Українцям анонсували підвищення мінімальних зарплат: коли та на яку суму

Також висунуто вимогу звільнити від оподаткування частину зарплати, що дорівнює прожитковому мінімуму.

Головне:

З з 1 січня 2026 українців чекають зміни та нові вимоги до прожиткового мінімуму

Пропонується встановити мінімальну заробітну плату на рівні не нижчому, ніж 50% від прогнозованої середньомісячної зарплати

Наприкінці липня 2025 року відбулося засідання Спільного представницького органу об’єднань профспілок, на якому затвердили пропозиції до проєкту Держбюджету-2026. Документ із вимогами щодо підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати вже передали на розгляд Міністерству фінансів України. Деталі розповідаються у рішенні Профспілок від 22 липня 2025 року.

Профспілки наполягають на збільшенні цього показника з 1 січня 2026 року до:

8 620 грн — на одну особу в місячному розрахунку;

— на одну особу в місячному розрахунку; 7 740 грн — для дітей до 6 років;

— для дітей до 6 років; 9 790 грн — для дітей від 6 до 18 років;

— для дітей від 6 до 18 років; 11 670 грн — для працездатних осіб;

— для працездатних осіб; 7 320 грн — для непрацездатних осіб.

У пропозиціях вказано, що мінімалка з 2026 року має бути не нижчою за:

50% прогнозованої середньої зарплати (приблизно 12 190 грн);

фактичний прожитковий мінімум для працездатних громадян.

Також пропонують передбачити автоматичне коригування мінімальної зарплати у випадку зростання інфляції чи середньої зарплати.

Профспілки закликають:

забезпечити індексацію доходів відповідно до закону "Про індексацію грошових доходів населення";

встановити оклад за першим тарифним розрядом ЄТС на рівні мінімальної зарплати, але не нижче фактичного прожиткового мінімуму;

гарантувати повне фінансування зарплат у бюджетній сфері;

провести реформу оплати праці в державному секторі, забезпечивши прозорість співвідношення зарплат між різними рівнями посад.

Пропонують внести зміни до закону "Про оплату праці", щоб при розрахунку мінімальної зарплати не враховували:

стимулюючі та компенсаційні виплати; надбавки й доплати, не пов’язані з виконанням норм праці; підвищення окладів.

Це дозволить чітко відокремити базову зарплату від додаткових виплат та уникнути маніпуляцій.

Крім того, профспілки пропонують звільнити від податку частину зарплати, що відповідає розміру прожиткового мінімуму.

Зарплати українців - що відомо

Більше економічних новин:

Про джерело: Федерація профспілок України Федерація профспілок України - найбільше всеукраїнське профспілкове об'єднання, в яке входять більш як 85 % членів профспілок країни. Створена у 1990 році з активів Всесоюзної центральної ради професійних спілок в Україні. Чинний голова — Осовий Григорій Васильович, пише Вікіпедія.

