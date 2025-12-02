Рус
Дрони атакували важливу ціль: полум’я охопило цінні об’єкти в РФ, звучать вибухи

Даяна Швець
2 грудня 2025, 12:46оновлено 2 грудня, 13:28
Пожежі передувала атака невідомих безпілотників.
нпз, пожар
У Лівнах горять промислові термінали / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Нічна атака дронів спричинила масштабну пожежу в Орловській області
  • У Лівнах полум’я охопило промислові об’єкти після удару невідомих БПЛА

У російському місті Лівни, що в Орловській області, в ніч проти 2 грудня спалахнула масштабна пожежа. Перед загорянням місцеві повідомляли про проліт і вибухи невстановлених безпілотників. Про це інформують російські медіа.

За словами жителів міста, вогонь може охоплювати територію нафтопереробного підприємства.

Проукраїнський Telegram-канал Exilenova+ стверджує, що полум’я охопило одразу два термінали НПЗ.

Дрони атакували нафтобазу в Орловській області
Дрони атакували нафтобазу в Орловській області / фото: тг-канал Главред

Губернатор області Андрій Кличков підтвердив сам факт нічної атаки дронів. Він заявив, що внаслідок удару загорілися об’єкти паливно-енергетичної інфраструктури, але не став уточнювати, які саме об’єкти постраждали.

Удари по НПЗ обвалюють ціни російської нафти - думка експерта

Політичний і економічний експерт Тарас Загородній висловив думку, що коли ми активно б'ємо по російських НПЗ, на ринку створюється надлишок нафти, тому удари України даються взнаки.

В той же час росіянам кудись треба дівати нафту, оскільки вони ніколи не мали системи величезних нафтосховищ, як, наприклад, у Китаю, і вони завжди продавали нафту "з коліс".

"Відповідно, для підтримки хоч якоїсь рентабельності та якоїсь роботи свердловин Росія змушена продавати нафту величезними обсягами, які не факт, що купують, але десь на танкерах вона перебуває фактично як на зберіганні.Крім того, Україна б'є по портах Новоросійська, а нещодавно удари почалися безпосередньо по танкерах. Зверніть увагу, що після таких ударів ціна на нафту підскочила лише на 1%. І це при тому, що через порти Новоросійська йде приблизно 30% російського експорту", - заявив Загородній в розмові з Главредом.

Дрони атакували важливу ціль: полум’я охопило цінні об’єкти в РФ, звучать вибухи
НПЗ в РФ/ Главред - інфографіка

Як результат, за словами експерта, все це обіцяє Росії дуже невеселу перспективу, пов'язану з тим, що світ починає приходити до світлої думки: а чи потрібна взагалі російська нафта з огляду на те, що РФ не є надійним постачальником.

"Крім того, відбувається нарощування видобутку нафти ОПЕК. Саудівська Аравія, яка є союзником США, надає знижки у Китаї та Індії.Все це разом створює великі проблеми для Росії. І так відбувається не тому, що Трамп дуже хоче вбити Росію як державу. Навпаки, Трамп хотів би зберегти Росію, але він не може одночасно вирішити два завдання (наростити видобуток та експорт нафти Сполученими Штатами та зберегти РФ, – ред.).Ось все це і створює вкрай неприємну атмосферу для Росії. Так, наприклад, ми вже бачимо зростання і дефіциту бюджету РФ, який нема чим покривати, і навіть скорочення військового виробництва в Росії (скорочення фінансування замовлень почалося ще місяців п'ять тому)", - резюмував експерт.

Удари по цілям в РФ - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 2 грудня вибухи пролунали в різних частинах Краснодарської області Росії. Жителі повідомляли про атаку дронів. Зокрема, вибухи фіксувалися у Туапсе та Ільському, містах, де розташовані важливі об'єкти, як-от порт і нафтопереробний завод

В ніч на 27 листопада в російській Самарській області сталася низка гучних вибухів. Це призвело до тимчасового закриття аеропорту в Самарі. За попередніми відомостями, атака безпілотних літальних апаратів була спрямована на Новокуйбишевський нафтопереробний завод.

Крім того, підрозділи українських Сил оборони знову завдали ударів по Рязанському нафтопереробному заводу. Це сталося вночі 20 листопада у Рязанській області Російської Федерації.

Більше важливих новин:

Удари по Росії

Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників.

Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

