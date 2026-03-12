Рус
В Кремлі змінили позицію щодо мирних переговорів: ISW розкрив нові цілі Росії

Марія Николишин
12 березня 2026, 10:26
В ISW додають, що Москва регулярно намагається створити враження швидкого краху українського фронту.
В Кремлі змінили позицію щодо мирних переговорів: ISW розкрив нові цілі Росії
РФ готує нові вимоги до України / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Ключові тези:

  • В Кремлі кажуть, що стамбульські пропозиції вже "втратили актуальність"
  • Зокрема, Пєсков заявив, що "вся реальність змінилася"
  • Це може бути ґрунтом для більш жорстких вимог до України

Країна-агресор Росія може готувати ґрунт для висунення нових, ще більш жорстких вимог до України та країн НАТО. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що прессекретар диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання про готовність Москви повернутися до пропозицій переговорів 2022 року у Стамбулі, заявив, що "вся реальність змінилася".

відео дня

Аналітики кажуть, що це можна інтерпретувати як сигнал про те, що попередні пропозиції більше не відповідають поточній ситуації, однак у Кремлі не уточнили, що саме мають на увазі під "новою реальністю".

Крім того, очільник комітету Ради Федерації з міжнародних справ Григорій Карасін заявив, що стамбульські пропозиції вже "втратили актуальність", оскільки минуло кілька років, а українське керівництво нібито не бажає вести переговори.

У ISW додають, що вживання Кремлем терміну "реальність" може бути частиною інформаційної кампанії про так звану "реальність на полі бою".

"Москва регулярно намагається створити враження швидкого краху українського фронту та масштабного наступу російської армії", - йдеться у звіті.

Аналітики також нагадали, що навіть стамбульський проєкт 2022 року передбачав вкрай жорсткі умови для України: нейтральний статус, обмеження армії, відмова від військової допомоги союзників і навіть особливу роль Росії та Китаю як гарантів безпеки.

"Нинішні заяви Кремля можуть бути підготовкою до більш масштабних вимог у майбутніх переговорах", - підсумували в ISW.

Американський план закінчення війни
Мирний план США / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - що відомо

Як повідомляв Главред, спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф зустрівся з російською делегацією на чолі з посланцем глави Росії Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим. Відомо, що сторони обговорили низку питань і домовилися залишатися на зв'язку.

Президент Володимир Зеленський говорив, що українська сторона планувала провести тристоронні переговори у вівторок–середу в Туреччині. Але цю зустріч перенесла американська сторона.

Водночас Дональд Трамп під час розмови з Путіним заявив про зацікавленість у якнайшвидшому завершенні війни в Україні шляхом припинення вогню та досягнення довгострокового врегулювання.

Читайте також:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

війна в Україні війна Росії та України мирні переговори Інститут вивчення війни
