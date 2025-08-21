Ніч вибухів у Росії: дрони атакували НПЗ, енергоблок АЕС залишився без світла

Щонайменше п'ять вибухів пролунали над містом Новошахтинськ. Також було голосно в Журавці.

https://glavred.net/war/noch-vzryvov-v-rossii-drony-atakovali-npz-energoblok-aes-ostalsya-bez-sveta-10691465.html Посилання скопійоване

Вночі дрони атакували РФ / Колаж: Главред, фото: соцмережі

Коротко:

У Росії прогриміли вибухи

Під удар потрапив НПЗ і залізнична станція

У ніч на 21 серпня безпілотники атакували Росію. Під ударом опинилися Ростовська та Воронезька області.

Як пишуть російські пабліки, у Ростовській області щонайменше п'ять вибухів пролунали над містом Новошахтинськ. Сильна пожежа, ймовірно, спалахнула на Новошахтинському нафтопереробному заводі, який раніше вже був атакований безпілотниками.

відео дня

"ЗСУ вдарили по НПЗ у Новошахтинську Ростовської області. Почалася пожежа", - пише Telegram-канал Astra.

OSINT-канали зазначають, що Новошахтинський НПЗ у Ростовській області перебував під обороною кількох російських зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир", а також тактичного зенітного ракетного комплексу "Тор".

У Ростовській області Росії палає НПЗ / Фото: соцмережі

Що відомо про Новошахтинський НПЗ

Новошахтинський НПЗ - єдиний нафтопереробний завод, який працює в Ростовській області Росії. Підприємство було введено в експлуатацію 2009 року, НПЗ спеціалізується на виробництві мазуту, пічного, суднового і дизельного палива, прямогонного бензину.

Проєктна переробна потужність підприємства оголошена як до 7,5 мільйона тонн нафти на рік.

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред ​

Атака на Воронезьку область

Минулої ночі дрони атакували і Воронезьку область РФ. Місцеві жителі повідомляли про атаку на село Журавка.

Було пошкоджено об'єкт енергетики. Без електрики залишилися кілька сіл. Було затримано низку пасажирських поїздів.

Місцевий губернатор Олександр Гусєв заявив, що російські сили ППО виявили і знищили понад п'ять БПЛА. За його словами, постраждалих немає.

"Унаслідок падіння БПЛА пошкоджено об'єкт енергетики. Без електрики залишаються кілька сіл, затримано низку пасажирських поїздів. Оперативні служби готуються приступити до усунення наслідків", - заявив чиновник.

За даними Росенергоатома, тимчасово відключено від мережі енергоблок №7 Нововоронезької АЕС.

Як пишуть OSINT-аналітики Exilenova+, у Воронезькій області потрапила під удар тягова підстанція залізниці "Журавка" 110/35 кВ.

Журавка, Воронезька область / t.me/exilenova_plus

Атака на Крим 21 серпня - головне

Як писав Главред, у ніч на 21 серпня в окупованому росіянами Севастополі прогриміли вибухи. Місцеві жителі повідомили про пожежу. За даними місцевих пабліків, було чутно щонайменше два потужні вибухи в районі мису Фіолент.

Як пишуть OSINT-аналітики, БПЛА вдарили по військовій частині №95408 Чорноморського флоту РФ, у якій наразі базується ГРУ РФ.

Раніше повідомлялося, що росіяни в Криму все більше побоюються атак з боку українських бійців на військові об'єкти півострова. Зокрема, російські загарбники з автоматами цілодобово чергують на пляжах.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред