Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Горять резервуари: Генштаб повідомив про приголомшливі результати ударів по РФ

Анна Косик
3 грудня 2025, 17:01
354
Силам оборони вдалося уразити нафтобазу та інші "жирні" об'єкти Росії.
Последствия атаки на Россию
Що відомо про наслідки нічної атаки на Росію / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скріншот

Що повідомили у Генштабі:

  • Україна уразила ще одну нафтобазу РФ
  • В акваторії Чорного моря знищено розрахунок БпЛА окупантів
  • Раніше українські військові уразили дороговартісні дрони противника

У ніч на 3 грудня підрозділи Сил оборони України уразили нафтобазу "Дмітрієвська" у Тамбовській області країни-агресорки Росії. Про це повідомили у Генштабі ЗС України.

Уражений об'єкт задіяний у забезпеченні потреб російської окупаційної армії, тож Україна в черговий раз знизила наступальний потенціал Росії.

відео дня

"Зафіксовано ураження цілі, з подальшою пожежею на об’єкті – попередньо - горить декілька резервуарів для нафтопродуктів. Результати влучань уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Що уразили Сили оборони в Чорному морі

В акваторії Чорного моря цієї ночі вдалося уразити пост технічного спостереження на морській стаціонарній платформі МСП-4. За попередньою інформацією, знищено розрахунок БпЛА окупантів та уражено РЛС надводної обстановки на самопідйомній плавучій буровій установці "Сиваш". Інші результати уточнюються.

Які об'єкти РФ раніше постраждали внаслідок атаки СОУ

Також у Генштабі, станом на сьогодні, встановили знищення трьох розвідувально-ударних БпЛА типу "Оріон" під час ураження 27 листопада поточного року аеродрому Саки, що у тимчасово окупованому Криму.

"Вартість одного такого російського безпілотника оцінюється у приблизно 5 млн доларів США. Літальний апарат має розмах крила 16,3 метра та може перебувати у повітрі до 24 годин", - зазначили у відомстві.

Водночас підтверджено ураження вчора, 2 грудня, нафтобази "Лівни" в Орловській області РФ, з подальшим горінням двох резервуарів РВ-5000 внаслідок влучання ударних БпЛА.

Коли удари по Росії змусять тиснути еліту РФ на Путіна

Главред писав, що на думку колишнього глави Луганської військово-цивільної адміністрації Георгія Туки, якщо масовані удари саме по Москві будуть продовжуватись та посилюватись, російські еліти можуть почати тиснути на Путіна.

В разі інтенсивних і частих атак на російську столицю, або явних негативних процесів, викликаних нашими ударами по російських підприємствах, наприклад, катастрофічного дефіциту палива, вони будуть спонукати Путіна припинити війну.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нещодавно, як писав Главред, у місті Таганрог Ростовської області під ударом опинилися потужності авіаремонтному заводу "ТАНТК ім. Г.М. Берієва", де проводиться модернізація стратегічних бомбардувальників Ту-95 та літаків ДРЛВ А-50.

Раніше, 1 грудня, у країні-агресорці Росії гриміли вибухи. Міноборони РФ повідомило про нібито збиття 32 українських безпілотників над 11 російськими областями.

Напередодні також під ударами опинився завод із виготовлення навігаційного обладнання та комплектуючих до крилатих і балістичних ракет "ВНИИР-Прогресс".

Читайте також:

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії Чорне море Генштаб ЗСУ війна Росії та України атака дронів Удари вглиб РФ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Київ отримає "все необхідне": Рютте розкрив, яку зброю НАТО надішле позачергово

Київ отримає "все необхідне": Рютте розкрив, яку зброю НАТО надішле позачергово

19:00Світ
Кривий Ріг атакували балістикою: приліт по адмінбудівлі, пошкоджено багатоповерхівки

Кривий Ріг атакували балістикою: приліт по адмінбудівлі, пошкоджено багатоповерхівки

18:54Україна
До 12 годин без світла: Укренерго опублікувало графіки відключень на 4 грудня

До 12 годин без світла: Укренерго опублікувало графіки відключень на 4 грудня

18:27Україна
Реклама

Популярне

Більше
Українців закликали наклеїти харчову плівку на вікна: у чому причина

Українців закликали наклеїти харчову плівку на вікна: у чому причина

У Росії підірвали нафтопровід "Дружба": ЗМІ розкрили деталі гучної операції

У Росії підірвали нафтопровід "Дружба": ЗМІ розкрили деталі гучної операції

Карта Deep State онлайн за 3 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 3 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра 4 грудня: Бикам - сварки, Зміям - занепокоєння

Китайський гороскоп на завтра 4 грудня: Бикам - сварки, Зміям - занепокоєння

Як повня у Близнюках переверне життя кожного з 4 по 20 грудня - прогноз

Як повня у Близнюках переверне життя кожного з 4 по 20 грудня - прогноз

Останні новини

19:08

Переломний момент на порозі: життя трьох знаків зодіаку вже не буде колишнім

19:04

Жива ялинка стоятиме довго та не обсиплеться: як продовжити життя новорічного дерева

19:00

Київ отримає "все необхідне": Рютте розкрив, яку зброю НАТО надішле позачергово

19:00

Привітання з Днем ЗСУ - теплі слова та листівки для наших Героїв

18:54

Кривий Ріг атакували балістикою: приліт по адмінбудівлі, пошкоджено багатоповерхівки

Трамп поспішає завершити війну, він залежний від згоди Європи та України - ЖовтенкоТрамп поспішає завершити війну, він залежний від згоди Європи та України - Жовтенко
18:39

Росію не зупинити миром: Ющенко озвучив тривожний прогноз щодо закінчення війни

18:30

Ліжко як центр інтер'єру: як підібрати модель під стиль, планування та сценарії використання кімнати новини компанії

18:27

До 12 годин без світла: Укренерго опублікувало графіки відключень на 4 грудня

18:19

В США розкрили наслідки переговорів у Москві - який наступний крок готує УкраїнаВідео

Реклама
18:19

Віктор Павлік уперше прокоментував новий шлюб ексдружини

18:16

Домашні синоптики: як коти передбачають погоду

18:15

Були під забороною "совєтів": три питомі українські слова, що повертаються у вжиток

17:58

Жодні негаразди з авто не страшні: правило "FORCES" рятує водіїв у мороз

17:41

Прийнято мовчати у Росії - який секрет приховує московський КремльВідео

17:40

В перші дні зими ціна шалено знизилась: в Україні подешевшав базовий продукт

17:29

Росіяни створили зону контролю між Вовчанськом і Куп’янськом: Трегубов розкрив деталі

17:17

Забутий, але дуже смачний: рецепт салату на Новий рік, який сподобається всім

17:04

Водійська хитрість: як за лічені хвилини очистити лобове скло від льоду

17:01

Горять резервуари: Генштаб повідомив про приголомшливі результати ударів по РФ

16:55

Долар різко подешевшав, євро злетів: свіжий курс валют на 4 грудня

Реклама
16:31

Путіну мало: експерт назвав єдину умову, за якої РФ закінчить війну

16:20

Росіяни захопили три села і просунулися біля Покровська та Гуляйполя - DeepState

16:15

Працює як чарівна паличка: чоловік сказав, як прочистити забиту раковину без хімії

15:26

"Будуть припинені повноваження": Зеленський оголосив про термінове перезавантаження

15:25

Штурмували десяток разів: військові прокоментували заяву РФ про "прорив" у Лимані

15:21

Верховна Рада проголосувала за держбюджет на 2026 рік - що зміниться для українців

15:18

"США узаконять поділ України на десятиліття": на які умови піде Україна для миру

15:09

Морози будуть не страшні: які деталі в авто потрібно перевести у зимовий режим

15:07

Треба знайти кролика на картинці за 20 секунд: швидкий тест для перевірки IQ

14:59

УЗ запустила "3000 км Україною" - на які поїзди можна взяти квитки і як оформити

14:34

Шкодить речам та машинці: експерт розкрив, скільки порошку треба для одного прання

14:11

Черепахові коти приховують одразу три секрети - про що варто знати господарямВідео

13:57

Чому варені яйця не можна кидати у холодну воду: відповідь здивує

13:53

Путін грає на інтересах Трампа: експерт розкрив, як Кремль маніпулює США

13:45

Стрибки температури та багато опадів: коли погода в Україні покаже характер

13:20

У Bild заявили про повну окупацію Покровська - в Генштабі зробили важливу заяву

12:58

Як повня у Близнюках переверне життя кожного з 4 по 20 грудня - прогнозВідео

12:58

Україна втратила цілі міста: експертка назвала жахливі демографічні підрахунки

12:50

15 січня на Київстар ТБ відбудеться премʼєра Original-серіалу "Тиха Нава" з Олександром Рудинським у головній ролі

12:47

Голлівудському акторові поставили смертельний діагноз

Реклама
12:25

У Росії підірвали нафтопровід "Дружба": ЗМІ розкрили деталі гучної операціїВідео

12:21

Вже варто запасатись: улюблений новорічний напій українців скоро подорожчає

12:12

Україна готує нову зустріч у Брюсселі з партнерами: про що говоритимуть

12:00

Апетити зростають: Селезньов - про погрози Путіна "санітарною зоною" на півночі

11:55

Бронь за новими правилами: хто отримає захист від мобілізації вже з 4 грудня

11:51

Путін не відкинув мирний план Трампа - в Кремлі розкрили деталі переговорів з США

11:39

"Усе робить по справі": Андрій Ісаєнко назвав найкращого актора в Україні

11:32

"Путін надувається як кулька": в РНБО заявили про нову реальність на фронті

11:17

Усього три інгредієнти: шикарний салат "Ніжний" стане королем вашого столуВідео

11:15

Путін "накинувся" з погрозами на Україну та Європу - яка реальна ціль Кремля

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт Міддлтон
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти