Поранених просто кинули: журналіст розповів, як командири орків тікали від ЗСУ на Харківщині

Журналіст розповів, як командири орків тікали від ЗСУ на Харківщині/ Reuters

В Харківській області російські командири під час наближення українських військових накивали п’ятами, залишивши своїх поранених. Проте втекти вдалося не всім командирам ворога – частину з них ліквідували захисники України.

Про те, як підло поводиться зі своїми підлеглими верхівка російської армії, розповів у Facebook український журналіст Юрій Бутусов.

Журналіст опублікував фото одного з окупантів, яких взяли у полон. Російського військового звати Андрій Кононов, він служить у батареї БМ-21 Град зі складу 138-ї мотострілецької бригади російських збройних сил з Ленінградської області. Бутусов зазначив, що загарбник потрапив у полон у неділю, 27 березня, під час визволення українськими воїнами села Мала Рогань під Харковом.

"Поранений був уламком ще до нашої атаки, російські командири покинули своїх поранених і спробували втекти, це вдалося не всім. Мати полоненого – Кононова Наталія Михайлівна", – зазначив Бутусов.

Також журналіст додав, що російському полоненому пощастило, бо українці – не росіяни, і тому не вбили беззбройного ворога.

"Йому пощастило, його батарея била по житлових кварталах Харкова, вбивала мирних жителів, але він житиме, і отримав милиці для пересування, медичне обслуговування, тому що ЗСУ з полоненими не воює", – наголосив Бутусов.

Він додав, що лише за два дні – 25 і 26 березня – у боях на Харківщині захисники України взяли в полон понад 30 російських загарбників. Десятки путінських орків було ліквідовано.

Раніше радник голови ОП Олексій Арестович розповідав, що українські військові знищили практично всю 1-шу танкову армію Росії, яка вважалася елітною та однією з найкращих в РФ. За його словами, солдати цієї армії поховані під Харковом і Сумами.

Також раніше повідомлялося, що війська РФ спробують оточити ЗСУ на Донбасі, рухаючись з боку Харкова та Маріуполя. Армія України перешкоджає перегрупуванню сил окупантів РФ.

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