Британія скасувала план введення 30 тис. військових в Україну: що пропонують натомість

Анна Ярославська
14 серпня 2025, 11:22оновлено 14 серпня, 12:06
Як пише The Times, деякі європейські країни побоювалися, що розгортання військовослужбовців для захисту важливих українських об'єктів буде занадто ризикованим.
Сайрус Стармер, Володимир Зеленський
14 серпня Зеленський зустрінеться зі Стармером / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Головні тези:

  • Замість створення 30-тисячного контингенту пропонується "реалістична місія"
  • "Сили підтримки" займуться логістикою, навчанням і повітряним патрулюванням
  • Стармер заявив про готовність посилити санкційний тиск на Росію

Велика Британія відмовилася від ідеї створення 30-тисячного контингенту для захисту українських портів і міст, але обіцяє "жорсткі санкції" проти Росії, щоб продовжувати чинити тиск на РФ з метою укладення мирної угоди.

Як пише The Times, після онлайн-зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та лідерами ЄС 13 серпня британський прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що європейські країни мають військові плани щодо розгортання "сил підтримки" в Україні після укладення угоди.

Тепер, як повідомляється, вони пропонують більш "реалістичну місію", що включає забезпечення безпеки з повітря над Західною Україною, підтримку в підготовці українських військових і розмінування Чорного моря.

Стармер підтримує створення "коаліції охочих", яка має гарантувати, що Росія дотримуватиметься угоди про припинення вогню. У середу він заявив, що західні союзники "активізуються, показуючи, на що вони готові піти".

"Однак деякі європейські країни побоювалися, що розгортання десятків тисяч військовослужбовців для захисту важливих українських об'єктів буде занадто ризикованим, і не захотіли надати достатню кількість військ, щоб утримати президента Путіна від нападу. Це викликало розчарування в інших", - йдеться у статті.

Стармер заявив, що західні лідери домоглися "реального прогресу" під час телефонної розмови, що відбулася за два дні до зустрічі Трампа з Путіним на Алясці.

За його словами, тепер з'явився "реальний" шанс на укладення угоди, водночас європейські союзники пообіцяли сприяти її реалізації. Він переконав Трампа, що "міжнародні кордони не можуть і не повинні змінюватися силою".

"Ми також готові посилити тиск на Росію, особливо на економіку, застосовуючи санкції та ширші заходи за необхідності. У зв'язку з цим ми у Великій Британії готуємо наступні пакети жорстких санкцій", - сказав прем'єр Британії.

Велика Британія наполягала на тому, щоб союзники по ЄС конфіскували заморожені російські активи на суму 260 мільярдів євро, але поки вони чинять опір. Джерело в уряді заявило, що для посилення тиску на Росію "всі варіанти вже на столі".

Чим займатимуться "сили підтримки" після припинення бойових дій

Очікується, що коаліція надасть експертів з логістики, озброєння та навчання, щоб допомогти у відновленні та відтворенні сухопутних військ України.

Це передбачатиме навчання на Заході України. Також будуть виконуватися місії з патрулювання повітряного простору, використовуючи такі винищувачі, як Typhoon або F-35, патрулювання неба над Україною та стримування російських атак.

Мета цих місій - заспокоїти українське населення і забезпечити відновлення міжнародного авіасполучення.

Країни коаліції також нададуть допомогу в розмінуванні Чорного моря і забезпечать безпечний прохід усіх суден в українські порти і з них.

При цьому сили не займатимуться постачанням військ на лінії фронту, а роль США поки не зрозуміла.

Нагадаємо, у червні прем'єр Британії Кір Стармер заявляв, що Британія не планує вводити свої війська в Україну без гарантій безпеки від США. Повітряне прикриття з боку Америки - ключова умова.

Зеленський їде до Лондона

14 серпня президент Володимир Зеленський зустрінеться з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером у його резиденції в Лондоні, пише Sky News.

В офісі британського прем'єра не повідомили, про що саме говоритимуть політики.

Востаннє Стармер приймав Зеленського на Даунінг-стріт у червні.

Що не так з ідеєю про відправлення миротворців в Україну - думка експерта

Військовий експерт Владислав Селезньов ще взимку заявляв, що введення миротворчих військ в Україну є нереальним, оскільки для цього треба мати мандат - від ООН або НАТО.

"Щоб отримати мандат ООН, треба отримати згоду Російської Федерації, яка є постійним членом Ради безпеки ООН. Нереально! Мандат під прапором НАТО так само нереальний, тому що НАТО всіляко уникає будь-якої причетності до російсько-української війни", - говорив Селезньов у коментарі Українському радіо.

За його словами, варіант із прикриттям кордону великою кількістю західної ППО - теж нереальний.

"Якби наші західні партнери були готові саме на такий варіант задіяння своїх сил і засобів, то ми б бачили хоч якесь відлуння щодо цього процесу. А так ми бачимо, що російські дрони і ракети залітають на територію країн НАТО, йдеться і про Румунію, і про Польщу, а вони не надто поспішають задіяти свою протиповітряну і протиракетну компоненту, щоб ті дрони і ракети знищувати", - сказав експерт.

Армії країн Європи - чисельність / Інфографіка: Главред ​

Переговори про завершення війни в Україні

Як писав Главред, 13 серпня відбулася віртуальна зустріч за участю президента України Володимира Зеленського, віцепрезидента США Джей Ді Венса і президента США Дональда Трампа. Лідери "Коаліції рішучих" наголосили, що будь-яка майбутня мирна угода між Україною і Росією не повинна містити обмежень для Збройних сил України, а Москва не може мати права вето на вступ України до ЄС і НАТО.

15 серпня президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зустрінуться на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкоріджі, штат Аляска.

Після саміту на Алясці Трамп планує провести зустріч із Зеленським і Путіним.

В Інституті вивчення війни вважають, що Росія спробує використати участь у саміті на Алясці для того, щоб показати себе світовою державою, яка нібито дорівнює США. При цьому Кремль намагається виставити російського диктатора Путіна як рівного президенту США Трампу.

