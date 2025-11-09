Як буде діяти Путін після можливого захоплення Покровська: є 2 сценарії

Аналітики розповіли, які міста опиняться в зоні ризику після можливого захоплення Покровська.

https://glavred.net/front/kak-budet-deystvovat-putin-posle-vozmozhnogo-zahvata-pokrovska-est-2-scenariya-10713755.html Посилання скопійоване

У Путіна є два сценарії після захоплення Покровська / Колаж: Главред, фото УНІАН, kremlin.ru

Основне:

Якщо Україна втратить Покровськ, місто стане головною базою російських військ у регіоні

У разі можливого захоплення міста Путін наступатиме на Краматорськ і Слов'янськ

Битва за Покровськ наближається до вирішальної точки, а російський диктатор Володимир Путін має два сценарії у разі можливого захоплення міста. Про це йдеться у матеріалі DW.

Військові експерти переконані, якщо Україна втратить Покровськ, місто стане центральною базою для російських військ у регіоні.

відео дня

Вони прогнозують, що захоплення міста дасть країні-агресору Росії контроль над районом з висотними будівлями і щільною забудовою, де можна буде розмістити тисячі солдатів.

Українським військам, включно з пілотами безпілотників, підрозділами радіоелектронної боротьби та розвідки, доведеться відступити в лісові масиви.

При цьому аналітики окреслили два ймовірні варіанти розвитку подій у разі, якщо українські війська залишать Покровськ.

Перший - Путін спробує представити захоплення Покровська, як перемогу Росії, щоб домовитися про переговори з Україною і Заходом.

Другий - взяття Покровська підштовхне російського диктатора до подальшого наступу.

"Це означає, що цілями можуть стати інші міста Донецької області, такі як Краматорськ і Слов'янськ, а також сусідня Дніпропетровська область", - вважають аналітики.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Куди ворог піде після Покровська - думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко в інтерв'ю Главреду розповів, куди загарбники підуть після можливого захоплення Покровська.

"Наприклад, якщо їм вдасться окупувати Покровськ, який сенс їм цей ресурс розпорошувати на Павлоград і Дніпро, якщо логічніше рухатися на Добропілля і Дружківку", - спрогнозував експерт.

Бої за Покровськ - останні новини

Як писав Главред, речник Української добровольчої армії (УДА) Сергій Братчук, що росіяни зосередили понад 150 тисяч особового складу в районі Покровсько-Мирноградсьої агромерації. Оборона цих двох міст триває.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що наступ російських окупантів на Покровському напрямку сповільнився, однак це, найімовірніше, не триватиме довго.

Нещодавно Зеленський заявив, що Росія прагне захопити Покровськ якомога швидше, аби просувати у світі наратив про нібито здатність окупувати весь Донбас.

Читайте також:

Про джерело: Deutsche Welle (DW) Deutsche Welle (досл. укр. "Німе́цька хви́ля") — німецька державна радіостанція та телеканал, яка мовить на закордоння. Член суспільно-правового телерадіоконсорціуму ARD. Правління розміщене в Бонні, телевізійний підрозділ DW-TV розташований у Берліні. Німецька хвиля транслює радіо- й телепередачі, а також має інтернет-пропозиції тридцятьма мовами, зокрема й українською, повідомляє Вікіпедія. "Німецька хвиля" заснована 3 травня 1953 року. До 2003 року станція базувалася в Кельні, проте на 50-річчя центр трансляції перемістився до Бонна в нім. Schürmann-Bau ("Будівля Шюрманна"), у Боннському міжнародному діловому кварталі (урочистості відбулися 27 липня). За часів існування СРСР і "холодної війни", "Німецька хвиля" була одним із провідних західних радіо-ЗМІ, що передавала вільну інформацію мовами народів СРСР про життя в "Країні Рад" та у вільному світі, що придушувалася радянською цензурою. На території Радянського Союзу передачі "Німецької Хвилі" "глушилися" засобами активної радіоелектронної боротьби ("шумотрон"), а саму радіостанцію радянська пропаганда прилічувала до так званих "Ворожих голосів".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред