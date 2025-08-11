Як Трамп діятиме на переговорах із Путіним: прогноз посла України у США

Україна сподівається на поштовх з боку президента США Трампа.

Україна розраховує на жорсткий підхід Вашингтона до Кремля / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, facebook.com/DonaldTrump, facebook.com/oksana.markarova

Головні тези:

Україна дала згоду на будь-які види припинення вогню

Якщо буде потрібно Зеленський буде присутній на переговорах

На переговорах із Росією США діятимуть із позиції сили, і врешті-решт буде знайдено спільне рішення для припинення війни. Таку думку озвучила посол України в США Оксана Маркарова в інтерв'ю CBS News.

Коментуючи майбутню зустріч президента США Дональда Трампа та очільника Кремля Володимира Путіна, дипломат зазначила, що Україна "молиться за те, щоб Трамп був ефективним" і досягнув чудових результатів.

"Лінія фронту на сході та півдні України - це лінія між злом і добром. Питання в тому, де вона пройде: на нашій території, на наших кордонах або вже в Європі... Я впевнена, що США будуть діяти з позиції сили, і ми разом знайдемо рішення, щоб зупинити російську агресію", - сказала Маркарова.

За її словами, Україна дала згоду на будь-які види припинення вогню, хоч повне, хоч часткове.

"Ми хочемо, щоб Путін зупинився, і сподіваємося, що поштовх з боку президента Трампа, а також санкційні пакети і вторинні санкції проти тих, хто допомагає Росії, переконають його нарешті припинити агресію", - додала дипломат.

За словами Маркарової, президент України Володимир Зеленський від найпершого дня агресії РФ був відданий справі миру і, якщо буде потрібно, він буде присутній на зустрічах.

Дипломат зазначила, що Україна готова обговорювати, як покласти край війні, однак припинення вогню завжди було важливим кроком, щоб "зупинити вбивства і перейти до дипломатії".

Водночас вона застерегла від ідей щодо "буферних зон" або поділу України. За словами дипломата, це застарілі концепції минулого століття.

Переговори щодо завершення війни в Україні

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп анонсував, що 15 серпня на Алясці він зустрінеться з главою Кремля Володимиром Путіним. Ключовою темою їхніх переговорів буде війна в Україні.

Напередодні Трамп сказав журналістам, що між Україною та Росією може бути "обмін територіями".

Посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що під час переговорів щодо врегулювання в Україні жодні великі шматки території не віддаватимуть просто так, якщо за них "не билися або не завоювали на полі бою".

Сенатор Ліндсі Грем також згадав ідею "обміну територіями".

"Я хочу бути з вами чесним. Україна не збирається виганяти всіх росіян. І Росія не піде на Київ. Наприкінці буде обмін територіями", - заявив Грем.

Видання Bild з посиланням на власні джерела писало про те, що спецпосланець президента США Стів Віткофф неправильно зрозумів вимоги кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо контролю над українськими територіями. Повідомляється, що Путін, як і раніше, хоче контролювати всі території в межах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Зазначимо, шеф-редактор видання Bild Пауль Ронцхаймер 10 серпня заявив, що Україна побоюється, що в питанні припинення російської агресії Захід її зрадить.

