Путін готується не до припинення вогню, а до нових атак - Зеленський

Віталій Кірсанов
11 серпня 2025, 21:09
За словами президента, немає жодної ознаки, що росіяни отримали сигнали готуватися до післявоєнної ситуації.
Путін готується до нових атак
Путін готується до нових атак / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Коротко:

  • Зеленський заслухав доповідь розвідки про плани Кремля
  • Путін налаштований подати зустріч із Трампом як свою особисту перемогу

Російський диктатор Володимир Путін не має наміру закінчувати воювати з Україною. Окупанти переміщують свої війська і техніку, щоб почати нові наступальні операції. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у своєму вечірньому зверненні.

Як розповів Зеленський, сьогодні він заслухав доповідь розвідки про те, на що розраховує Путін і до чого реально готується. Зокрема, це і військові плани.

"Він точно не готується до припинення вогню і війни. Путін налаштований тільки на те, щоб подати зустріч з Америкою як свою особисту перемогу і далі продовжувати діяти так, як і раніше, тиснути на Україну так, як і раніше", - зазначив президент.

За його словами, немає жодної ознаки, що росіяни отримали сигнали готуватися до післявоєнної ситуації.

"Навпаки, вони переміщують свої війська і сили таким чином, щоб розпочати нові наступальні операції. Якщо хтось готується до миру, він цього не робить. Ми продовжуємо інформувати партнерів про реальну ситуацію на полі бою, у дипломатії та в російському плануванні подальших дій", - додав Зеленський.

Дивіться вечірнє звернення Зеленського:

Як повідомляв Главред, Трамп підтвердив зустріч із Путіним у п'ятницю, 15 серпня. Щоправда, він, схоже, обмовився і сказав, що нібито поїде на переговори в Росію.

Зеленський і лідери Європи поговорять із Трампом телефоном у середу, 13 серпня. Обговорюватимуть механізми тиску на агресора Росію і так звані територіальні домагання режиму Путіна.

Журналісти Financial Times написали, що Путін нібито готовий повернути Україні Херсонську та Запорізьку області. Однак, мовляв, тільки в тому разі, якщо країна-окупант отримає доступ через ці області в окупований Крим через "сухопутний коридор".

