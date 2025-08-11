Трамп оголосив про 'візит до Росії' і зустріч із Путіним у п'ятницю

Трамп збирається провести перемовини з Путіним 15 серпня.

Трамп оголосив про зустріч із Путіним у Росії

Головне:

Трамп заявив, що "їде до Росії"

Можливо, Трамп обмовився

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про свій візит до країни-агресора Росії в п'ятницю, 15 серпня. Він збирається провести зустріч із Володимиром Путіним. Не виключено, що Трамп обмовився.

Як повідомляє Clash Report, про це Трамп заявив журналістам під час брифінгу в Білому домі.

"У п'ятницю я їду в Росію. Я збираюся побачитися з Путіним", - сказав Трамп.

Не виключено, що Трамп обмовився. Його зустріч із Путіним справді має відбутися в п'ятницю, проте не в Росії, а на Алясці, яка є територією США.

Що каже експерт

Путін прагне зустрітися з Трампом, але не із Зеленським, сказав в інтерв'ю Главреду політолог Максим Розумний. За його словами, це пов'язано з негативним ставленням Путіна до Зеленського і непередбачуваною поведінкою президента України в разі їхньої зустрічі.

"Зеленський потенційно несе для нього репутаційні ризики і здатний створити ситуацію, де Путін почуватиметься некомфортно. Тому він буде цього уникати. Єдиний варіант, коли Путін може погодитися на зустріч із Зеленським, - це в потрійному форматі з Трампом, і то лише на фінальному етапі, коли вже все погоджено і залишається формально підписати документ і вийти на камери із заявою, що справу завершено", - вважає Розумний.

"Зеленський потенційно несе для нього репутаційні ризики і здатний створити ситуацію, де Путін почуватиметься некомфортно. Тому він буде цього уникати. Єдиний варіант, коли Путін може погодитися на зустріч із Зеленським, - це в потрійному форматі з Трампом, і то лише на фінальному етапі, коли вже все погоджено і залишається формально підписати документ і вийти на камери із заявою, що справу завершено", - вважає Розумний.

Зустріч Трампа і Путіна - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, Дональд Трамп днями оголосив, що його зустріч із Путіним відбудеться 11 серпня на Алясці. Обговорюватимуться питання припинення війни Росії проти України. Кремль підтвердив візит Путіна на Аляску.

Україна і РФ "повинні обмінятися територіями", вважає Дональд Трамп. На його думку, Зеленському, мовляв, необхідно буде підписати певний документ для завершення війни.

Україна не віддаватиме Росії свої території, сказав Володимир Зеленський. Президент закликав США та Європу продовжити роботу для пошуку рішення, спрямованого на реальні результати та тривалий мир.

