"Навіть смерть Путіна не зупинить війну": Тука назвав умову завершення конфлікту

Анна Ярославська
9 грудня 2025, 06:17
115
Перетворення Росії на демократичну державу - утопія.
Путін, Тука, розпад Росії
Навіть смерть Путіна може не змінити курс РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com, скріншот

Головні тези:

  • Війна Росії проти України продовжиться незалежно від того, чи залишиться Путін при владі
  • Смерть Путіна не гарантує припинення агресії проти України
  • Мир можливий лише в разі реальної зміни режиму в Москві, але це малоймовірно

Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука заявив, що війна Росії проти України триватиме незалежно від персональних змін у владі Кремля.

За його словами, навіть фізична смерть президента РФ Володимира Путіна не стане гарантією припинення агресії.

відео дня

Тука допускає, що зміна режиму могла б дати шанс на мир, однак вважає малоймовірним, що відхід Путіна автоматично призведе до трансформації політичної системи Росії.

"Війна в Україні триватиме. І навіть фізична смерть Путіна не гарантує того, що Росія зупинить війну. Якщо його смерть призведе до зміни режиму, то буде шанс на встановлення миру. Але я не думаю, що смерть Путіна обов'язково спричинить зміну політичного устрою РФ", - сказав Тука в коментарі Главреду.

Він підкреслив, що перетворення Росії на демократичну країну малоймовірне. На думку Туки, єдиним чинником, здатним усунути агресивність РФ, може стати не зміна керівництва, а розпад держави.

"Я переконаний, що Росію неможливо перетворити на демократичну країну, це утопія. Єдине, що може позбавити Росію агресивності, це не зміна режиму, а розпад Російської Федерації на частини", - додав Тука.

Коли закінчиться війна в Україні - прогнози

Як писав Главред, війна Росії проти України може завершитися до кінця 2025 року або до березня 2026-го. Про це повідомив нардеп від фракції "Слуга народу", член комітету ВР з нацбезпеки і оборони Федір Веніславський.

Глава ГУР МО Кирило Буданов вважає, що війну Росії проти України "вдасться якось урегулювати найближчим часом".

Військовий експерт, екс-співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що війна Росії проти України, найімовірніше, триватиме щонайменше до березня 2026 року, якщо не станеться якихось надзвичайних подій - масштабних природних катастроф, техногенних аварій або непередбачуваних обставин, які могли б різко змінити ситуацію.

Інші новини:

Про персону: Георгій Тука

Георгій Борисович Ту́ка (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

війна в Україні Георгій Тука новини України війна Росії та України мирні переговори
