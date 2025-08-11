Рус
Трамп оголосив про "візит до Росії" і зустріч із Путіним у п'ятницю

Андрій Ганчук
11 серпня 2025, 18:00оновлено 11 серпня, 18:30
Трамп збирається провести перемовини з Путіним 15 серпня.
Трамп оголосив про зустріч із Путіним у Росії / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, facebook.com/WhiteHouse

Головне:

  • Трамп заявив, що "їде до Росії"
  • Можливо, Трамп обмовився

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про свій візит до країни-агресора Росії в п'ятницю, 15 серпня. Він збирається провести зустріч із Володимиром Путіним. Не виключено, що Трамп обмовився.

Як повідомляє Clash Report, про це Трамп заявив журналістам під час брифінгу в Білому домі.

відео дня

"У п'ятницю я їду в Росію. Я збираюся побачитися з Путіним", - сказав Трамп.

Не виключено, що Трамп обмовився. Його зустріч із Путіним справді має відбутися в п'ятницю, проте не в Росії, а на Алясці, яка є територією США.

Що каже експерт

Путін прагне зустрітися з Трампом, але не із Зеленським, сказав в інтерв'ю Главреду політолог Максим Розумний. За його словами, це пов'язано з негативним ставленням Путіна до Зеленського і непередбачуваною поведінкою президента України в разі їхньої зустрічі.

"Зеленський потенційно несе для нього репутаційні ризики і здатний створити ситуацію, де Путін почуватиметься некомфортно. Тому він буде цього уникати. Єдиний варіант, коли Путін може погодитися на зустріч із Зеленським, - це в потрійному форматі з Трампом, і то лише на фінальному етапі, коли вже все погоджено і залишається формально підписати документ і вийти на камери із заявою, що справу завершено", - вважає Розумний.

Про персону: Максим Розумний

Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Зустріч Трампа і Путіна - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, Дональд Трамп днями оголосив, що його зустріч із Путіним відбудеться 11 серпня на Алясці. Обговорюватимуться питання припинення війни Росії проти України. Кремль підтвердив візит Путіна на Аляску.

Україна і РФ "повинні обмінятися територіями", вважає Дональд Трамп. На його думку, Зеленському, мовляв, необхідно буде підписати певний документ для завершення війни.

Україна не віддаватиме Росії свої території, сказав Володимир Зеленський. Президент закликав США та Європу продовжити роботу для пошуку рішення, спрямованого на реальні результати та тривалий мир.

"Виття і соплі": що стало відомо про зрадницю Ані Лорак

