"Навіть смерть Путіна не зупинить війну": Тука назвав умову завершення конфлікту

- Війна Росії проти України продовжиться незалежно від того, чи залишиться Путін при владі
- Смерть Путіна не гарантує припинення агресії проти України
- Мир можливий лише в разі реальної зміни режиму в Москві, але це малоймовірно
Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука заявив, що війна Росії проти України триватиме незалежно від персональних змін у владі Кремля.
За його словами, навіть фізична смерть президента РФ Володимира Путіна не стане гарантією припинення агресії.
Тука допускає, що зміна режиму могла б дати шанс на мир, однак вважає малоймовірним, що відхід Путіна автоматично призведе до трансформації політичної системи Росії.
"Війна в Україні триватиме. І навіть фізична смерть Путіна не гарантує того, що Росія зупинить війну. Якщо його смерть призведе до зміни режиму, то буде шанс на встановлення миру. Але я не думаю, що смерть Путіна обов'язково спричинить зміну політичного устрою РФ", - сказав Тука в коментарі Главреду.
Він підкреслив, що перетворення Росії на демократичну країну малоймовірне. На думку Туки, єдиним чинником, здатним усунути агресивність РФ, може стати не зміна керівництва, а розпад держави.
"Я переконаний, що Росію неможливо перетворити на демократичну країну, це утопія. Єдине, що може позбавити Росію агресивності, це не зміна режиму, а розпад Російської Федерації на частини", - додав Тука.
Коли закінчиться війна в Україні - прогнози
Як писав Главред, війна Росії проти України може завершитися до кінця 2025 року або до березня 2026-го. Про це повідомив нардеп від фракції "Слуга народу", член комітету ВР з нацбезпеки і оборони Федір Веніславський.
Глава ГУР МО Кирило Буданов вважає, що війну Росії проти України "вдасться якось урегулювати найближчим часом".
Військовий експерт, екс-співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що війна Росії проти України, найімовірніше, триватиме щонайменше до березня 2026 року, якщо не станеться якихось надзвичайних подій - масштабних природних катастроф, техногенних аварій або непередбачуваних обставин, які могли б різко змінити ситуацію.
Про персону: Георгій Тука
Георгій Борисович Ту́ка (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.
