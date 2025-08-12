"Якісь кризи, непорозуміння": Лілія Ребрик висловилася про проблеми з чоловіком

Читайте більше:
Ведуча та акторка Лілія Ребрик познайомилася з майбутнім чоловіком, танцюристом Андрієм Диким, у 2011 році. Того ж року пара уклала офіційний шлюб.
У грудні 2025-го Ребрик і Дикий відзначать 14-ту річницю весілля. І, за запевненнями артистки, весь цей час у їхніх стосунках панують мир і ідилія.
Проєкту "Ранок у великому місті" Лілія зізналася, що ось уже 14 років їхній парі приписують то розриви, то серйозні проблеми. Проте в шлюбі з Диким вона знайшла саме те, що шукала - безумовне кохання й умиротворення.
"Завжди намагаються знайти якісь кризи, непорозуміння в нашій родині, а я кажу: "Не витрачайте час". Я завжди мріяла, щоби в моїй родині був штиль. Хтось скаже: "Ви нудно живете". Я не нудьгую в цьому штилі, мені комфортно", - стверджує ведуча.
Про персону: Лілія Ребрик
Лілія Ребрик - українська телеведуча та акторка. Заміжня за танцюристом і хореографом Андрієм Диким (у шлюбі з 2011 року). Пара познайомилася на шоу "Танці з зірками". У сім'ї Ребрик і Дикого зростає троє їхніх спільних доньок - Діана (2012), Поліна (2018) і Аделіна (2024).
