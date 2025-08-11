Путін готується не до припинення вогню, а до нових атак - Зеленський

За словами президента, немає жодної ознаки, що росіяни отримали сигнали готуватися до післявоєнної ситуації.

Зеленський заслухав доповідь розвідки про плани Кремля

Путін налаштований подати зустріч із Трампом як свою особисту перемогу

Російський диктатор Володимир Путін не має наміру закінчувати воювати з Україною. Окупанти переміщують свої війська і техніку, щоб почати нові наступальні операції. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у своєму вечірньому зверненні.

Як розповів Зеленський, сьогодні він заслухав доповідь розвідки про те, на що розраховує Путін і до чого реально готується. Зокрема, це і військові плани.

"Він точно не готується до припинення вогню і війни. Путін налаштований тільки на те, щоб подати зустріч з Америкою як свою особисту перемогу і далі продовжувати діяти так, як і раніше, тиснути на Україну так, як і раніше", - зазначив президент.

За його словами, немає жодної ознаки, що росіяни отримали сигнали готуватися до післявоєнної ситуації.

"Навпаки, вони переміщують свої війська і сили таким чином, щоб розпочати нові наступальні операції. Якщо хтось готується до миру, він цього не робить. Ми продовжуємо інформувати партнерів про реальну ситуацію на полі бою, у дипломатії та в російському плануванні подальших дій", - додав Зеленський.

Як повідомляв Главред, Трамп підтвердив зустріч із Путіним у п'ятницю, 15 серпня. Щоправда, він, схоже, обмовився і сказав, що нібито поїде на переговори в Росію.

Зеленський і лідери Європи поговорять із Трампом телефоном у середу, 13 серпня. Обговорюватимуть механізми тиску на агресора Росію і так звані територіальні домагання режиму Путіна.

Журналісти Financial Times написали, що Путін нібито готовий повернути Україні Херсонську та Запорізьку області. Однак, мовляв, тільки в тому разі, якщо країна-окупант отримає доступ через ці області в окупований Крим через "сухопутний коридор".

