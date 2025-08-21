"Горить і валить густий дим": у Севастополі дрони вдарили по військовій частині ЧФ РФ

Окупаційна "влада" заявила про проведення "навчань", проте супутники NASA фіксують зовсім іншу ситуацію.

У Севастополі - вибухи і пожежа / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Коротко:

Вночі в Криму було гучно

Потужні вибухи прогриміли в Севастополі

У ніч на 21 серпня в окупованому росіянами Севастополі прогриміли вибухи. Місцеві жителі повідомили про пожежу. За даними місцевих пабліків, на місці видно густий дим.

Як пише Telegram-канал ЧП Севастополь, було чутно щонайменше два потужні вибухи в районі мису Фіолент. Повідомляли про падіння безпілотника. Дрони нібито начинені тротилом.

"Збили щось велике. Горить і валить густий дим", - пишуть на каналі.

Як пишуть OSINT-аналітики Exilenova+, БПЛА вдарили по військовій частині №95408 Чорноморського флоту РФ, у якій наразі базується ГРУ РФ.

У Севастополі прогриміли вибухи:

Зазначається, що супутники NASA зафіксували пожежу на території військової частини №95408.

Фото із супутника / t.me/exilenova_plus

Фото із супутника / t.me/exilenova_plus

Тим часом так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив про навчання в місті.

"Гучні звуки, які було чути в районі вулиці Військових Будівельників на території військової частини, - це Чорноморський флот спільно зі службами екстреного реагування (МНС, поліцією, швидкою допомогою і рятувальною службою Севастополя) проводили навчання з практичного відпрацювання гасіння пожеж і ліквідації надзвичайних ситуацій в умовах, наближених до бойових. Зі зрозумілих причин про такі навчання не попереджають заздалегідь. Довіряйте тільки офіційній інформації", - написав Развозжаєв у Telegram.

Варто зазначити, що жителі Севастополя не дуже повірили "офіційній інформації" та заявили, що "їх тримають за дурнів".

У Міноборони РФ відзвітували, що сили ППО за ніч збили 49 українських безпілотників: 21 - над територією Ростовської області, 7 - над територією Воронезької області, 5 - над територією Білгородської області, 4 - над анексованим Кримом, 3 - над територією Брянської області, 3 - над територією Калузької області. над територією Калузької області, 2 - над територією Орловської області, 2 - над акваторією Чорного моря, 1 - над територією Курської області, 1 - над територією Тульської області.

Як писав Главред, у ніч з 9 на 10 серпня підрозділами руху опору Сил спецоперацій ЗСУ знищено стаціонарний трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" у населеному пункті Абрикосівка в Криму.

Раніше партизанський рух Атеш здійснив диверсію біля населеного пункту Уварове і знищив релейну шафу на залізниці в тимчасово окупованому Криму.

Повідомлялося, що росіяни в Криму все більше побоюються атак з боку українських бійців на військові об'єкти півострова. Зокрема, російські загарбники з автоматами цілодобово чергують на пляжах.

