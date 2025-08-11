Рус
Читати російською
Зеленський і Європа готують дзвінок Трампу, Путін поставив новий ультиматум - Bloomberg

Андрій Ганчук
11 серпня 2025, 19:00
В Україні та Європі побоюються, що Трамп і Путін укладуть угоду, яка ігнорує їхні основні вимоги.
Зеленський і лідери Європи обговорять із Трампом його зустріч із Путіним

Коротко:

  • Зеленський і лідери Європи зателефонують Трампу в середу
  • Путін "хоче" Донбас і Крим в обмін на початок мирного процесу

Президент України Володимир Зеленський і лідери Європи в середу, 13 серпня, проведуть телефонну розмову з главою Білого дому Дональдом Трампом. Мета - обговорення його зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним і "територіальні претензії" Москви.

Тема розмови України, Європи і Трампа

Як повідомляє Bloomberg, у дзвінку візьмуть участь канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр Британії Кір Стрармер, а також глави урядів Італії, Польщі та Фінляндії.

Зазначається, що розмова буде "про подальші варіанти тиску на Росію та "підготовку можливих мирних перемовин і пов'язаних із ними питань територіальних домагань і безпеки".

Позиції сторін

За даними журналістів, Україна і Європа наполягають на перемир'ї, що передбачає заморожування лінії фронту. Це перший крок перед переговорами про довготривале врегулювання війни.

Путін "вимагає", щоб Україна "поступилася" РФ усім Донбасом і окупованим Кримом. Таку умову він "висуває" для розблокування перемир'я та початку перемовин.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не піде на територіальні поступки, а лідери Європи пообіцяли підтримку суверенітету країни. Але вони побоюються, що Трамп і Путін можуть домовитися про угоду, яка проігнорує деякі ключові вимоги Києва і Брюсселя.

Як повідомляв Главред, Трамп підтвердив свою зустріч із Путіним 15 серпня. Щоправда, американський президент, схоже, обмовився і сказав, що "вирушить до Росії".

У ЗСУ сумніваються в закінченні війни, пише The Independent. Журналісти пишуть, що мир продовжує здаватися примарним.

Путін готовий "віддати" Херсонську та Запорізьку області, пише Financial Times. Росія "хоче" отримати доступ через ці області до "сухопутного коридору" до окупованого Криму.

