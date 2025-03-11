Мирний план Трампа: Жданов назвав позитивний та негативний сценарій для України

Заморожування конфлікту ймовірне за обох варіантів розвитку подій.

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Дональд Трамп і Володимир Путін можуть посваритися / Колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, сайт Кремля, ua.depositphotos.com

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Трамп і Путін можуть пересваритися

Без військової допомоги США Україна не пропаде

Глава Кремля може спровокувати громадянську війну в Україні

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов оцінив зусилля президента США Дональда Трампа щодо врегулювання війни Росії проти України та спрогнозував, до якого результату вони можуть призвести.

За словами Жданова, є два сценарії - негативний та позитивний.

"Позитивний прогноз передбачає, що Трамп і Путін зрештою пересваряться. Тому що протиріччя інтересів дуже суттєве. Домовитися їм не вдасться. Путін ображатиметься на Трампа, бо той навряд чи зможе виконати свої зобов'язання в плані схиляння України до капітуляції. А інший варіант Путіна не влаштує. Заморожування конфлікту Путіна влаштує тимчасово і не повною мірою", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

Жданов вважає, що без американської зброї Україна впорається, але може втратити частину території.

"Конфлікт буде заморожений, але ми збережемо суб'єктність держави Україна, і це найголовніше", - додав він.

Другий сценарій - негативний - передбачає, що, заморозивши конфлікт, Путін може спровокувати громадянську війну в Україні, протистояння влади і деяких силових структур та основної маси населення, яка брала участь у цій війні.

"Але після громадянської війни буде світла смуга", - сказав Жданов.

Дивіться відео - Інтерв'ю Олега Жданова, в якому він розповів, як Україна воюватиме без військової допомоги США:

Переговори зі США в Саудівській Аравії - останні новини

Як писав Главред, 10 березня 2025 року президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії. Візит відбувається напередодні запланованої зустрічі української та американської делегацій, під час якої обговорюватимуть можливі шляхи припинення війни та подальшу співпрацю між Києвом і Вашингтоном.

11 березня на переговори прибув глава Офісу президента Андрій Єрмак і держсекретар США Марко Рубіо.

Зустріч делегацій США та України в Саудівській Аравії розпочалася об 11:00 за київським часом. Консультації відбуватимуться винятково на рівні делегацій, однак не виключається зустріч президента Володимира Зеленського з американським держсекретарем Марком Рубіо.

США планують використати зустріч української та американської делегацій для оцінки готовності Києва до можливих матеріальних поступок на користь Росії заради припинення війни.

Financial Times писало про те, що на переговорах США та України в Саудівській Аравії українська делегація може запропонувати деякі поступки на фронті, а саме - часткове припинення вогню в Чорному морі.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка близька до зняття "паузи" в обміні розвідданими з Україною. За його словами, Вашингтон "майже це зробив". Також глава Білого дому очікує позитивних результатів від майбутніх переговорів з Україною в Саудівській Аравії.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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