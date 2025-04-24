"Ми показали їм фінішну пряму": у Трампа назвали умову завершення війни

Сполучені Штати "дуже сильно" тиснуть на Україну і Росію, стверджує Марко Рубіо.

https://glavred.net/war/my-pokazali-im-finishnuyu-pryamuyu-u-trampa-nazvali-uslovie-zaversheniya-voyny-10659017.html Посилання скопійоване

США допоможуть Україні та Росії досягти миру - Рубіо / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Головне із заяви Рубіо:

США "показали" Україні та РФ "шлях до миру"

Щоб був мир, обидві сторони мають погодитися з умовами

Вашингтон показав Україні та агресору Росії так звану фінішну пряму. Є шанс укласти мир, якщо обидві сторони погодяться зробити конкретні кроки. Американці чинять тиск на Київ і Москву. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо.

Як повідомляє The Guardian, він розповів про те, що російсько-українську війну "можна закінчити".

відео дня

"Обидві сторони просто повинні погодитися з цим. Ми показали їм шлях уперед. Ми обговорили ці ідеї... Ми показали їм фінішну пряму", - каже Рубіо.

За словами дипломата, атаки РФ на Київ уночі 24 квітня "мають нагадати всім, чому їхня війна має закінчитися".

"Ми бачимо фінішну лінію, але вони обидва мають туди дістатися. Ми зробимо все можливе, щоб допомогти їм дістатися туди, але вони повинні врешті-решт сказати "так", - сказав Марко Рубіо і наголосив, що Штати "дуже сильно тиснуть" на Україну і Росію.

"Мирні" плани Трампа - новини за темою:

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що моменти, які суперечать Конституції України, не можуть бути в домовленостях щодо завершення війни. Трамп уже отримав план, який відображає точку зору Києва щодо мирного процесу.

США вимагатимуть від Росії відмовитися від "демілітаризації" України, повернути Запорізьку АЕС і вивести війська з Харківської області, написали в Bloomberg. Очікується, що посланник американського президента Стів Віткофф озвучить одну з цих вимог Путіну на найближчій зустрічі.

У Білого дому є дедлайн для завершення війни Росії проти України, сказав Дональд Трамп. За його словами, "існують хороші шанси на мирну угоду".

Інші новини:

Хто такий Марко Рубіо Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред