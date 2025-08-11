У Росії назріває бензинова криза: Bloomberg пояснило, що стало останньою краплею

Через проблеми на внутрішньому ринку російська влада раніше вже заборонила експорт бензину.

https://glavred.net/world/v-rf-nazrevaet-benzinovyy-krizis-bloomberg-obyasnilo-chto-stalo-posledney-kapley-10688933.html Посилання скопійоване

Удари по НПЗ загострюють паливну кризу в РФ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скріншот з відео з Telegram-каналу Кремля

Головне з матеріалу Bloomberg:

Українські дрони вивели з ладу Саратовський НПЗ "Роснєфть"

Росія зупиняє експорт бензину на тлі атак по НПЗ

Саратовський нафтопереробний завод, що входить до структури ПАТ "Роснєфть", 10 серпня тимчасово зупинив прийом сирої нафти. Причиною стала атака безпілотників, яка пошкодила роботу підприємства, повідомляє Bloomberg.

За даними журналістів, цей завод розташований у Поволжі та здатний переробляти близько 140 тисяч барелів нафти щодоби. Якщо простоюватиме довго, це може серйозно вплинути на забезпечення внутрішнього ринку бензином. А особливо зараз, коли попит на паливо зростає через сезонні фактори.

відео дня

Ситуацію ускладнює й те, що раніше російська влада вже ввела заборону на експорт бензину, щоб стабілізувати внутрішній ринок.

НПЗ РФ / Главред-інфографіка

Кількома днями раніше, у ніч з 6 на 7 серпня, Збройні сили України завдали удару по Афіпському НПЗ у Краснодарському краї. Його річна потужність сягає 6,25 млн тонн, що становить приблизно 2,1% від усієї нафтопереробки в РФ.

Після серії атак українських дронів на російські нафтопереробні підприємства вартість бензину АІ-95 на біржі в РФ оновлювала рекордні показники вже чотири дні поспіль.

Крім того, безпілотники України вперше вразили ціль у Республіці Комі, за попередніми даними, під удар потрапив Ухтинський нафтопереробний завод, розташований приблизно за 2000 км від кордону з Україною.

Удари по російським НПЗ - останні новини

Як повідомляв Главред, напередодні дрони вперше атакували Республіку Комі. Що цікаво, вона розташована приблизно за 2000 км від кордону РФ з Україною.

Також ЗСУ дронами підірвали Саратовський НПЗ. Саме цей завод є одним із ключових об'єктів паливної інфраструктури РФ.

Окрім цього, після нещодавньої атаки дронів Рязанський НПЗ вдвічі скоротив потужності. Як результат ударів, було виведено з ладу дві основні установки первинної переробки нафти.

Більше цікавих новин:

Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред