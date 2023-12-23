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"Потрібно готуватися до гіршого": експерт розповів, коли чекати нових ударів РФ по Києву

Анна Ярославська
23 грудня 2023, 09:57
Окупанти атакують столицю України з кількох причин. Перша - морально-психологічний тиск на Київ і киян.

Ракетна атака
Ігор Романенко розповів, у чому сенс атак на Київ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, КМВА

Повітряні атаки РФ на Київ триватимуть, і потрібно готуватися до гіршого варіанту. Метою ворога може стати урядовий квартал або інші важливі споруди в місті.

Як розповів військовий експерт Ігор Романенко в інтерв'ю ТСН, окупанти атакують столицю України з кількох причин. Перша - морально-психологічний тиск на Київ і киян.

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"Ворог чітко усвідомлює, що Київ – це центр ухвалення рішень. Адже вони не просто так починали військові дії та були повністю зосереджені на захопленні столиці. У військово-політичному плані, для Путіна, це має великий сенс. Тому вони продовжують реалізовувати це зараз шляхом завдання ударів з повітря, при цьому практично ніколи не забуваючи столицю", - сказав Романенко.

Друга причина в тому, що ворог намагається максимально виснажити нашу систему ППО. Для цього РФ запускає "Шахеди", хоча точність влучання дронів далеко не висока.

На думку експерта, атаки на Київ навряд чи припиняться, тому потрібно опрацювати кілька можливих сценаріїв розвитку подій, зокрема бути готовими до гіршого.

"Я думаю, що слід очікувати продовження нових атак на столицю. Минулого року масовані атаки ворога були під Новий рік, коли завдавалися ракетні удари і були потужні спроби пройти нашу ППО дронами. Тому це може повторитися. У росіян є для цього до 900 ракет різних типів, вони їх можуть використовувати. Тому нам слід бути готовим до продовження повітряної боротьби", - сказав Романенко.

Експерт назвав ймовірні цілі повітряних атка росіян у Києві.

"Можна, звичайно, припустити, що ворог хоче потрапити в Києві, наприклад, по урядовому кварталу або в інші важливі споруди, що цікавлять їх після проведення розвідки, і для цього їм не шкода дронів, але з огляду на їх неточність у застосуванні, мені здається, що росіянам байдуже, куди влучати. Оскільки вже сам факт завдання удару по Києву має щонайменше морально-психологічну важливість у розрахунках ворога", - зазначив Романенко.

Атаки дронів на Україну

Російські окупанти в ніч на 23 грудня атакували Україну дронами. Захисники українського неба збили всі ворожі цілі в Одеській та Хмельницькій областях.

У ніч на 22 грудня російські окупанти атакували Київ ударними дронами-камікадзе. У кількох районах столиці уламки впали на житлові будинки. Виникла пожежа, є постраждалі.

У ніч на 21 грудня російські окупаційні війська атакували Україну ударними безпілотниками "Шахед". Сили ППО знищили 34 ударних дрона з 35, запущених росіянами.

У ніч на 20 грудня у Харкові пролунали вибухи. В області була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики. За попередньою інформацією, сталося щонайменше два влучання. Ракетні удари припали по території одного з транспортних депо.

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