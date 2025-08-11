Чому 12 серпня не можна влаштовувати гучних вечірок: яке церковне свято

12 серпня незаміжнім дівчатам не можна просто проходити повз храм - вірили, що це віддалить шлюб.

12 серпня: яке церковне свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: unsplash

У вівторок, 12 серпня, православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Анікіти і Фотія. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Анікіта був християнином і лікарем за професією. За переказами, походив із Риму, але оселився в Малій Азії, де сміливо проповідував Христа. У місті Нікомідія він відкрито викривав язичницьке поклоніння ідолам, за що його заарештували і привели на суд до імператора Діоклетіана. Під час допиту святий твердо визнав свою віру і відмовився приносити жертви богам.

Імператор наказав піддати Анікіту жорстоким тортурам, щоб зломити його віру. Але, за церковними переказами, Бог неодноразово чудесним чином зцілював святого і руйнував знаряддя тортур.

Ці чудеса вразили багатьох присутніх, зокрема племінника Анікіти - Фотія, який відкрито визнав себе християнином. Його також кинули до в'язниці та піддавали мукам. Незважаючи на всі страждання, брати по вірі залишалися непохитними. Кажуть, що близько 500 язичників, бачачи чудеса і стійкість мучеників, навернулися до Христа і прийняли мученицьку смерть разом із ними.

Що не можна робити 12 серпня

Не влаштовувати галасливих бенкетів і веселощів - вважалося, що цього дня тиша має особливу силу, а галас може накликати негаразди.

Не свататися - подружнє життя може бути сповнене сварок і прикрощів.

Незаміжнім дівчатам не можна просто пройти повз храм - вірили, що це віддалить шлюб. Навпаки, добре хоча б на мить зайти до церкви, поставити свічку і щиро помолитися, щоб отримати благословення на щасливу долю.

Народні прикмети

Якщо на Анікіту сухо - осінь буде теплою і погожою.

Грім цього дня - до довгої, ласкавої осені.

Хмарно або дощитиме - вересень буде мокрим і прохолодним.

День ангела 12 серпня

Цього дня іменини святкують: Анікіта, Фотій, Іван, Петро, Микола.

