нещодавнього звіту Міністерства оборони Великої Британії, у липні окупаційні сили захопили приблизно 500-550 квадратних кілометрів української території, що співпадає з аналогічними показниками за червень. Це свідчить про збереження високої інтенсивності наступальних дій ворога.

Особливо активне тактичне просування зафіксовано в Донецькій області, переважно в напрямках на північний схід та південний захід від міста Покровськ. Така динаміка вказує на систематичну спробу ворога розширити контроль над ключовими територіями та створити сприятливі умови для подальших операцій. Водночас збереження темпів захоплення земель на рівні двох останніх місяців говорить про стабільність фронту, але також і про складність ситуації для української оборони.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, в Інституті вивчення війни заявили, що ворожі сили нещодавно просунулися на півночі Сумської області в районі декількох населених пунктів. Ворог добився просування на північному сході від Кіндратівки, півдні від Олексіївки, на сході від Яблунівки, а також на сході від Локні.

Нагадаємо, що за інформацією DeepState, російські війська просунулися в районах Кучеревого Яру, Золотого Колодязя та Майського.

Крім того, ситуація на Сумщині стабілізується, повідомив майор ЗСУ та політолог Андрій Ткачук, передає УНІАН. За його словами, українські війська переходять до контратакувальних дій і контролюють район Кіндратівки, де також був звільнений ще один населений пункт.

Про джерело: ОСУВ "Дніпро"

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Дніпро" (ОСУВ "Дніпро"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.

Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

