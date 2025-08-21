Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Горить і валить густий дим": у Севастополі дрони вдарили по військовій частині ЧФ РФ

Анна Ярославська
21 серпня 2025, 08:21оновлено 21 серпня, 09:10
225
Окупаційна "влада" заявила про проведення "навчань", проте супутники NASA фіксують зовсім іншу ситуацію.
У Севастополі - вибухи та пожежа
У Севастополі - вибухи і пожежа / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Коротко:

  • Вночі в Криму було гучно
  • Потужні вибухи прогриміли в Севастополі

У ніч на 21 серпня в окупованому росіянами Севастополі прогриміли вибухи. Місцеві жителі повідомили про пожежу. За даними місцевих пабліків, на місці видно густий дим.

Як пише Telegram-канал ЧП Севастополь, було чутно щонайменше два потужні вибухи в районі мису Фіолент. Повідомляли про падіння безпілотника. Дрони нібито начинені тротилом.

відео дня

"Збили щось велике. Горить і валить густий дим", - пишуть на каналі.

Скриншот
Скриншот
Скриншот

Як пишуть OSINT-аналітики Exilenova+, БПЛА вдарили по військовій частині №95408 Чорноморського флоту РФ, у якій наразі базується ГРУ РФ.

У Севастополі прогриміли вибухи:

скриншот

Зазначається, що супутники NASA зафіксували пожежу на території військової частини №95408.

Фото із супутника
Фото із супутника / t.me/exilenova_plus

Фото із супутника
Фото із супутника / t.me/exilenova_plus

Тим часом так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив про навчання в місті.

"Гучні звуки, які було чути в районі вулиці Військових Будівельників на території військової частини, - це Чорноморський флот спільно зі службами екстреного реагування (МНС, поліцією, швидкою допомогою і рятувальною службою Севастополя) проводили навчання з практичного відпрацювання гасіння пожеж і ліквідації надзвичайних ситуацій в умовах, наближених до бойових. Зі зрозумілих причин про такі навчання не попереджають заздалегідь. Довіряйте тільки офіційній інформації", - написав Развозжаєв у Telegram.

Варто зазначити, що жителі Севастополя не дуже повірили "офіційній інформації" та заявили, що "їх тримають за дурнів".

Скриншот

У Міноборони РФ відзвітували, що сили ППО за ніч збили 49 українських безпілотників: 21 - над територією Ростовської області, 7 - над територією Воронезької області, 5 - над територією Білгородської області, 4 - над анексованим Кримом, 3 - над територією Брянської області, 3 - над територією Калузької області. над територією Калузької області, 2 - над територією Орловської області, 2 - над акваторією Чорного моря, 1 - над територією Курської області, 1 - над територією Тульської області.

Атаки на Крим - останні новини

Як писав Главред, у ніч з 9 на 10 серпня підрозділами руху опору Сил спецоперацій ЗСУ знищено стаціонарний трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" у населеному пункті Абрикосівка в Криму.

Раніше партизанський рух Атеш здійснив диверсію біля населеного пункту Уварове і знищив релейну шафу на залізниці в тимчасово окупованому Криму.

Повідомлялося, що росіяни в Криму все більше побоюються атак з боку українських бійців на військові об'єкти півострова. Зокрема, російські загарбники з автоматами цілодобово чергують на пляжах.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Севастополь новини України вибух атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Відбили населені пункти та завдали втрат ворогу: ЗСУ мають успіхи на фронті

Відбили населені пункти та завдали втрат ворогу: ЗСУ мають успіхи на фронті

09:15Фронт
"Горить і валить густий дим": у Севастополі дрони вдарили по військовій частині ЧФ РФ

"Горить і валить густий дим": у Севастополі дрони вдарили по військовій частині ЧФ РФ

08:21Війна
РФ атакувала Львів ракетами та дронами: зʼявилося фото влучання

РФ атакувала Львів ракетами та дронами: зʼявилося фото влучання

08:04Україна
Реклама

Популярне

Більше
Син Преснякова жорстко прокоментував розлучення із дружиною

Син Преснякова жорстко прокоментував розлучення із дружиною

Зовсім не Русь: історик розкрив, як іноземці називали Україну тисячу років тому

Зовсім не Русь: історик розкрив, як іноземці називали Україну тисячу років тому

Китайський гороскоп на сьогодні 21 серпня: Зміям - занепокоєння, Коням - образи

Китайський гороскоп на сьогодні 21 серпня: Зміям - занепокоєння, Коням - образи

У справі про самогубство чоловіка Сєдокової з'явився новий поворот: що загрожує співачці

У справі про самогубство чоловіка Сєдокової з'явився новий поворот: що загрожує співачці

Крістіна Орбакайте відсторонилася від Нікіти Преснякова після його розлучення - деталі

Крістіна Орбакайте відсторонилася від Нікіти Преснякова після його розлучення - деталі

Останні новини

09:15

Відбили населені пункти та завдали втрат ворогу: ЗСУ мають успіхи на фронті

09:09

"Нарешті зрозуміла": що відомо про справжню позицію Ані Лорак

08:21

"Горить і валить густий дим": у Севастополі дрони вдарили по військовій частині ЧФ РФ

08:10

Як Путін підставив Трампа на Алясці?Погляд

08:04

РФ атакувала Львів ракетами та дронами: зʼявилося фото влучанняФото

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

07:46

Винищувачі F-35 і не тільки: які гарантії безпеки для України просять у Трампа

07:10

Чим відрізняються два собаки: розгадку потрібно знайти всього за 21 секунду

06:42

РФ атакувала Закарпаття: окупанти вдарили по території підприємства в Мукачевому

06:10

Як із Путіним домовлятися?Погляд

Реклама
05:56

Гороскоп на завтра 22 серпня: Левам - неприємності, Стрільцям - хороші новини

04:30

Справжній знак від Всесвіту: яким чотирьом знакам зодіаку пощастить 21 серпня

04:08

Чому кіт шипить на людину — справжня причина, яка здивує багатьохВідео

03:30

Сотні міст можуть опинитися під водою: гігантський льодовик на межі колапсуВідео

02:40

Гроші "впадуть з неба": три знака зодіаку розбагатіють вже ось-ось

01:39

Новий "Будапешт" неможливий: в ОП розкрили деталі переговорів про гарантії безпеки

01:30

"Не зможу пояснити це інакше, як убивство": Метт Деймон мало не помер на руках у друга

00:12

Хто б міг подумати: експерти розкрили, наскільки електромобілі дешевші за "звичайні"

20 серпня, середа
23:28

Путін переоцінив себе, маніпуляції з Трампом обернулися проти Кремля - WP

23:12

Ярослава Магучіх несподівано знялася зі змагань: стало відомо, що сталося

22:57

"Рій" Шахедів вже біля Києва: столиця під загрозою ракетно-дронових ударів

Реклама
22:34

Потужна магнітна буря "трусить" країну: Україну атакував 6-бальний шторм

22:30

"Повзучий наступ" на Донеччині: у ЗСУ розкрили, що задумав ворог на тлі переговорів

22:15

Від військ у Львові до угоди зі США: ЗМІ дізналися сценарії гарантій безпеки

21:49

Пастка для росіян на Донеччині захлопується - ЗСУ за крок від оточення армії РФ

21:35

Медведєв заговорив про війська НАТО в Україні і згадав "безмозкого галльського півня"

21:35

Де три відмінності між хлопцями, які ріжуть дерево: непросто буде знайти відгадку

21:34

Два затемнення - два переломи: що чекає на Овнів у вересні 2025 рокуВідео

21:13

Неймовірно ніжна качина грудка з вишневим соусом: страва, від якої всі будуть у захватіВідео

21:12

"Я зараз відчуваю": Лідія Таран заговорила про особисте життя

21:10

Капуста пролежить всю зиму: секрет вересневого догляду, який працюєВідео

20:43

В Україні прийняли важливе рішення щодо мобілізації - що зміниться і для кого

20:28

Чому консервовані огірки м'які: секретна добавка врятує улюблену стравуВідео

20:21

Український слід на Курщині: історик розповів, як Росія привласнила СуджуВідео

20:11

Трамп був приголомшений: Зеленський і Європа запропонували "угоду" щодо території - FT

20:10

Російський "Шахед" атакував передмістя Варшави - як реагує влада країниВідео

19:43

В Україну йде похолодання: названо регіони, де литимуть грозові дощі

19:26

Над Україною зійде "чорний Місяць" - про що попереджає Біблія та що каже наука

19:13

Абсолютний мастхев: п'ять осінніх трендів, без яких у 2025-му нікуди

19:10

Чому Путін не змінюватиме конституцію РФ заради безпеки ЄвропиПогляд

19:09

Унітаз вмить засяє чистотою: феноменально простий і ефективний спосібВідео

Реклама
19:07

Польща не відправлятиме війська в Україну, але виконає інше завдання - Міноборони

18:55

"Ворог місяцями виснажував бригади": командир ЗСУ заявив про просування окупантів

18:51

Чи відбудеться зустріч Зеленського і Путіна: ЗМІ з’ясували, чому Кремль тягне час

18:32

Зірці серіалу "Вороніних" діагностували рак

18:26

Є два головні страхи: у Зеленського розкрили, що змусить Путіна закінчити війну

18:13

"Невинні" напої можуть позбавити прав: що краще не пити водіям перед поїздкоюВідео

18:09

У Третій штурмовій назвали єдину гарантію безпеки для України

17:58

Більшість готують неправильно: як посмажити ідеально хрустку картоплюВідео

17:48

Майже 7 мільйонів доларів: який вигляд має найдорожча сумка у світіВідео

17:30

"Коли ти вийдеш заміж?": найкасовіший український фільм цього року тепер на телебаченніВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти