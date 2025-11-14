Люди досі під завалами: у Києві різко зросла кількість загиблих, вже десятки постраждалих

Російські окупанти вдарили по Києву ракетами та ударними дронами.

У Києві зросла кількість загиблих / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Що відомо:

Київ опинився під масованим обстрілом

Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки та медичні заклади

У Києві зросла кількість загиблих

Російські окупанти масовано атакували столицю ракетами та ударними дронами. Деякі з них влучили прямо в житлові будинки. У Києві різко збільшилась кількість загиблих та постраждалих. Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Вже відомо щонайменше про 6 загиблих у Києві. Ще 35 людей були поранені.

"Рятувальники та медики продовжують роботу на місцях", - зазначив Ткаченко.

Мер міста Віталій Кличко уточнив, що тіла загиблих були виявлені у Деснянському районі столиці.

У Міністерстві охорони здоров'я України уточнили, що серед постраждалих є двоє дітей та одна вагітна жінка.

Через російський обстріл були пошкоджені заклади охорони здоров'я.

"Два пошкоджені корпуси, дві людини з поверхневими ушкодженнями, вибиті двері та практично всі вікна — це все у Інституті отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України після нічної атаки ... Також цієї ночі постраждав і Консультативно-діагностичний центр Подільського району Києва. Ворожий безпілотник сильно пошкодив будівлю цивільного медзакладу. Там повністю зруйновані дах і четвертий — верхній — поверх. На місці тривають роботи з ліквідації наслідків", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки близько 90 пацієнтів були переведені в інші вцілілі корпуси.

Атака РФ на Україну 14 листопада 2025 року - що відомо

Як писав Главред, за даними Повітряних сил, у ніч на 14 листопада Росія атакувала Україну за допомогою 19 ракет і 430 безпілотників різних типів. Силам ППО вдалося знешкодити 419 повітряних цілей, але є влучання ракет і 23 дронів на 13 локаціях.

Уранці 14 листопада в ДСНС розповіли про наслідки нічної атаки в Києві. Зафіксовано численні руйнування і пожежі в житлових будинках та об'єктах цивільної інфраструктури майже в усіх районах столиці.

Президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти застосували близько 430 дронів і 18 ракет, зокрема балістику й аеробалістику. Уламками "Іскандера" в столиці пошкоджено Посольство Азербайджану.

Крім того, вранці 14 листопада росіяни вдарили ракетою "Циркон" по Сумській області.

У столиці загинула літня подружня пара. Про трагедію розповів їхній син Андрій. За словами чоловіка, батьки провели літо в селі і вирішили повернутися до Києва на опалювальний сезон. Вони приїхали до столиці тільки п'ять днів тому. Батьки загинули на місці. Квартира виходила на той бік будинку, куди припав ворожий удар.

Дивіться відео про наслідки ударів по Києву:

