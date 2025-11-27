Серія з 10 потужних вибухів: дрони атакували НПЗ під Самарою в РФ

Коротко:
- У Самарській області сталася серія вибухів
- Попередня мета атаки - Новокуйбишевський нафтопереробний завод
- Влада регіону ситуацію не коментує
У ніч на 27 листопада в Самарській області Росії прогриміла серія потужних вибухів. Аеропорт Самари призупинив роботу. Метою атаки дронів, за попередніми даними, став Новокуйбишевський НПЗ.
Загалом жителі Новокуйбишевська нарахували щонайменше 10 вибухів у місті цієї ночі. Про це повідомляють російські Telegram-канали з посиланням на повідомлення очевидців.
Росіяни писали, що по цілях у небі активно працювали сили ППО.
"НПЗ був метою нічної атаки на Новокуйбишевськ Самарської області", - повідомив Telegram-канал ASTRA.
Згідно з відео очевидців, спалахи після атаки на Новокуйбишевськ Самарської області в ніч на 27 листопада виникли безпосередньо над місцевим НПЗ.
"На кадрах, які знято з вулиці Мічуріна, зафіксовано щонайменше 3 спалахи: у повітрі на висоті приблизно 1,5 км, над горизонтом, але теж у повітрі - імовірно, знову робота ППО південніше від Новокуйбишевського НПЗ (відстань від місця зйомки до вибуху - понад 3,5 км), а також яскрава заграву наприкінці - безпосередньо на території НПЗ", - ідеться в повідомленні.
Місцева влада атаку не коментувала.
АТ "Новокуйбишевський нафтопереробний завод" - російський нафтопереробний завод у Самарській області. Входить до групи ПАТ "НК "Роснефть".
Дивіться відео - Дрони атакували НПЗ у Самарській області Росії:
Варто зазначити, що Новокуйбишевський НПЗ не раз був метою дронових атак. Перед цим завод вже атакували 16 листопада і 19 жовтня.
Як писав Главред, у ніч на 2 серпня українські сили здійснили низку вдалих ударів по об'єктах російської нафтопереробної та оборонної промисловості.
Новокуйбишевський нафтопереробний завод, що належить найбільшій російській нафтовій компанії "Роснефть", припинив первинну переробку нафти через атаку українських безпілотників.
У ніч на 10 березня Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області Росії також зазнав атаки безпілотників. Потужність цього НПЗ сягає 8,8 млн тонн нафти на рік, що робить його одним із десяти найбільших у РФ.
