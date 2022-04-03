Нідерландського журналіста негайно видворили з України: у чому причина

З України видворили нідерландського журналіста

Нідерландського журналіста Роберта Дулмерса, який поширював відео ракетних ударів по Одесі, позбавили акредитації та видворили з України. Крім того, йому заборонили на 10 років в'їзд до країни, повідомив радник Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Бартчук.

"Дулмерс Роберт, підданий Королівства Нідерланди, який прибув в Україну висвітлювати військові дії і отримав прес - карту від Збройних сил України, примусово видворений за межі України", - написав у Telegram Бартчук.

За його словами, також узгоджено питання про заборону в'їзду в Україну нідерландському журналісту терміном на 3 роки. Пізніше стало відомо, що Служба безпеки України позбавила Дулмерса акредитації. Після бесіди в СБУ кореспондент погодився добровільно залишити країну.

Відзначається, що журналіст спробував повернутися до України, але був затриманий прикордонниками. Після цього йому заборонили в'їзд в країну на 10 років.

Вторгнення Росії в Україну на чернігівському напрямку

Президент РФ Володимир Путін рано вранці 24 лютого оголосив війну Україні. На територію держави зайшли російські війська-з Білорусі та Російської Федерації.

Росія почала наносити ракетні та авіаудари по об'єктах військової, цивільної інфраструктури та житлових кварталах. Гинуть мирні жителі. Ракети і військові літаки летять також з Білорусі.

У день початку війни окупаційні війська захопили Чорнобильську АЕС. Вони утримували в заручниках персонал атомної електростанції. У Держагентстві з управління Зоною відчуження розповіли, що окупанти вирили окопи в Рудому лісі - найнебезпечнішої місцевості на АЕС. За підсумком загарбників відправили на лікування в Гомель.

29 березня за підсумками україно-російських переговорів у Стамбулі делегація РФ заявила про "скороченні військової активності в рази" на Київському та Чернігівському напрямках.

31 Березня окупаційні військові підрозділи Російської Федерації вийшли із зони Чорнобильської АЕС.

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