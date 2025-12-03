Горять резервуари: Генштаб повідомив про приголомшливі результати ударів по РФ

Силам оборони вдалося уразити нафтобазу та інші "жирні" об'єкти Росії.

Що відомо про наслідки нічної атаки на Росію / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скріншот

Що повідомили у Генштабі:

Україна уразила ще одну нафтобазу РФ

В акваторії Чорного моря знищено розрахунок БпЛА окупантів

Раніше українські військові уразили дороговартісні дрони противника

У ніч на 3 грудня підрозділи Сил оборони України уразили нафтобазу "Дмітрієвська" у Тамбовській області країни-агресорки Росії. Про це повідомили у Генштабі ЗС України.

Уражений об'єкт задіяний у забезпеченні потреб російської окупаційної армії, тож Україна в черговий раз знизила наступальний потенціал Росії.

"Зафіксовано ураження цілі, з подальшою пожежею на об’єкті – попередньо - горить декілька резервуарів для нафтопродуктів. Результати влучань уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Що уразили Сили оборони в Чорному морі

В акваторії Чорного моря цієї ночі вдалося уразити пост технічного спостереження на морській стаціонарній платформі МСП-4. За попередньою інформацією, знищено розрахунок БпЛА окупантів та уражено РЛС надводної обстановки на самопідйомній плавучій буровій установці "Сиваш". Інші результати уточнюються.

Які об'єкти РФ раніше постраждали внаслідок атаки СОУ

Також у Генштабі, станом на сьогодні, встановили знищення трьох розвідувально-ударних БпЛА типу "Оріон" під час ураження 27 листопада поточного року аеродрому Саки, що у тимчасово окупованому Криму.

"Вартість одного такого російського безпілотника оцінюється у приблизно 5 млн доларів США. Літальний апарат має розмах крила 16,3 метра та може перебувати у повітрі до 24 годин", - зазначили у відомстві.

Водночас підтверджено ураження вчора, 2 грудня, нафтобази "Лівни" в Орловській області РФ, з подальшим горінням двох резервуарів РВ-5000 внаслідок влучання ударних БпЛА.

Коли удари по Росії змусять тиснути еліту РФ на Путіна

Главред писав, що на думку колишнього глави Луганської військово-цивільної адміністрації Георгія Туки, якщо масовані удари саме по Москві будуть продовжуватись та посилюватись, російські еліти можуть почати тиснути на Путіна.

В разі інтенсивних і частих атак на російську столицю, або явних негативних процесів, викликаних нашими ударами по російських підприємствах, наприклад, катастрофічного дефіциту палива, вони будуть спонукати Путіна припинити війну.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нещодавно, як писав Главред, у місті Таганрог Ростовської області під ударом опинилися потужності авіаремонтному заводу "ТАНТК ім. Г.М. Берієва", де проводиться модернізація стратегічних бомбардувальників Ту-95 та літаків ДРЛВ А-50.

Раніше, 1 грудня, у країні-агресорці Росії гриміли вибухи. Міноборони РФ повідомило про нібито збиття 32 українських безпілотників над 11 російськими областями.

Напередодні також під ударами опинився завод із виготовлення навігаційного обладнання та комплектуючих до крилатих і балістичних ракет "ВНИИР-Прогресс".

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

