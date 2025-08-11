Екологи б'ють на сполох: руйнування Каховської дамби обернулося новим лихом

Екологи закликають місцевих мешканців не погіршувати ситуацію та уникати будь-яких дій, що можуть спровокувати пожежу.

Що сталося з Каховським водосховищем / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне:

Каховське водосховище перетворилося на масштабну зону пожеж

Екологи закликають не допускати вогню на пересохлому дні водосховища

Після підриву Каховської дамби водойма повністю обміліла, а її дно перетворилося на суху рівнину. Саме вона, на жаль, регулярно займається вогнем, що завдає серйозної шкоди дикій фауні, знищує місця проживання тварин і перешкоджає відновленню природи. Про це повідомила пресслужба Держекоінспекції.

Як повідомила пресслужба Держекоінспекції, у разі виявлення загорянь громадян просять негайно повідомляти відповідні служби.

"Каховське водосховище, оголене дно — після знищення греблі ми втратили не лише воду, а й природну рівновагу. Сьогодні ці пересохлі території регулярно охоплює вогонь. Пожежі виникають раптово, стрімко поширюються і залишають по собі випалену землю", - йдеться в повідомленні.

За словами відомства, з втратою води регіон позбувся і природного балансу: сухостій, кущі та очерет, які могли б стати основою відновлення екосистеми, тепер знищуються вогнем.

Через складний рельєф і важкодоступність територій гасіння вогню стає небезпечним і виснажливим для рятувальників. Проблему загострює спекотна та посушлива погода, яка спричиняє пожежі по всій Україні, особливо на півдні, де вже запроваджено режим надзвичайної пожежної небезпеки.

Підрив Каховської ГЕС Знищення греблі Каховської гідроелектростанції (Каховська катастрофа — воєнний злочин та потенційно акт екоциду, здійснений армією Росії о 2:50 6 червня 2023 року під час російського вторгнення до України, повідомляє Вікіпедія.

Найімовірніше, греблю Каховської ГЕС було заміновано та підірвано, що призвело до її знищення. У зоні катастрофи опинилося 16 000 людей та близько 80 населених, частину з яких затопило внаслідок теракту.

Масштабна екологічна катастрофа, спричинена руйнуванням греблі, є актом екоциду в разі зумисності дій.

За міжнародним законодавством є воєнним злочином, оскільки руйнування гребель прямо заборонено навіть у разі, якщо вони є військовими об'єктами

