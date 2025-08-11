Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Українцям анонсували підвищення мінімальних зарплат: коли та на яку суму

Даяна Швець
11 серпня 2025, 18:52
293
Також висунуто вимогу звільнити від оподаткування частину зарплати, що дорівнює прожитковому мінімуму.
Українцям анонсували підвищення мінімальних зарплат: коли та на яку суму
Що хочуть змінити профспілки/ Колаж: Главред, фото: УНІАН, ТСН.uа

Головне:

  • З з 1 січня 2026 українців чекають зміни та нові вимоги до прожиткового мінімуму
  • Пропонується встановити мінімальну заробітну плату на рівні не нижчому, ніж 50% від прогнозованої середньомісячної зарплати

Наприкінці липня 2025 року відбулося засідання Спільного представницького органу об’єднань профспілок, на якому затвердили пропозиції до проєкту Держбюджету-2026. Документ із вимогами щодо підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати вже передали на розгляд Міністерству фінансів України. Деталі розповідаються у рішенні Профспілок від 22 липня 2025 року.

Профспілки наполягають на збільшенні цього показника з 1 січня 2026 року до:

відео дня
  • 8 620 грн — на одну особу в місячному розрахунку;
  • 7 740 грн — для дітей до 6 років;
  • 9 790 грн — для дітей від 6 до 18 років;
  • 11 670 грн — для працездатних осіб;
  • 7 320 грн — для непрацездатних осіб.

У пропозиціях вказано, що мінімалка з 2026 року має бути не нижчою за:

  • 50% прогнозованої середньої зарплати (приблизно 12 190 грн);
  • фактичний прожитковий мінімум для працездатних громадян.

Також пропонують передбачити автоматичне коригування мінімальної зарплати у випадку зростання інфляції чи середньої зарплати.

Профспілки закликають:

  • забезпечити індексацію доходів відповідно до закону "Про індексацію грошових доходів населення";
  • встановити оклад за першим тарифним розрядом ЄТС на рівні мінімальної зарплати, але не нижче фактичного прожиткового мінімуму;
  • гарантувати повне фінансування зарплат у бюджетній сфері;
  • провести реформу оплати праці в державному секторі, забезпечивши прозорість співвідношення зарплат між різними рівнями посад.

Пропонують внести зміни до закону "Про оплату праці", щоб при розрахунку мінімальної зарплати не враховували:

  1. стимулюючі та компенсаційні виплати;
  2. надбавки й доплати, не пов’язані з виконанням норм праці;
  3. підвищення окладів.

Це дозволить чітко відокремити базову зарплату від додаткових виплат та уникнути маніпуляцій.

Крім того, профспілки пропонують звільнити від податку частину зарплати, що відповідає розміру прожиткового мінімуму.

Зарплати українців - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що НБУ прогнозує різке зростання зарплат в країні. Повідомляється, що реальна зарплата збільшиться лише на 5,2%.

Нардеп від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко повідомив, що військовим можуть збільшити розмір виплат. Обговорюється можливість збільшення цієї суми до 50 тисяч гривень.

Окрім цього, пояснювалося, наскільки відрізняється середня зарплата звичайних українців і чиновників. У центральних органах влади середня зарплата становить майже 60 тисяч гривень.

Більше економічних новин:

Про джерело: Федерація профспілок України

Федерація профспілок України - найбільше всеукраїнське профспілкове об'єднання, в яке входять більш як 85 % членів профспілок країни. Створена у 1990 році з активів Всесоюзної центральної ради професійних спілок в Україні. Чинний голова — Осовий Григорій Васильович, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

зарплати профсоюз профспілки новини України гроші
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росіяни прорвали фронт на Донеччині - DeepState

Росіяни прорвали фронт на Донеччині - DeepState

21:15Фронт
Путін готується не до припинення вогню, а до нових атак - Зеленський

Путін готується не до припинення вогню, а до нових атак - Зеленський

21:09Україна
"Нічого ми не отримаємо": Подоляк оцінив перспективи зустрічі Трампа і Путіна

"Нічого ми не отримаємо": Подоляк оцінив перспективи зустрічі Трампа і Путіна

20:30Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 11 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 11 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Виття і соплі": що стало відомо про зрадницю Ані Лорак

"Виття і соплі": що стало відомо про зрадницю Ані Лорак

Удача посміхнеться двом знакам зодіаку 11 серпня: хто у списку

Удача посміхнеться двом знакам зодіаку 11 серпня: хто у списку

Таємний миротворець: соратник Путіна домагається закінчення війни з Україною - NYT

Таємний миротворець: соратник Путіна домагається закінчення війни з Україною - NYT

Хто придумав назву "Російська імперія": і як до цього причетний українець

Хто придумав назву "Російська імперія": і як до цього причетний українець

Останні новини

21:27

Київстар, Vodafone та lifecell: найвигідніші тарифи для українських пенсіонерів

21:15

Росіяни прорвали фронт на Донеччині - DeepState

21:09

Путін готується не до припинення вогню, а до нових атак - Зеленський

20:38

Народжені під щасливою зіркою: нумерологи назвали три місяці, що приносять удачу

20:30

"Нічого ми не отримаємо": Подоляк оцінив перспективи зустрічі Трампа і Путіна

Бонуси для Путіна і ризик для Європи: Максим Розумний - про наслідки зустрічі на АлясціБонуси для Путіна і ризик для Європи: Максим Розумний - про наслідки зустрічі на Алясці
20:24

Як насправді роблять чипси: несподівана відповідь вразить просто наповалВідео

20:10

Ситуація на Сумщині змінюється: як ЗСУ знайшли слабке місце та витісняють ворога

19:57

Манікюр на осінь-2025: експерти розкрили 14 наймодніших відтінків цього року

19:42

У Росії назріває бензинова криза: Bloomberg пояснило, що стало останньою краплею

Реклама
19:38

Україну заливатимуть дощі: синоптики назвали дату похолодання

19:26

Скільки РФ витратила мільярдів на удари по Україні: Forbes назвав колосальну суму

19:12

Чому 12 серпня не можна влаштовувати гучних вечірок: яке церковне свято

19:10

Зустріч Зеленського і Путіна та повернення територій: Трамп зробив низку заяв

19:10

Лавочка для РФ прикривається: окупанти тікають з однієї області УкраїниПогляд

19:05

Більше ніж просто прикраса : що насправді означала сережка у вусі козакаВідео

19:00

Як миттєво прочистити дренаж у холодильнику: простий і дуже швидкий спосібВідео

19:00

ЯК "УКРЕНЕРГО", НКРЕКП І КОМАНДА ШУРМИ ДОПУСТИЛИ МАСШТАБНІ ЗЛОВЖИВАННЯ

19:00

Зеленський і Європа готують дзвінок Трампу, Путін поставив новий ультиматум - Bloomberg

18:52

Українцям анонсували підвищення мінімальних зарплат: коли та на яку суму

18:04

Чому Аляска належала Росії: історія, яку в РФ не хотіли б згадувати

Реклама
18:00

Трамп оголосив про "візит до Росії" і зустріч із Путіним у п'ятницю

17:54

Засмічення у зливі прочиститься за хвилину: спритний сантехнік розкрив хитрий фокусВідео

17:43

Путін готовий віддати Херсонську та Запорізьку області, але за умови - Financial Times

17:40

Навчання Росії та Білорусі: у Зеленського зробили заяву

17:30

Чому не можна проходити повз церкву 12 серпня: прикмети, які не можна порушувати

17:17

Акції Rheinmetall зросли у 14 разів після початку війни в Україні - подробиці

17:17

МОЗ обіцяє начислити 200 тис грн медикам України: що відомо про програму

17:08

В одній області буде пустеля, інші заливатимуть дощі: якою буде погода через 15 роківВідео

17:01

"Росіяни знову нападуть": у ЗСУ сумніваються в закінченні війни - The Independent

16:58

Банки більше не "вибухнуть": точний час, коли перевертати консерваціюВідео

16:38

На зірку "Холостяка" напав ґвалтівник - у Мережі жертву зробили виннноюВідео

16:17

"Я не міг сидіти на лекціях і не співати": Ігор Целип відверто про свої студентські роки та творчість

16:11

Зеленський зідзвонився з прем'єром Індії Моді: перші деталі розмови

16:09

Секрет довготривалих стосунків: Forbes назвав ключ до міцного щасливого шлюбу

16:05

Офіційний трейлер original-серіалу "Вітя" вже в мережі — прем’єра 1 вересня на Київстар ТБ

15:56

Унітаз заблищить за лічені хвилини: дуже простий і доступний спосібВідео

15:48

Де заховане число 94: треба бути надзвичайно уважною людиною, щоб його помітити

15:29

Таких цін ще не було: українців попередили про подорожчання хліба

15:28

"Жест доброї волі" на Алясці — що готують Путін і Трамп та чого чекати Україні

14:58

Як удома легко приготувати квас із цикорію: дуже простий і швидкий рецептВідео

Реклама
14:44

Росія перекидає війська: як Путін готується до зустрічі з Трампом на Алясці

14:43

Марічка Падалко розповіла, яке проблемне питання у шлюбі обговорює з психологом

14:00

Легка літня запіканка на вечерю з того, що знайдеться в холодильнику - рецепт

13:57

Чи обов'язково жінок хоронити в хустці: священник відповівВідео

13:54

Не повірила своїм очам: жінка прихистила цуценя не підозрюючи, ким воно виростеВідео

13:36

СБУ вдарили по серцю виробництва ракет РФ - ЗМІ розкрили перші наслідки атаки

13:07

Як покращити якість сну та перестати прокидатись вночі - давній індійський метод

12:48

На фронті фіксують рекордне скупчення окупантів: до чого готується ворог

12:45

З Днем Молоді - прикольні картинки та привітання

12:39

Дружина відомого українського футболіста похвалилася розкішним відпочинком

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт Міддлтон
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти