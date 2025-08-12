Рус
"Якісь кризи, непорозуміння": Лілія Ребрик висловилася про проблеми з чоловіком

Анна Підгорна
12 серпня 2025, 00:27
14
Ребрик і Дикий разом близько 14 років.
Лілія Ребрик, Андрій Дикий
Лілія Ребрик новини - ведуча розповіла про кризи з Андрієм Диким / колаж: Главред, фото: instagram.com/liliia.rebrik

Ведуча та акторка Лілія Ребрик познайомилася з майбутнім чоловіком, танцюристом Андрієм Диким, у 2011 році. Того ж року пара уклала офіційний шлюб.

У грудні 2025-го Ребрик і Дикий відзначать 14-ту річницю весілля. І, за запевненнями артистки, весь цей час у їхніх стосунках панують мир і ідилія.

відео дня

Проєкту "Ранок у великому місті" Лілія зізналася, що ось уже 14 років їхній парі приписують то розриви, то серйозні проблеми. Проте в шлюбі з Диким вона знайшла саме те, що шукала - безумовне кохання й умиротворення.

"Завжди намагаються знайти якісь кризи, непорозуміння в нашій родині, а я кажу: "Не витрачайте час". Я завжди мріяла, щоби в моїй родині був штиль. Хтось скаже: "Ви нудно живете". Я не нудьгую в цьому штилі, мені комфортно", - стверджує ведуча.

Лілія Ребрик та Андрій Дикий із доньками
Лілія Ребрик та Андрій Дикий із доньками / instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик - українська телеведуча та акторка. Заміжня за танцюристом і хореографом Андрієм Диким (у шлюбі з 2011 року). Пара познайомилася на шоу "Танці з зірками". У сім'ї Ребрик і Дикого зростає троє їхніх спільних доньок - Діана (2012), Поліна (2018) і Аделіна (2024).

