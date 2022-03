"Rusni-pryzda": журналісти Time осоромилися в матеріалі про війну в Україні

Видання Time розповіли про помилку в матеріалі / скріншот

Західне видання Time опублікувало статтю про війну в Україні і трохи "осоромилося".

Американське видання продовжує активно висвітлювати війну в Україні і показувати, що насправді відбувається в нашій країні.

Однак журналісти "випадково" написали про український хліб замість palyanytsia - rusni-pyzda. Через таку помилку виданню довелося терміново виправляти матеріал.

У матеріалі Ukrainians Don't Blame Just Putin For the War. "Українці звинувачують не тільки Путіна в розв'язуванні війни. Вони звинувачують росіян" журналіст Еліот Акерман розповідає, як українці розпізнають російських диверсантів.

Журналісти пишу, що диверсантів розпізнають за допомогою слова паляниця.

Але журналісти замість слова palyanytsia, написали зовсім інше - rusni-pyzda.

Пізніше матеріал був переписаний і опублікований заново.

Раніше повідомляв, що під час виконання редакційного завдання осколкове поранення отримав військовий кореспондент телеканалу "1+1" Андрій Цаплієнко.

Знімальна група якраз прибула до пішого гуманітарного коридору, по якому повинні були евакуюватися мирні жителі з Чернігова, коли російські окупанти відкрили вогонь по представникам медіа.

