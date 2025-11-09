Залишатись небезпечно: у двох областях України оголошують обовязкову евакуацію

Координаційний штаб організовує роботу транзитних центрів і розглядає відкриття додаткових у безпечних областях.

Евакуація проводиться з Дніпропетровської та Запорізької областей / Колаж: Главред, фото: МВС України, t.me/BiletskyAndriy

Про головне:

Батьків та опікунів закликають терміново вивезти дітей

Евакуація підопічних із закладів догляду поблизу лінії бойового зіткнення

Транзитні центри надають комплексну гуманітарну та соціальну допомогу

Із окремих населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей погоджено обов’язкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України в Telegram.

Координаційний штаб з проведення евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове переміщення населення закликає батьків і законних опікунів терміново вивезти дітей із зазначених громад. Евакуація проходитиме з урахуванням вимог безпеки, медичних показань та належного супроводу.

"Рішення ухвалено за підсумками засідання Координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів, яке провів заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Рябикін", — йдеться у повідомленні.

Перелік та умови евакуації

У міністерстві зазначають, що перелік конкретних населених пунктів наразі не оприлюднено. Окрім того, ухвалено рішення про евакуацію підопічних із закладів інституційного догляду в Запорізькій області, розташованих приблизно за 50 км від лінії бойового зіткнення.

Під час засідання також обговорювали роботу транзитних центрів для евакуйованих та можливість відкриття додаткового центру в Харківській області.

Статистика евакуації

Міністерство повідомляє, що від 1 червня 2025 року з прифронтових територій України евакуйовано майже 124 тисячі осіб, серед яких понад 14,5 тисяч дітей та понад 4 тисячі людей з обмеженою мобільністю.

Дані щодо евакуації по областях:

Донецька область – понад 85,4 тис. людей, з них майже 9,3 тис. дітей та понад 600 маломобільних осіб;

Дніпропетровська область – понад 24,6 тис. людей, з них понад 4 тис. дітей та майже 1 тис. маломобільних осіб;

Сумська область – понад 4,1 тис. людей, з них понад 350 дітей та понад 700 маломобільних осіб;

Херсонська область – понад 3,5 тис. людей, з них понад 300 дітей та майже 230 маломобільних осіб;

Харківська область – понад 5,4 тис. людей, з них майже 350 дітей та понад 1,6 тис. маломобільних осіб;

Запорізька область – понад 800 людей, з них понад 80 дітей та майже 20 маломобільних осіб.

У транзитних центрах евакуйовані отримують комплексну допомогу: гуманітарну, медичну, психологічну, юридичну та соціальну. "Людям допомагають відновити документи, оформити виплати та соціальні послуги, а також отримати фінансову підтримку від держави та гуманітарних організацій", — зазначає Міністерство.

Ситуація на Дніпропетровському напрямку – експертна думка

Як писав Главред, російські окупанти намагаються повністю контролювати Донецьку область та здійснити прорив у Дніпропетровську область. За словами Сергія Філімонова, командира батальйону "Вовки Да Вінчі", наразі існує серйозна загроза для регіону, оскільки ворог уже демонструє тактичний успіх.

"Ворог створює нові загрози для Сил оборони України на півдні Дніпропетровської області. Рік тому наші війська утримували позиції в населеному пункті Українка на Донеччині, зараз бійці ЗСУ намагаються зберегти контроль на кордоні області", — зазначає експерт.

На думку військового, ситуація потребує злагодженої оборонної стратегії та посилення позицій на ключових напрямках, аби запобігти прориву противника та мінімізувати загрозу для населених пунктів області.

Ситуація в Донецькій області - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що полковник збройних сил США у відставці Джон Світ заявив, що військове командування РФ докладає максимум зусиль і використовує всі можливі ресурси, щоб захопити Покровськ. Водночас українські військові всередині міста постійно відбивають атаки РФ.

Крым того, Битва за Покровськ наближається до вирішальної точки, а російський диктатор Володимир Путін має два сценарії у разі можливого захоплення міста. Про це йдеться у матеріалі DW.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що наступ російських окупантів на Покровському напрямку сповільнився, однак це, найімовірніше, не триватиме довго.

